Der Flawiler Jazzmusiker Dominic Landolt im Kulturfragebogen

Freipass #68 «Es ist ungewohnt, ein Soloprojekt auf die Bühne zu bringen»: Der Flawiler Jazzmusiker Dominic Landolt im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Flawiler Jazzmusiker Dominic Landolt, der am Sonntag im Perronnord in St.Gallen einen Soloauftritt hat. Claudio Weder 18.10.2022, 12.00 Uhr

Wenn er nicht Musiker geworden wäre, wäre er heute Fussballer, Gitarrenbauer oder Fischer: Dominic Landolt. Bild: PD

Dominic Landolt ist Gitarrist, Komponist und Teil des Jazz-Kollektivs Trio Heinz Herbert. Aufgewachsen in Flawil, sammelte er schon als Kind musikalische Erfahrungen und spielte in verschiedenen Bands, unter anderem mit seinem Vater, dem Jazzsaxofonisten Albert Landolt.

Nach absolviertem Bachelor- und Masterstudium in Luzern und Zürich folgten in den letzten zwölf Jahren weltweite Tourneen und Festivalauftritte mit dem Trio Heinz Herbert und dem Fischermanns Orchestra. Das Trio Heinz Herbert stösst international auf Anerkennung und wurde 2020 mit dem «Zenith Award» des European Jazz Network ausgezeichnet. Seit 2015 ist Dominic Landolt Dozent am Winterthurer Institut für aktuelle Musik (WIAM). Am Sonntag, 23. Oktober, tritt er im Rahmen eines Konzerts des Vereins Amboss & Steigbügel im Perronnord St.Gallen auf.

Was lernen Sie gerade neu?

Dominic Landolt: Ich arbeite momentan an der Umsetzung meines Soloprojekts vom Proberaum auf die Bühne. Wie bringe ich die erarbeiteten musikalischen Skizzen zu einem spannenden Liveset? Da ich sehr intensiv mit dem Kollektiv Trio Heinz Herbert arbeite, ist es für mich ungewohnt, ein Soloprojekt auf die Bühne und an die Öffentlichkeit zu bringen. Es sind aber sehr wertvolle und lehrreiche Erfahrungen.

Weiter habe ich zusammen mit einem Team ein Aufnahmestudio für das Winterthurer Institut für aktuelle Musik aufgebaut. Wir haben Wände gebaut, geplant und die technische Einrichtung organisiert und installiert. Es ist faszinierend, wenn man sich plötzlich mit all den Prozessen eines Tonstudios auszukennen beginnt. Mit dem Trio Heinz Herbert lerne ich bei jeder Probe und jedem Konzert menschlich und musikalisch dazu, wir waren gerade auf einer unglaublich schönen Skandinavien-Tour.

Das Trio Heinz Herbert live am Schaffhauser Jazzfestival 2020. Video: Youtube

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Buch «Genesis of a Music» von Harry Partch. Also eigentlich habe ich es wieder entdeckt. Harry Partch war ein Komponist, der sehr ungewöhnliche Kompositionsmethoden hatte und Instrumente für seine Kompositionen baute. Auch war er ein sehr inspirierender Mensch, der zeitweise sogar als Obdachloser durch die weiten Nordamerikas reiste. Da ich angefangen habe, meine Instrumente selber zu bauen, lasse ich mich sehr gerne für ein nächstes Instrument von ihm inspirieren.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die letzten Monate waren für mich eine sehr intensive Zeit. Ich habe sehr viel gearbeitet. Während der Pandemie hatte ich mehr Zeit, «nichts» zu tun, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, viel in die Natur zu gehen, zu kochen, zu backen, im Proberaum ohne Stress an etwas zu arbeiten, mit meinen Mitmusikern zu diskutieren, wichtige Entscheidungen zu treffen.

Mich beschäftigt momentan sehr, wie ich eine Balance zwischen dem Erlebten und neu Erlernten während der Pandemie sowie dem wieder sehr dichten Alltag finden kann, ohne sofort wieder in alte Muster zu fallen. Mir ist bewusst, dass dies eine sehr privilegierte Situation ist. Es gibt natürlich grössere Themen wie kosmische Sonnenstürme, Klimawandel und Krieg, welche mich auch sehr beschäftigen. Im Verhältnis dazu sind meine persönlichen Probleme winzig.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

... Fussballprofi. Ich war als Kind ein angefressener Fussballer. So wie ich es in Erinnerung habe, waren wir sehr gut mit dem FC Flawil. Da ich neben einer Schule mit Fussballfeld aufgewachsen bin, spielte ich zusammen mit meinem Bruder und mit Freunden jede freie Minute Fussball. Aber: Mein Vater ist Jazzsaxofonist. Mir wurde die Musik in die Wiege gelegt. Angefangen habe ich als Sechsjähriger mit der Posaune. Schon mit elf wurde mein Interesse an der Musik grösser und ich konnte mich stärker mit ihr, als mit dem Fussball identifizieren. Und sonst: Grafiker, Gitarrenbauer, Fischer, Interieur-Designer oder Hüter eines Nationalparks …

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Mary Halverson, sie ist eine unglaubliche Person und eine sehr inspirierende Gitarristin.

Worauf freuen Sie sich?

Auf meine Solokonzerte! Speziell hier zu erwähnen ist das Konzert im Perronnord in St.Gallen, kuratiert von Amboss & Steigbügel. Raphael Loher, ein Freund, den ich schon aus Jugendtagen kenne, präsentiert am selben Abend sein neues Soloalbum. Auch Martina Lussi wird auftreten, ich wollte sie schon lange einmal live hören. Zudem haben wir am Samstag, 22. Oktober, ein «Atmos»-Konzert mit Trio Heinz Herbert, bei dem ein Surround-System unsere Sounds von allen Seiten wiedergeben wird.

Sonntag, 23.10., 19 Uhr, Perronnord St.Gallen. Weitere Infos: dominiclandolt.com