Freipass #76 «Ich hätte gern mit Richard Strauss gearbeitet»: Der St.Galler Dirigent Stéphane Fromageot im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit Stéphane Fromageot, Komponist, Dirigent und Studienleiter am Theater St.Gallen. Er vertieft sich gerade in Richard Wagners «Ring des Nibelungen», den er demnächst in einer Kurzfassung von Loriot dirigieren wird. Und er freut sich auf das Adventssingen in der St.Galler Kathedrale, für das er bekannte Lieder orchestriert hat. Bettina Kugler 13.12.2022, 12.00 Uhr

Dirigent, Komponist und Studienleiter am Theater St.Gallen: Stéphane Fromageot. Bild: PD

Stéphane Fromageot, 1971 in Paris geboren, ist seit 1998 Kapellmeister und Studienleiter am Theater St.Gallen. Er dirigiert dort ein umfangreiches Repertoire an Opern und Operetten – ausserdem Kinder- und Familienkonzerte in der Tonhalle, für die er mehrfach auch eigens Stücke komponiert oder arrangiert hat: etwa das sinfonische Märchen «Filippo und der Wunderbaum» für Erzählerin und gross besetztes Orchester nach einer Geschichte der Schriftstellerin Eveline Hasler.

Fromageot studierte am Conservatoire National de Paris und erhielt dort zahlreiche Preise, als Geiger ebenso wie in den Fächern Kontrapunkt, Harmonielehre und Orchestration. Neben seiner Tätigkeit am Theater St.Gallen widmet er sich der Komposition und Bearbeitung von Orchesterwerken, mit einer Vorliebe für Filmmusik. So schrieb er im Auftrag der Europäischen Filmphilharmonie eine neue Vertonung des Stummfilmklassikers «Das Cabinet des Dr. Caligari» von Robert Wiene (1919); sie wurde mehrmals in Deutschland und Russland aufgeführt – und gerade erst wieder in Stuttgart und Monte Carlo.

Was lernen Sie gerade neu?

Stéphane Fromageot: Das Schöne an meinem Beruf besteht ja darin, dass man als Kapellmeister immer wieder neue Werke einstudieren muss und sie dabei gründlich kennen lernt. Zum einen hatten wir am Theater letzte Woche einen Workshop für eine Opernuraufführung, die nächste Saison kommen wird – mehr darf ich dazu allerdings noch nicht verraten. Zum anderen studiere ich gerade den «Ring des Nibelungen», was vielleicht zunächst ein bisschen überambitioniert klingt. In einigen Wochen spielen wir nämlich Loriots humorvolle Kurzfassung von Richard Wagners vierteiliger Grossoper. Unsere Aufführung in St.Gallen beschränkt sich auf etwa zwei Stunden; dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, einmal durch Wagners ganzes Werk zu gehen, durch jede Entwicklung der Handlung. Das ist dann achtmal so lange wie bei Loriot. Wagners «Ring» bin ich auf meinem bisherigen musikalischen Lebensweg noch nie begegnet. Es wird also höchste Zeit!

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Zurzeit lese ich Catherine Beltons neu erschienenes Buch «Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste». Man erfährt darin sehr viel Erhellendes über Putins Netzwerk.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Seit dem 24. Februar beschäftigt mich der Krieg in der Ukraine sehr. Fast jeden Abend folge ich den internationalen Experten am Fernsehen, die die neuesten Entwicklungen des Konflikts analysieren und kommentieren. Wir reden darüber oft zu Hause. Meine Frau ist Finnin, und so nehme ich diesen Krieg auch aus der finnischen Perspektive wahr.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, hätte ich ...

... vielleicht Architektur oder Ökonomie studiert. Mein Vater war Geiger an der Pariser Oper und hat mich in frühen Jahren das Geigespielen gelehrt, so war der Weg zur Musik vorgezeichnet. Doch schon als Kind habe ich es geliebt, sogenannte Musterhäuser und Musterwohnungen zu besichtigen. Grundrisse und 3D-Zeichnungen von Häusern finde ich immer sehr spannend – vor allem auch, sie selber zu zeichnen. Ebenso spannend, in einem ganz anderen Umfeld, finde ich die Analysen hochkompetenter Ökonomen, die unsere Welt aus wirtschaftlicher Perspektive erklären. Deren Kenntnisse würde ich gerne haben!

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich gerne eine Komposition oder Orchestration zusammen mit Richard Strauss verwirklichen. Neben seinem Genie als Komponist fasziniert mich die Virtuosität seiner Orchestrationen sehr. Und wenn wir bei den lebenden Künstlern bleiben wollen, so würde ich gerne über die Schultern von Maestro Zubin Mehta schauen können. Seine musikalische Ausstrahlung ist gewaltig und sehr inspirierend!

Worauf freuen Sie sich?

Am kommenden Sonntag werden von mir arrangierte Adventslieder in der St.Galler Kathedrale mit Chor, Orgel und Orchester aufgeführt. Es ist ein langjähriges Projekt, initiiert von Domkapellmeister Andreas Gut, das jetzt endlich über die Bühne gehen wird. Ich habe viel Freude daran, zu Volksmelodien oder Kirchenliedern sinfonische Orchestrierungen zu schreiben. Ich bin nun sehr gespannt auf dieses grosse Adventssingen. Und kurz danach wird das Finalspiel der Fussballweltmeisterschaft stattfinden. Vielleicht ist ja Frankreich mit dabei ... ?

Sonntag, 18. Dezember, 15.30 Uhr, Kathedrale St.Gallen: Adventsliedersingen für alle zur Einstimmung auf Weihnachten. Mit Chören der Dommusik und der Domsingschule, Orgel und Orchester, Leitung Domkapellmeister Andreas Gut. Eintritt frei, im Anschluss Einladung zu Glühwein, Punsch und Lebkuchen im Bibliothekshof.