Die Arboner Sopranistin Alexa Vogel im Fragebogen

Freipass #75 «Ich lerne immer wieder, dass man nie aufgeben soll»: Die Arboner Sängerin Alexa Vogel im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Arboner Sopranistin Alexa Vogel, die in den nächsten Tagen in diversen Weihnachtskonzerten in der Region zu hören ist. Martin Preisser 06.12.2022, 12.00 Uhr

Alexa Vogels Leidenschaft ist die Bühne. Bild: PD

Die Sopranistin Alexa Vogel schloss ihre Ausbildung an The Royal Danish Academy of Music mit Bestnote ab. Davor studierte sie an der Zürcher Hochschule der Künste. Ihren Bachelor of Arts in Music sowie ihre pädagogische und sängerische Masterprüfung schloss sie 2011 ab. Sie ist als freischaffende Sängerin für Konzerte und Oratorien im In- und Ausland tätig. Ihre Leidenschaft ist die Bühne. Zu ihren Opernrollen gehören Barče, Bastienne, Chava, Frasquita, Gretel, Papagena oder Pamina. 2017 gab sie ihr Début als «Königin der Nacht».

Neben ihrer solistischen Tätigkeit ist der Ensemblegesang wichtiger Bestandteil ihres Schaffens, sie singt im Vokalensemble der J. S. Bach-Stiftung St.Gallen und bei den Zurich Chamber Singers. Als Gesangslehrerin arbeitet sie an der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen und an der Musikschule Arbon. Ihr Repertoire reicht vom barocken Ensemblegesang über romantisch virtuose Arien bis zu zeitgenössischen Werken. Zudem bewegt sie sich auch im Pop- und Jazzbereich. 2016 hat Alexa Vogel in Romanshorn den multikulturellen «Chor ohne Grenzen» gegründet, der Migrantinnen und Migranten zum Singen vereint.

Alexa Vogel singt eine Arie von Jacques Offenbach. Quelle: Youtube

Was lernen Sie gerade neu?

Alexa Vogel: Zurzeit übe ich fleissig für die Konzerte in der Weihnachtszeit, die für uns Sängerinnen und Sänger zur Hochsaison gehört. Mit The Zurich Chamber Singers unter Christian Erny durfte ich am letzten Freitag in der Elbphilharmonie Hamburg singen – ein unvergessliches Erlebnis. Als Sängerin habe ich nie ausgelernt, in jeder Gesangsstunde bei meiner Lehrerin Andrea Lang lerne ich immer wieder etwas Neues. Vor allem aber, dass man dranbleiben muss und nie aufgeben soll.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich entdecke jede Woche bei meinen Schülerinnen und Schülern die unterschiedlichsten Stimmen und ihre Facetten. Das fasziniert mich immer wieder. Egal wer singt, an der Singstimme gibt es immer etwas zu entdecken. Es ist immer sehr berührend, was Singen bewirken kann.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Natürlich beschäftigt mich die aktuelle Weltlage sehr, doch diese tritt in meinem Alltag wieder etwas in den Hintergrund. Zu Hause beschäftigt mich vor allem unser vierjähriger Sohn. Er ist ein sehr aktives und lustiges Kind. Er ist der Einzige, welcher zu Hause noch lauter sein kann als ich, sein Hit im Moment, jeden Tag zehnmal, ist das Weihnachtslied «Zimetschtern hani gern».

2016 hat Alexa Vogel mit ihrem Mann Emanuel in Romanshorn den multikulturellen «Chor ohne Grenzen» gegründet, der Migrantinnen und Migranten zum Singen vereint. Quelle: Youtube

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Sängerin geworden wäre, wäre ich ...

... Kabarettistin oder Spitalclownin geworden. Lachen gehört bei mir einfach dazu.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mein Wunsch war immer, von der Musik leben zu können. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Es braucht viel Durchhaltewillen, Disziplin und Energie. Meine Arbeit als Gesangslehrerin und Sängerin ist so erfüllend, dass ich unglaublich glücklich bin. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Was gibt es Schöneres? Wenn ich aber wünschen dürfte, mit wem ich einmal auf der Bühne stehen möchte, wäre das Emil Steinberger oder Rolando Villazón. Beide sind grosse Persönlichkeiten mit viel Energie, Humor und Talent.

Worauf freuen Sie sich?

Zuerst einmal freue ich mich auf die ruhigen und gemütlichen Weihnachtstage mit der Familie. Im Jahr 2023 freue ich mich auf viele neue Projekte. Im März singe ich die Rolle der Klärchen in der Operette «Im weissen Rössl» (Musiktheater Friedrichshafen). Ab Mai stehe ich dann als Eliza in «My Fair Lady» mit dem Sinfonischen Orchester Arbon und unter der Regie von Giuseppe Spina auf der Bühne.

Alexa Vogel ist an drei Weihnachtskonzerten in der Region zu hören: Sa, 10.12. (Filati's grosse Strickschiff); Sa, 17.12., 18.30 Uhr (Weihnachtssingen Romanshorn, Festwiese am See); So, 18.12., 17.15 Uhr, J. S. Bachs Weihnachtsoratorium Teile 1, 3 und 6 (kath. Kirche Weinfelden); www.alexavogel.ch