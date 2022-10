Freipass #66 «Mich beschäftigt, wie ohnmächtig wir gegenüber dem Krieg sind»: Die Thurgauer Autorin Tabea Steiner im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Schriftstellerin Tabea Steiner. Sie freut sich auf die nächsten Vogelschwärme und hätte sich auch ein Leben als Barbesitzerin vorstellen können. Christina Genova 04.10.2022, 12.00 Uhr

Die Thurgauer Schriftstellerin Tabea Steiner wohnt heute in Zürich. Bild: Tobias Garcia

Die Autorin und Literaturveranstalterin Tabea Steiner ist in Altishausen auf einem Bauernhof aufgewachsen und studierte an der Universität Bern Germanistik und Geschichte. 2004 gründete die 41-Jährige das Thuner Literaturfestival «Literaare». Ausserdem initiierte Steiner 2014 zusammen mit ihrer Co-Kuratorin das Berner Lesefest «Aprillen».

2019 wurde Steiner mit ihrem ersten Buch «Balg» schweizweit bekannt. Für den Roman, der von einer Kindheit auf dem Land erzählt, wurde die Autorin für den Schweizer Buchpreis nominiert. Kürzlich erschien «Provinces», eine Auswahl ihrer Essays in englischer Übersetzung, beim britischen Verlag Strangers Press. Ihr zweiter Roman, eine Liebesgeschichte, die in der Stadt spielt, ist beinahe fertig.

Als Mitglied der feministischen Autorinnengruppe RAUF ist Tabea Steiner mit einem literarischen Abend zur Schweizer Schriftstellerin Erika Burkart auf Tournee. Das Programm ist am 19. Oktober in der Alten Stuhlfabrik in Herisau zu sehen.

Was lernen Sie gerade neu?

Tabea Steiner: Ich habe gerade eine junge Person kennen gelernt, die mich enorm beeindruckt, eine wirklich heroische junge Frau.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Jul Gordon, eine deutsche Comiczeichnerin und Illustratorin, die in ihren Arbeiten unglaublich viele verschiedene Aspekte spielerisch zusammenbringt. Und jedes Buch von Esther Kinsky ist eine Neuentdeckung.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie man immer auf mehrere Arten verwickelt ist in das Geschehen rundherum. Beispielsweise, wie ohnmächtig wir gegenüber dem Krieg sind, und dass wir uns dann doch fürchten, im Winter zu frieren, und dass es uns hier in der Schweiz gleichzeitig aber sehr gut geht. Wie kann man damit umgehen, was kann man überhaupt machen, und wie könnte es bei all dem gelingen, die Perspektive von sich selbst zu lösen. Das beschäftigt mich sehr.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Schriftstellerin geworden wäre, wäre ich heute ...

... vielleicht Inhaberin einer kleinen Bar.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Spontan würde ich sagen: mit dem US-amerikanischen Choreografen Trajal Harrell. Seine Choreografien haben eine unfassbar schöne Kraft. Tanz fasziniert mich deswegen, weil er mit so ganz anderen Mitteln als der Sprache arbeitet und ungleich viel mehr aussagen kann.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die nächsten Vogelschwärme und auf das erste Buch der Thuner Autorin Saskia Winkelmann, das im Frühjahr erscheint.

100 Jahre Erika Burkart: ein Beschwörungsabend mit Texten der Schweizer Schriftstellerin; Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr. Tabea Steiner und Eva Seck von der Autorinnengruppe RAUF untersuchen Texte Erika Burkarts auf ihre Relevanz für die Gegenwart. DJ Saskia Winkelmann steuert Musik bei.