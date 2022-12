Freipass #78 «Der Egoismus unserer Gesellschaft macht mich sprachlos»: Der Konstanzer Künstler Jeremias Heppeler im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Konstanzer Künstler Jeremias Heppeler, der Teil des Ostschweizer Kollektivs Dieter Meiers Rinderfarm ist. Claudio Weder 27.12.2022, 12.00 Uhr

Jeremias Heppeler ist freischaffender Künstler, Texter und Filmemacher – und im Herzen auch Paläontologe. Bild: PD

In der Thurgauer Kulturszene ist Jeremias Heppeler kein Unbekannter. Und das, obwohl er gar kein Thurgauer ist. Heppeler wurde in Tuttlingen geboren, lebt heute im Donautal, doch lange wohnte und wirkte er in Konstanz. Heppeler studierte Germanistik und Geschichte. Seit 2015 ist er als freischaffender Künstler, Texter und Filmemacher tätig.

Der 33-Jährige schreibt regelmässig Beiträge für das Onlinemagazin «Thurgaukultur» und verantwortet die Interview-Reihe «Kunstpersönlich» der Thurgauischen Kunstgesellschaft. Seit 2019 ist er Teil des Ostschweizer Kunstkollektivs Dieter Meiers Rinderfarm, dem auch der Frauenfelder Rapper David Nägeli und die Ausserrhoder Medienkünstlerin Jessica Jurassica angehören. Ihr Science-Fiction-Film «Capslock Superstar sampeln den Urknall» wird am 3. Januar im Cinema Luna Frauenfeld gezeigt.

Was lernen Sie gerade neu?

Jeremias Heppeler: Ich bin mir ein wenig über Endlichkeit bewusst geworden. Das Jahr 2022 habe ich grösstenteils als 33-Jähriger gelebt und das ist ja die Zahl, die neben der 27 am stärksten mit Narrativen rund um Endlichkeit assoziiert wird. Die 27 popkulturell, die 33 biblisch. Dieses Jahr musste ich zum ersten Mal ein grösseres Projekt absagen, weil ich körperlich nicht in der Lage war, es anzugehen. Ich habe die letzten Jahre zu viel gemacht. Und vielleicht ist das ein Tabuthema, weil unser System nach Overachievern (Überleistern) giert. Gerade in der Kunst. Aber im Kern ist das Bullshit. Wenn du nicht gesund bist, dann frisst es dich auf. Auf sich selbst hören, empathisch sein, anderen zuhören, kleine Dinge in den Alltag integrieren, die einen glücklich machen – so könnte es funktionieren.

Der Trailer zum Film. Video: Youtube

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Computerspiel «Disco Elysium». Das hat mich umgehauen. Das Spiel ist eine Art spielbarer Roman und besteht über weite Teile aus Text- und Dialogoptionen. Ständig gilt es, Entscheidungen zu treffen. Die Spielwelt ist grandios gezeichnet, es fühlt sich an, als würde man durch Aquarelle marschieren. Besonders berührt hat mich die Erzählweise: Man erlebt eine alternative Realität, die aber nur einen Schritt neben der unseren liegt. Innerhalb dieser Welt werden durch teils absurde Einzelschicksale grosse politische und historische Fragen durchdekliniert.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

In Zeiten von Krieg, Klimawandel und Pandemien sind es die elementaren Fragen: Wie sollen wir leben? Was können wir besser machen? Der Egoismus, mit dem unsere Gesellschaft auf diese Fragen reagiert, macht mich sprachlos. Die Ich-Bezogenheit, das ewige Ziehen und Verteidigen von Grenzen, nur um es sich dahinter mit seinen Privilegien gemütlich zu machen – das kotzt mich an. Ein Freiheitsbegriff, der nur auf die eigene Freiheit abzielt, ist ziemlich armselig.

Die zweite Sache war der Tod von Richard Tisserand. Er war Kurator des Kunstraums Kreuzlingen und ein waschechter Möglichmacher von Ideen und Projekten, ein Förderer und Herumtüftler. Tiss war ein Mensch, der in diesem Kunstwirrwarr, das nur so überläuft mit Menschen, die sich viel zu ernst nehmen, allen auf Augenhöhe begegnet ist. Und selbst als ihn die Krankheit stark gezeichnet hatte, trug er sein Schicksal mit einer unbeschreibbaren Würde.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Künstler geworden wäre, wäre ich heute ...

… Paläontologe? Zumindest waren Dinosaurier ein wahnsinniges Faszinosum für mich. Schon als Kind habe ich überall Dino-Knochen gefunden, also das, was ich für Knochen hielt, und hab sie dann aufbewahrt, frei gepinselt, eingeordnet. Vor einigen Jahren habe ich dann erfahren, dass Vögel nicht nur mit Dinosauriern verwandt sind, sondern wirklich Dinosaurier sind. What the fuck? Seither bin ich ein wenig besessen von der Vogelwelt. Hätte ich das nur als Kind gewusst! Aber das Schönste am Künstlersein ist ja, dass man sich in allen möglichen Berufen ausprobieren kann. In den vergangenen Jahren war ich Lehrer, Journalist, Kameramann, Cutter, Schauspieler, Musiker und Moderator. Und wenn ich es mir recht überlege, spricht nichts dagegen, dass ich mal für ein Projekt zum Paläontologen werde.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich war schon von klein auf ein riesiger Fan von Nick Cave. Nick Cave & The Bad Seeds waren wahrscheinlich auch der spürbarste Einfluss auf die Musik, die mein Vater Christof und ich als «die hunde» veröffentlichen. Aber vermutlich würde so eine Zusammenarbeit überhaupt nicht funktionieren, der potenzielle Fallschaden ist ja extrem, wenn du vor deinem Messias stehst. Auch würde ich gerne einen Film mit Margaret Sixel schneiden. Sie hat «Mad Max: Fury Road» gecuttet und das ist einfach der brachialste Actionfilm aller Zeiten. Und davor hat sie nur «Happy Feet», so ein Pinguin-Animationsfilm, und «Schweinchen Babe in der grossen Stadt» gemacht – was für eine Queen!

Video: Youtube

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich vor allem auf das in Frage vier beschlossene Dinosaurier-Projekt. Aber im Ernst: Das Leben lässt sich nicht voraussagen und immer wenn ich Ziele ins Auge gefasst habe, kam es dann doch komplett anders. Deshalb freue ich mich einfach auf die Dinge, von denen ich noch gar nicht weiss, dass sie existieren. Auf die Ideen, Momente und Menschen, die mich kalt erwischen werden, aus dem Nichts heraus.

Hinweis Filmvorführung «Capslock Superstar sampeln den Urknall», 3. Januar, 20 Uhr, Cinema Luna Frauenfeld.