Freipass #79 «Frauen sind nicht nur charmante oder zickige Randbemerkungen der Kunst»: Die Amriswiler Künstlerin Ute Klein im Fragebogen

03.01.2023

Für Ute Klein sind das eigenständige Bewerten und das reflektierende Sehen wichtig. Bild: Raoul Klein

Seit rund 25 Jahren ist die Thurgauer Künstlerin Ute Klein bereits mit ihrer Kunst unterwegs. 1999 erhielt sie den Adolf-Dietrich-Förderpreis der Thurgauischen Kunstgesellschaft, 2020 den Kulturpreis der Stadt Amriswil, wo sie auch lebt und ihr Atelier hat. Neben ihrer malerischen Arbeit ist Ute Klein auch regelmässig und zahlreich mit Kunst-am-Bau-Projekten erfolgreich. Schon 2002 gestaltete sie mit ihrem «Farbort» den neugestalteten Bahnhofplatz in Amriswil. Dieses Jahr gewann sie den Wettbewerb für die Gestaltung im Neubau des Kantonsspitals Frauenfeld, wo sie im Empfangsbereich und vor den Konferenzräumen mit Wandmalereien präsent ist.

Ute Kleins Arbeiten sind in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen, darunter auch im Kunstmuseum Thurgau oder in den Galerien Adrian Bleisch (Arbon) und Sylvia Denzler (Zürich) gezeigt worden. 2014 erschien im Verlag Scheidegger & Spiess der Kunstband «Fluss. Ute Klein». Das Fliessenlassen von Farben war in den letzten Jahren ein spezieller Zugang Ute Kleins zu ihrer ganz eigenen Farbigkeit und Bildsprache.

Was lernen Sie gerade neu?

Ute Klein: Die Kunstgeschichte. Über Künstlerinnen, anfänglich des amerikanischen Expressionismus, habe ich neue Blickwinkel gewonnen. Dadurch ergaben sich neue Zusammenhänge und Bezüge. Wie beim Malen: Ein kleiner, peripherer Fleck, den ich überdecke, verschiebt die Gewichte im Bild, und alles wird neu. In den letzten Jahren habe ich einige Ausstellungen sehen können, die Lebenswerke oder grosse Werkgruppen von Künstlerinnen zeigten. Endlich nicht nur vereinzelte Bilder dieser Frauen als «charmante» oder «zickige» Randbemerkungen der Kunst, sondern die Möglichkeit, ins Werk einzutauchen, die Entwicklung zu sehen, das Eigenständige zu erleben. Auch zu sehen, dass mir einiges viel näher ist als das ihrer männlichen Kollegen, es daher umso spannender und wichtiger ist, diese Vorreiterinnen kennen zu lernen und die patriarchalen Strukturen der Geschichtsschreibung zu sehen.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Buch «Was ist ein lebenswertes Leben» der Philosophin Barbara Schmitz und die Retrospektive von Joan Mitchell in der Fondation Louis Vuitton, wobei die einzige Verbindung dieser zwei Highlights die Wichtigkeit des eigenständigen Bewertens und des reflektierenden Sehens ist.

Ute Klein inmitten einer Reihe ihrer grossformatigen Arbeiten. Bild: Tamara Schäpper

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wir müssen umdenken. Wir müssen unseren Verbrauch einschränken und rücksichtsvoller mit Umwelt und Mitmenschen umgehen. Wir tun das aber nur, wenn wir den Reichtum im Weniger entdecken. Die Schönheit einer summenden, farbenfrohen Blumenwiese, einer Kultur(!)-Landschaft mit Hecken, Vogelgezwitscher und Bäumen hat doch einen unermesslichen Wert! Das Wunder und die Freude über die Vielfalt, nicht nur die langfristige Notwendigkeit, sollten wieder mehr Wert und Raum bekommen. Über dem Lebensnotwendigen trägt, begeistert und verbindet uns Menschen anderes als egoistische und kurzfristige Kostenberechnungen.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Künstlerin geworden wäre, wäre ich heute ...

... frustriert oder stehen geblieben? «Wenn-wäre»-Fragen sind manchmal wertvolle Perspektivenwechsel, aber oft auch leere Hirngespinste, da man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann und nicht in die vielschichtig komplexe Wirklichkeit eines anderen Lebens oder Berufs hineinschauen kann. Ich finde es wichtig, genau zu schauen und weiterzugehen und das, was fehlt, zu integrieren. Und da ist Malerin (m)ein Traum, der immer wieder aufs Neue fragt, fordert und zeigt, wie er gelebt werden will.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit jemandem, der die Werke der US-amerikanischen Malerin Helen Frankenthaler und die philosophischen Schriften des Franzosen François Jullien kennt und schätzt. Ich glaube, das wäre spannend, weil mich Farbe und der zweite Blick sehr interessieren. Aber meist sind es Räume mit oder ohne Menschen, mit denen ich die Zusammenarbeit suche, die mich ansprechen oder herausfordern. Zusammenarbeit mit Fachleuten ist wichtig und erfrischend, aber Zeiten des konzentrierten, vermeintlich einsamen Erarbeitens sind es auch.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich auf meine Ausstellung in den Räumen vom Kunstverein Frauenfeld, auf das Gespräch mit Anabel Roque Rodriguez, die ich bisher erst von ihren Texten her kenne, und auf das Gespräch mit der Kunsthistorikerin Barbara Schibli zu ihrem Buch «Flechten», das Selbstwahrnehmung und Naturerleben verflechtet. Und ich freue mich auf die Musiker Christoph Luchsinger und André Meier, die am 11. März bei mir im Atelier blasen, tönen und wirken werden.

Hinweis «uniting»: 4.2. bis 12.3.2023, Kunstverein im Bernerhaus, Frauenfeld, mehrere Veranstaltungen; Störkultur: 11.3.2023, Christoph Luchsinger und André Meier im Atelier von Ute Klein, Amriswil.