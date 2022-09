Freipass #63 «Wir brauchen dringend mehr Himmel unter uns»: Der St.Galler Chefdirigent Modestas Pitrenas im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Dirigenten Modestas Pitrenas, der nächste Woche mit dem Sinfonieorchester St.Gallen die neue Konzertsaison in der Tonhalle eröffnet. Ihn fasziniert die Arbeit eines Chirurgen – er möchte mit Musik die Seele operieren und heilen. Bettina Kugler 13.09.2022, 12.00 Uhr

«Wunder im Alltag» erlebt Modestas Pitrenas in der Tonhalle St.Gallen, zusammen mit den Musikerinnen und Musikern des Sinfonieorchesters. Er schätzt diese ruhige, kontinuierliche Arbeit neben seiner internationalen Konzerttätigkeit. Bild: Ralph Ribi

Seit der Saison 2018/2019 ist Modestas Pitrenas Chefdirigent des Sinfonieorchesters St.Gallen. Er hat sich sowohl durch seine weitreichende sinfonische Konzerttätigkeit als auch als Operndirigent international etabliert und zählt zu den erfolgreichsten litauischen Dirigenten der jüngeren Generation – geboren ist Pitrenas 1974 in Vilnius. Nach Litauen hat er noch immer eine starke Bindung; er leitet dort das Litauische Nationale Sinfonieorchester.

Schon vor seiner Ernennung zum Chefdirigenten machte sich Pitrenas in der Ostschweiz einen Namen als Dirigent mehrerer Sinfoniekonzerte und Opernproduktionen, darunter «Salome», «La Wally», «Carmen» und Massenets «Le Cid». Mit dem Sinfonieorchester St.Gallen und der Pianistin Anna Fedorova hat er 2019 Sergei Rachmaninows 1. Klavierkonzert F-Dur auf CD eingespielt. In der aktuellen Saison wird Pitrenas die szenische Fassung von Verdis «Messa da Requiem» und die Festspieloper «Andrea Chénier» leiten – neben mehreren Konzerten in der Tonhalle.

Den Auftakt macht am 22. September das Konzert «Licht»; Solistin ist die lettische Geigerin Baiba Skride. Modestas Pitrenas freut sich auf vieles: auf die Wunder des Alltags, die er hier mit den ihm vertrauten Orchestermusikern erleben darf. Aber auch auf jeden Augenblick, jedes Lächeln, das Menschen verbindet, sei es im Beruf oder im Privatleben.

Was lernen Sie gerade neu?

Modestas Pitrenas: Ich habe einen hervorragenden Beruf gewählt, in dem ich jeden Tag etwas Neues lerne, entdecke, erschaffen darf. Jede Woche stellt mich vor die Herausforderung verschiedener Stilrichtungen und Genres. Gerade liegen auf meinem Arbeitstisch Symphonien vom Prokofjew und Silvestrov, das Doppelklavierkonzert von Philip Glass, Puccinis Oper «Manon Lescaut». Und am «Lebenstisch» bin ich kontinuierlich damit befasst, Geduld, Bescheidenheit, Liebe und Beziehungsfähigkeit zu lernen.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Obwohl ich ein Musiker bin, hat mich besonders darstellende Kunst, vor allem Malerei und Schauspiel geprägt und inspiriert. Wenn ich mich erschöpft und leer fühle, führt mich mein Weg in eine Kunstgalerie, ein Museum oder Schauspielhaus. Die letzte derartige «Tankstelle» war vor ein paar Wochen der zusammen mit meiner Familie besuchte Louvre und Ausstellungen der sowjetischen Widerstandskünstler in meiner Heimatstadt Vilnius.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Ich habe zumindest versucht, meinen Kopf auf Urlaub einzustellen, doch der Sommer war leider zu kurz, um die Erholung mit den Engagements an den Sommerfestivals unter einen Hut zu bringen. Meine zwei Mädels, die so schnell gross werden, hatten aber auf jeden Fall Priorität für mich. Ich möchte die schönsten Momente ihres Aufwachsens nicht verpassen. Das mitzuerleben, ist keine selbstverständliche Sache, dafür möchte ich gern viel Zeit investieren.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

Möglicherweise ein Chirurg. Die grosse Verantwortung, den Körper eines Menschen aufzuschneiden, um dessen Lebensqualität zu verbessern, fasziniert mich sehr! Und beim Dirigieren ist es ja ähnlich: Ich kann mit den entsprechenden Mitteln und Kenntnissen chirurgisch in die menschliche Seele «schneiden» und zu ihrer Heilung beitragen.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich darf kaum träumen ... So oft werden meine Träume plötzlich zur Realität. Jede Saison aufs Neue begegne ich vielen Starsolisten, tollen und begabten Musikern. Jede Phase der Zusammenarbeit mit ihnen ist eine Bereicherung für mich. Aber die schöne und ruhevolle Routine mit den mir vertrauten und netten Kollegen aus dem Sinfonieorchester St.Gallen ist ebenso immer wieder ein Wunder im Alltag: etwas, das ich nicht missen möchte.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich auf jeden Moment, Augenblick, Augenkontakt, jedes Lächeln, das mich mit den Leuten verbindet. Egal, ob auf professioneller oder privater Ebene. Dann ist unter uns etwas weniger Hölle und etwas mehr Himmel. Das war schon immer sehr wichtig, aber aktuell es ist so dringend nötig wie noch nie zuvor.