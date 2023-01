Die Dirigentin Annedore Neufeld im Fragebogen

Freipass #83 «Ich will ein bisschen Schönheit in die Welt bringen»: Die Thurgauer Dirigentin Annedore Neufeld im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Diessenhofener Dirigentin Annedore Neufeld. Unlängst hat sie das Sinfonische Orchester Schweiz gegründet. Martin Preisser 31.01.2023, 12.00 Uhr

Annedore Neufeld, hier in Diessenhofen, ist eine im In- und Ausland gefragte Chor- und Orchesterdirigentin Bild: Benjamin Manser

Die vielseitig engagierte Dirigentin Annedore Neufeld ist gebürtige Deutsche und lebt seit 2006 in der Schweiz, wo sie das Kammerorchester des Musik-Collegiums Schaffhausen, den Zürcher Bach-Chor, die Basler Münsterkantorei und das Sinfonische Orchester Schweiz leitet. Von Haus aus Organistin und Flötistin wurde sie an die Sankt Petri Kirke Kopenhagen berufen, wo sie mit der Leitung des Københavns Bachkor beauftragt wurde und von dort ihre Laufbahn an die Dirigierpulte von Chören und Orchestern im In- und Ausland startete.

Nebst ihrer Tätigkeit als Dirigentin ist Annedore Neufeld, die in Diessenhofen lebt, künstlerische Leiterin von «Schaffhausen Klassik», der Konzertreihe des Musik-Collegiums Schaffhausen, und wirkt seit 2006 als Organistin an der Stadtkirche Diessenhofen. Darüber hinaus gründete sie 2021 die Kantatenreihe «5x Bach um 5» und ist in der Programmkommission der Internationalen Bachgesellschaft Schaffhausen tätig.

Was lernen Sie gerade neu?

Annedore Neufeld: Es ist zwar ein Gemeinplatz, aber ich lerne jeden Tag vieles neu! Im Moment beobachte ich, wie sich kreatives Zusammenarbeiten neu gestaltet, nach Corona, sozusagen. Einerseits gibt es ein grosses Interesse daran, gemeinsam Visionen in die Tat umzusetzen, andererseits merke ich, dass bei mir auch klarer wird, was mir wichtig ist und worin ich investieren will – und wann ich Freiräume brauche für mich, um mich dahingehend wieder zu besinnen. Diese Balance zu finden und festzuhalten bedarf immer wieder neuer Lernmomente.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Beeindruckt hat mich der Roman «Graue Bienen» von Andrej Kurkow, der die Zustände vor dem Krieg im Donbass beschreibt. Der Bienenzüchter Sergej, seine Sorgen und Hoffnungen haben mich sehr bewegt. Im Moment interessiere ich mich aber auch verstärkt für die mitunter sehr herausfordernden und mutigen Biografien von Komponistinnen wie Amy Beach oder Ethel Smyth, deren Werke ich in den kommenden Monaten auch aufführen werde. Und ich bin sehr gespannt auf den Film «Tár» mit Cate Blanchett.

Annedore Neufeld bei einem Konzert in Basel im Dezember 2022. Bild: PD

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Ich habe in den letzten Monaten sehr viele Konzertprojekte geleitet und wunderschöne Musik dirigiert, das heisst ich habe viele Partituren studiert und neue Werke gelernt. Der Fokus lag jedoch auf der Gründung des Sinfonischen Orchesters Schweiz. Zudem sind an verschiedenen Stellen Transformationen im Gang. Beim Musik-Collegium Schaffhausen sind wir zum Beispiel in einem Transformationsprojekt, das heisst wir analysieren, recherchieren, sammeln Ideen und schreiben neue Konzepte. Immer wieder geht es dabei um die Frage, wie wir relevant bleiben, wie wir die Menschen erreichen, und was es braucht für die jüngere Generation.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute ...

...das fällt mir sehr schwer zu beantworten, irgendwie wusste ich immer schon, dass ich Musikerin werden würde. Im Alter von 13 Jahren spielte ich dann meinen ersten Gottesdienst an der Orgel, dieses Instrument hat mich lange intensiv begleitet. Was mich heute beglückt, ist die Arbeit mit Menschen, das gemeinsame Erarbeiten wunderschöner Musik. Wenn’s also nichts mit Musik geworden wäre, dann doch sicher was mit Menschen. Letzteres wäre sicher in Richtung Pädagogik oder Theologie gegangen.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit dem Sänger Christian Gerhaher. Seine Stimme und Persönlichkeit berühren mich sehr. Seine Interpretationen lassen den Himmel auf Erden wahr werden, das ist für mich eine Transzendenzerfahrung. Aber auch mit der Pianistin Hélène Grimaux oder dem Geiger Leonidas Kavakos würde ich gerne mal auf der Bühne stehen! Wenn ich mit Solistinnen und Solisten zusammenarbeite, dann lernen wir uns immer doppelt kennen. In der Musik sprechen wir eine eigene Sprache. Zu erleben, wie sich das musikalische und das aussermusikalische Kommunizieren ergänzt und gegenseitig beeinflusst, finde ich immer wieder aufregend und bereichernd.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Pianisten Benjamin Engeli. Wir konzertieren unglaublich gerne gemeinsam und wollen auch zusammen eine CD aufnehmen. Ansonsten freue ich mich auf das Brahms-Requiem im April, auf Vermittlungsprojekte und die gespannten Gesichter von Kindern und Jugendlichen beim Erleben klassischer Musik, auf das Abschlusskonzert des Komponistinnen-Festivals in Tübingen, das ich leiten darf, das Dirigieren in der Tonhalle und beim Bachfest Leipzig – und auf «In Terra Pax» von Frank Martin mit dem Zürcher Bach Chor und der Basler Münsterkantorei, das während des Krieges komponiert wurde und vom Frieden handelt. In diesem Sinne will ich hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken und versuchen, mit meiner Musik ein bisschen Schönheit in die Welt zu bringen.

Hinweis Nächste Konzerte: J. Brahms, Deutsches Requiem, 6.4. und 7.4., Basel (Münster); Internationale Orgeltage Zürich (Tonhalle), 29.5., Werke von J. S. Bach, F. Mendelssohn u.a.; www.annedore-neufeld.com