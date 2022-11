Die Thurgauer Autorin Tanja Kummer im Kulturfragebogen

Freipass #72 «Ich lerne gerade den Umgang mit Sozialen Medien»: Die Thurgauer Autorin Tanja Kummer im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der in Frauenfeld aufgewachsenen Autorin und Buchhändlerin Tanja Kummer. Bücher liebt sie schon lange, neu hat sie Hörbücher für sich entdeckt. Und sie tüftelt an Spielelementen für die Lesungen aus ihrem neuen Buch «Luna, wie entsteht ein Buch?». Bettina Kugler 15.11.2022, 12.00 Uhr

Die Thurgauer Autorin und Buchhändlerin Tanja Kummer. Bild: Stefan Kubli

Die Schriftstellerin und Buchhändlerin Tanja Kummer ist in Frauenfeld aufgewachsen und hat sich zur Erwachsenenbildnerin und Schreibtherapeutin ausbilden lassen. Sie publiziert seit 1997 und bietet im «Studio Narrativ» gemeinsam mit der Kulturvermittlerin und Autorin Andrea Keller Schreibkurse an – neu auch im Wald.



Nach ihrem Debut, dem Lyrikband «vermutlich vollmond» im Verlag Ivo Ledergerber, folgten diverse Publikationen für Kinder und Erwachsene und eine Vielzahl von Lesungen und Auftritten, oft gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern wie Christine Lauterburg oder Dide Marfurt. Kürzlich ist ihr Bilderbuch «Luna, wie entsteht ein Buch?» im Glarner Baeschlin Verlag erschienen.



Bis zum 30. Dezember ist im Landesmuseum Zürich das Lichterfestival «Illuminarium» zu sehen. Dort wird auch die Lichtshow «Turbolente Weihnachten» gezeigt, deren Geschichte Tanja Kummer in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kreativfirma Projektil entwickelt hat.

Was lernen Sie gerade neu?

Tanja Kummer: Ich habe von lieben Freunden Kastanien aus dem Bergell erhalten und lerne, was man alles daraus herstellen kann. Zudem lerne ich quasi täglich etwas dazu, was den Umgang mit den Sozialen Medien betrifft. Sie sind für mich eine gute Möglichkeit, um Einblick in mein Schaffen zu geben, und ich geniesse es, dass ich die Arbeit anderer Autorinnen und Autoren oder Künstlerinnen und Künstler auf diese Art verfolgen kann.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Hörbücher. Ich habe entdeckt, wie schön es ist, wenn ich mir – beim Warten auf den Bus zum Beispiel oder auf langen Zugreisen - gute Geschichten erzählen lassen kann. Gerade fesselt mich das Hörbuch «Die Träume anderer Leute» von Judith Holofernes. Die ehemalige Leadsängerin der Band Wir sind Helden hat ein Buch über ihren künstlerischen Weg und ihren Lebensweg geschrieben, und die Schauspielerin Nora Tschirner hat es brillant eingelesen.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die Arbeit an meinem neuen Bilderbuch «Luna, wie entsteht ein Buch» und dessen Buchtaufe, die wir während des Literaturfestivals «Zürich liest» gefeiert haben. Die Zusammenarbeit mit der Illustratorin des Buches, Ekaterina Chernetskaya, war mir eine grosse Ehre und Freude – sie hat dem Buch mit ihren liebe- und humorvollen Bildern das gewisse Etwas gegeben. Das Buch liegt mir sehr am Herzen, da es den Wert von Büchern und des den Wert des Lesens vermittelt. Ich hoffe, dass es viele kleine und grosse Leserinnen und Leser findet.

Tanja Kummer mag Tiere – deshalb erklärt in ihrem neuen Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren ein Hund, wie Bücher gemacht werden. Bild: Baeschlin Verlag

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Schriftstellerin und Buchhändlerin geworden wäre, wäre ich heute ...

... vielleicht Tierpflegerin und würde in einem Tierheim oder auf einem Lebenshof arbeiten. Ich bewundere Menschen zutiefst, die diesen herausfordernden Arbeiten nachgehen oder sich für den Tierschutz einsetzen, wie zum Beispiel das Team der Tierbotschafter.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Gedichte und Geschichten in Thurgauer Mundart: Tanja Kummers Band «Bigoscht», erschienen 2020. Bild: Arisverlag

Am liebsten mit den Schriftstellerinnen Mariana Leky oder Bernardine Evaristo, deren Bücher ich mit Begeisterung lese. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, würde ich mit ihnen einen Briefroman über das Schreiben schreiben wollen. Ihre Bücher «Kummer aller Art» und «Mädchen, Frau etc. » empfehle ich herzlich gerne zur Lektüre.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Lesungen aus «Luna, wie entsteht ein Buch?» - ich hecke gerade Mitmach-Elemente dafür aus, sei es ein Hunde-Quiz, ein Wortspiel mit grossen Pappbuchstaben oder ein Schreibfehler-Suchspiel.

Nächste Veranstaltung: Bunter Bücherabend mit Tanja Kummer im Rahmen von m Rahmen von «baeschlin littéraire», 18. November, 19.30 Uhr, Buchhandlung Baeschlin Glarus. Tanja Kummer präsentiert Geschichten aus ihrem Erzählband «Bigoscht», stellt aktuelle Romane vor und führt eine kleine Schreibübung mit dem Publikum durch. Zudem spricht sie mit der Verlegerin Gaby Ferndriger darüber, was man von der Idee bis zum fertigen Buch alles erlebt, und sie stellt ihr Bilderbuch «Luna, wie entsteht ein Buch?» vor. Anmeldung per E-Mail an office@baeschlin.ch oder telefonisch unter 055 640 11 25.