Freipass #85 «Heimat kann auch mit unangenehmen Dingen verbunden sein»: Der Toggenburger Künstler Andy Storchenegger im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Künstler Andy Storchenegger, der im Toggenburg aufgewachsen ist. Er arbeitet gerne mit der Kettensäge im Wald seines Vaters. Zurzeit sind seine Werke in der Kunsthalle Wil zu sehen. Christina Genova 14.02.2023, 12.00 Uhr

Andy Storchenegger arbeitet gerne mit der Kettensäge im Wald seines Vaters. Bild: PD

Andy Storchenegger ist in Jonschwil aufgewachsen und lebt und arbeitet heute in Winterthur und St.Gallen. Am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen leitet der Künstler den Gestalterischen Vorkurs für Erwachsene. In der Kunsthalle Wil ist bis 12. März seine Einzelausstellung «Im Wald des Vaters» zu sehen. Darin setzt sich der 45-Jährige mit Heimat, Herkunft und Tarnung auseinander.

Andy Storchenegger arbeitet seit vielen Jahren intensiv mit Personen aus und in andern Kulturen, schöpft daraus Themen und eigene Arbeiten. Gemeinsam mit dem taiwanesischen Tänzer Guang-Xuan Chen, Mitglied der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen, hat der Künstler 2022 einen Werkbeitrag des Kantons St.Gallen erhalten. Im Projekt «Stranger – we are!» untersuchen sie das Thema Fremdsein.

Was lernen Sie gerade neu?

Andy Storchenegger: Für fast jede neue Ausstellung lerne ich ein neues Handwerk. Für die Ausstellung in der Kunsthalle Wil habe ich zu einer Skulptur eigene Kerzen entworfen und gegossen. Dabei habe ich gemerkt, wie vielseitig das Material Wachs ist, und experimentiere im Moment damit. Zudem bin ich immer noch daran, mich mit dem digitalen dreidimensionalen Raum zu beschäftigen und neue Videos zu entwickeln. Die Verbindung von digital und analog ist ein wichtiger Teil meiner künstlerischen Arbeit.

Andy Storcheneggers Kerzenskulptur in der Kunsthalle Wil. Bild: PD

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Durch die Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Tänzer Guang-Xuan Chen habe ich mich mit der Kultur Taiwans beschäftigt und dabei gemerkt, dass sie mir gar nicht so fremd ist wie angenommen. Sie gibt mir gute Inputs, um über meine eigene Kultur nachzudenken.

Ausstellungsansicht aus der Kunsthalle Wil, wo aktuell Andy Storcheneggers Ausstellung «Im Wald des Vaters» zu sehen ist. Bild: PD

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Unter anderem habe ich für die Recherche zu meiner Ausstellung in der Kunsthalle Wil mit vielen Menschen über ihre Herkunft und deren Prägung gesprochen. Mir wurde bewusst, dass viele Leute sehr schwierige Geschichten von früher mit sich herumtragen, die nicht verarbeitet sind. Vielleicht hängt das auch mit einem verklärten Heimatbegriff zusammen. Man will nicht zulassen, dass Heimat auch mit unangenehmen Dingen verbunden sein kann.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Künstler geworden wäre, wäre ich heute ...

Zoologe und wäre irgendwo in der Wildnis am Tiere beobachten.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Gerne würde ich weitere künstlerische Projekte machen, die in einer Verbindung zu den darstellenden Künsten stehen. Grenzen des eigenen Bereichs zu überschreiten, wirkt sehr inspirierend und treibt Themen weiter. Für mich ist es extrem bereichernd, mit Leuten aus anderen gestalterischen Bereichen zusammenzuarbeiten.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich, bis ich wieder mit der Kettensäge im Wald meines Vaters stehe und den viel zu dicht gewachsenen Wald lichten kann. Und ich freue mich auf die installative Performance «Stranger – we are!», die ich zusammen mit Guang-Xuan Chen am 30. Juni in der Lokremise St.Gallen inszeniere.

