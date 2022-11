Die Teufner Sängerin Kim Lemmenmeier im Kulturfragebogen

Freipass #74 «‹Sengerin› stand schon früh im Freundebuch»: Die Teufner Sängerin Kim Lemmenmeier im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit Kim Lemmenmeier, der Sängerin der St.Galler Band We Are Ava. Gerade ist ihre neue EP «B-Side» erschienen. Krisztina Scherrer 29.11.2022, 12.00 Uhr

Die 28-jährige Teufnerin ist hauptberuflich Sängerin und Musicaldarstellerin. Bild: Thomas Bünning

Kim Lemmenmeier ist Songwriterin und Sängerin der St.Galler Elektropopband We Are Ava. Nebst ihrem Engagement bei We Are Ava arbeitet sie als Musicaldarstellerin. Bereits im Alter von zehn Jahren stand sie im Theater St.Gallen auf der Bühne. Während und nach ihrer dreijährigen Ausbildung an der Stage School Hamburg spielte sie Hauptrollen in Musicals wie «Alice im Wunderland» oder «42nd Street». Von Oktober 2018 bis Mai 2019 wirkte sie im Musical «Kiss Me, Kate» an der Oper Graz mit. Derzeit arbeitet sie nebenbei an ihrer Masterarbeit im Studiengang Unternehmensführung an der Universität St.Gallen. Die 28-Jährige lebt in Teufen und Zürich.

We Are Ava besteht aus Andy Schwendener, Nicola Holenstein und Kim Lemmenmeier. Bild: Pascal Küng

We Are Ava – bestehend aus Lemmenmeier, Nicola Holenstein und Andy Schwendener – hat vor einem Jahr ihr Débutalbum «Inner Gardening» veröffentlicht. Damit landeten sie diverse Erfolge wie eine Platzierung in den Top 50 der Schweizer Charts. Vergangenen Freitag hat die Band ihre neue EP «B-Side» herausgebracht. We Are Ava verarbeiten in ihren fünf neuen Songs persönliche Höhen, Tiefen und Unsicherheiten, das Ganze mit mitreissendem Synthiepop.

Was lernen Sie gerade neu?

Kim Lemmenmeier: Wenn man es grosszügig betrachtet: das Gitarrespielen. Aber ehrlich gesagt, lerne ich das schon seit zwei Jahren neu. Ich bin beim besten Willen nicht dazu gekommen, regelmässig zu üben, weil ständig so viel los und zu tun war. Das Üben braucht Geduld und Arbeit. Es bleibt weiterhin die Nummer eins auf meiner «Neu-Lern»-Liste.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich glaube, so doofe, kleine Haushaltsarbeiten im Stillen zu erledigen. Ich liebe es, bei solchen Tätigkeiten Musik, Sprachnachrichten oder Podcasts zu hören. Manchmal schalte ich sogar einen Film oder eine Sendung an. In letzter Zeit geniesse ich es aber, währenddessen ganz für mich alleine zu sein und die Stille wahrzunehmen.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Ganz klar die neue EP «B-Side», die ich letzten Freitag mit meiner Band We Are Ava veröffentlicht habe. Einerseits haben wir einige Songs erst in den letzten Monaten geschrieben, aufgenommen oder fertiggestellt und auch schon einige davon als Singles veröffentlicht. Andererseits steckt da auch viel Arbeit dahinter wie die Planung der Cover, Musikvideos, Schreiben von Pressetexten und, und, und … Wir haben währenddessen viele Konzerte gespielt, und deshalb war die Band omnipräsent. Das hat aber auch viel Freude gebracht, und ich bin sehr stolz darauf, was wir aus dem Boden gestampft haben.

We Are Ava bei einem ihrer Auftritte. Bild: Urs Bucher

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin geworden wäre, wäre ich heute ...

Das ist ganz schwierig – ich hatte immer viele Träume, die «Sengerin» stand aber schon sehr früh in meinem Freundebuch. Ich habe lange gedacht, dass ich Neurochirurgin werden will. Wenn ich ehrlich bin, wurde ich da wohl von der Fernsehserie «Grey’s Anatomy» beeinflusst und der Job hätte mir in der Realität vielleicht doch nicht so gut gefallen.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Als Künstlerin gibt es für mich unzählige Musikerinnen und Musiker, mit denen ich liebend gerne einen Song schreiben würde, da kann ich mich fast nicht entscheiden. Aktuell wäre es vielleicht Holly Humberstone, eine britische Singer-Songwriterin, deren Lieder ich rauf und runter höre. Oder einen Song mit Billie Eilish und Finneas wäre auch ganz okay (lacht).

Worauf freuen Sie sich?

Aktuell freue ich mich sehr auf die Weihnachtszeit mit etwas Ruhe, darauf, dass ich mich zurückziehen kann, sowie einen kleinen Neustart im neuen Jahr. 2022 war wirklich verrückt, sowohl privat als auch auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich verziehe ich mich im Dezember für zwei Wochen ans Meer. Ich weiss nicht, wann ich zum letzten Mal so lange Urlaub gemacht habe – ich kann es kaum erwarten!