Freipass #71 «Der rechtskonservative Backlash macht mir Sorgen»: Der Thurgauer Slampoet Sven Hirsbrunner im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Slampoeten Sven Hirsbrunner. Er moderiert am 12. November den Thurgauer Abend im Kult-X Kreuzlingen. Christina Genova 08.11.2022, 17.00 Uhr

Der Thurgauer Poetry-Slammer und Moderator Sven Hirsbrunner. Bild: @slambern/ @spokenwordbiel

Sven Hirsbrunner ist in Erlen im Bezirk Weinfelden aufgewachsen und lebt und arbeitet heute in Bern. Der mehrfache Schweizer Meister im Poetry-Slam kehrt jedoch regelmässig in den Kanton Thurgau zurück, zum Beispiel für die Moderation des Mostindien-Slam in Frauenfeld oder wie demnächst als Moderator des Thurgauer Abends des KiK-Festivals in Kreuzlingen. Dort wird bekannteren und unbekannteren Thurgauer Slammerinnen und Slammern eine Bühne geboten.

Sven Hirsbrunner ist zum Poetry-Slam gekommen, weil er sich laut eigener Aussage «einfach grausam gelangweilt» hat. Seinen ersten Auftritt hatte er als 19-Jähriger an einem von Pro Velo Thurgau organisierten Slam. Meist tritt der heute 30-Jährige im Team mit Dominik Muheim aus Basel auf. 2021 hat Hirsbrunner einen Text zum Thurgauer Lesebuch «Bleib doch – komm wieder» beigesteuert, das im Saatgut-Verlag erschienen ist.

Was lernen Sie gerade neu?

Sven Hirsbrunner: Dass mit zunehmendem Alter auch die Dauer der zur veranschlagenden Regenerationszeit nach durchzechten Nächten zunimmt. Richtig anstrengende Lektionen sind das.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Dieses Jahr bin ich auf die Bücher «Wilde Theorien» und «Kryptozän» der argentinischen Autorin Pola Oloixarac gestossen. Beim Lesen dieser Bücher (und auch jetzt noch) hatte ich wieder einmal das Gefühl: «Ja gut, eigentlich kann ich das Schreiben jetzt auch einfach sein lassen.» Oloixaracs Romane sind dichtester Punk-Obskurantismus vom Allerfeinsten. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, so wollte ich im Gehirn wohnen, das solche Bücher schreiben kann.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Ich mache mir grosse Sorgen wegen des rechtskonservativen Backlash, den wir in Europa und anderswo – aber den in Europa bekommen wir halt so unmittelbar mit – gerade zu erleben scheinen. Mir kommt es so vor, also ob es schlicht keine Filter mehr gäbe für rassistische, homophobe, misogyne, transfeindliche und ganz allgemein xenophobe Äusserungen, Handlungen und Haltungen. Das beschäftigt mich zwar nicht erst seit den letzten Monaten, aber mit all dem, was gerade in der Welt passiert, zurzeit wieder verstärkt.

Sven Hirsbrunner am letztjährigen Thurgauer Abend in Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Slampoet geworden wäre, wäre ich heute ...

Vielleicht ein ziemlich trauriger Hochbauzeichner; das habe ich nämlich einmal (sehr widerwillig) gelernt. Wobei es mir schon sehr schwerfällt, Spoken Word und das Schreiben überhaupt von meiner Person zu abstrahieren. Ein solcher Sven hätte mit mir, glaube ich, nicht mehr viel zu tun. Aber ich denke, auch dieser Sven wäre eher früher als später aus dem Architekturbüro geflohen und hätte irgendwo irgendwas mit Kunst gemacht. Ich wünsche es ihm jedenfalls sehr.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit so vielen! Aber wenn ich mich auf eine Person beschränken müsste: mit der E-Bassistin Martina Berther. Die hat sich allerdings schon Simone Lappert geschnappt. Ich hatte diesen Herbst das grosse Vergnügen, eine Bühne mit den beiden teilen zu dürfen. Und das, was Martina Berthers dabei aus ihrem E-Bass herausholte, hat mich in ganz neue Sphären katapultiert. Einfach nur unglaublich gut.

Worauf freuen Sie sich?

Darauf, endlich zum ersten Mal meiner Nichte zu begegnen. Sie ist jetzt schon seit einigen Wochen auf der Welt, aber ich habe es leider bis jetzt noch nicht geschafft, sie zu besuchen. Nun ist es bald so weit und ich freue mich megafest!

Thurgauer Abend des KiK-Festivals im Kult-X Kreuzlingen, Samstag, 12. November, Türöffnung 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr.