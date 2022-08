Kulturfragebogen mit der St.Galler Pianistin Claire Pasquier.

Freipass #60 «Musik sollte unberührt bleiben von Politik und Nationalismus»: Die St.Galler Pianistin Claire Pasquier im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Pianistin und Konzertveranstalterin Claire Pasquier aus St.Gallen. Glücklichste Momente erlebt sie als Liedbegleiterin. Sie möchte in Zukunft noch mehr über Aufnahmetechniken lernen und mehr und mehr ihr Zuhause in ihrem Innern finden. Martin Preisser 23.08.2022, 12.00 Uhr

Claire Pasquier an ihrem Fazioli-Flügel im eigenen Konzertsaal an der St.Galler Davidstrasse. Bild: André Pasquier

Claire Pasquier hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als sensible Pianistin, vor allem im Bereich Kammermusik und Liedbegleitung, erworben. Zudem ist sie als Konzertveranstalterin aktiv. Einmal beim von ihr initiierten Flügel Festival Rotmonten, wo die evangelische Kirche zu einem Zentrum für exquisite Kammermusik geworden ist.

Dann hat sich Claire Pasquier, die in Australien geboren wurde und in Grossbritannien studiert hat, den Traum vom eigenen Konzertsaal samt Aufnahmestudio erfüllt. Im St.Galler Lagerhaus ist ein Konzertort entstanden, dessen Herz ein Meisterflügel ist, der Fazioli F 278. Auch diese Konzertreihe des Vereins Opus 278 legt den Schwerpunkt auf Kammermusik und Lied. Claire Pasquier lädt dazu jeweils auch junge Musikerinnen und Musiker ein, die bereits über ein internationales Renommée verfügen.

Was lernen Sie gerade neu?

Claire Pasquier: Derzeit befasse ich mich intensiv mit diversen Aufnahmetechniken. Im Jahr 2021 wurde der «Fazioli-Raum» im Lagerhaus dank seiner ausgezeichneten Akustik und des Weltklasse-Konzertflügels, Fazioli F 278, als offizieller Austragungsort für die Sydney International Piano Competition nominiert. In diesem Rahmen fanden drei Konzerte statt.. Der Sound wurde in Studioqualität aufgenommen und auf den Server in Sydney geladen. Seit diesen Konzerten setze ich mein «Studium» in Aufnahmetechniken und Mastering fort. Nun arbeite ich mit diversen Mikrofon-Einstellungen für Gesangsaufnahmen mit dem Ziel, den warmen Klang der Fischer-Dieskau-Aufnahmen aus den 60er-Jahren zu erreichen. Dann lerne ich einen neuen Umgang mit meiner Wenigkeit, respektive mit meinen Ängsten, Müsterchen und Monstermustern, die sich immer wieder schonungslos zeigen. Ein weiteres aktuelles Lernfeld ist, mein Zuhause mehr im Inneren zu finden. Bisher waren es für mich vor allem meine Arbeit und meine Projekte. Jetzt möchte ich mehr nach Innen umziehen, zu mir selbst.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

In den letzten Wochen wurde mir von zwei Personen das Buch «Opus 77», der neueste Roman von Alexis Ragougneau, empfohlen Es ist eine fesselnde und wunderbar beschreibende Geschichte., Es geht um die Tochter des Chefdirigenten des Orchestre de la Suisse Romande und Schwester eines weltberühmten Geigenvirtuosen. Die Mutter der Heldin gibt das typische Bild einer leicht verstörten Operndiva ab.

Claire Pasquier bei einem Liederabend mit Daniel Johannsen. Quelle: Youtube

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie unvorhersehbar das Leben als hauptsächlich freischaffende Musikerin ist und die Frage, ob es Sinn macht Musikerin zu sein. In den letzten zwei Jahren wurden viele höchst fragwürdige Dinge als «neue Normalität» akzeptiert, und diese haben mich definitiv dazu gebracht, meinen Beruf und sein Umfeld zu hinterfragen. Musik ist ein Kanal, um höhere spirituelle Dimensionen zu erreichen, und sollte unberührt bleiben von Politik und Vorurteilen gegenüber Musikern und Komponisten aufgrund ihrer Nationalität. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben solche Dramen erfahren würde, die mich an die gar nicht so ferne «entartete» Musik der 30er-Jahre erinnern. Andererseits habe ich intensiv mitbekommen, wie unglaublich wichtig Musik und Kultur für uns alle ist, sowohl für die Kunstschaffenden als auch für das Publikum, und dass wir nicht gezwungen werden können, ohne sie zu leben. Ich bin auch sehr dankbar für den viel weniger hektischen Lebensstil, der auch jetzt immer noch der Fall zu sein scheint. Der tägliche, stundenlange Waldspaziergang mit meinem Hund ist für mich jetzt genauso wichtig wie Kaffee und guter Schlaf! Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und des Musikerseins ist auch noch in Arbeit...

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute ...

...weniger gestresst! Aber beruflich kann ich das noch nicht sagen. Ich wollte schon immer die Erfahrung machen, etwas anderes als Musikerin zu sein, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was das ersetzen kann. Was ich weiss, ist, dass es etwas sein sollte, das kreativ und erfüllend ist, aber es einem erlaubt, zwischendurch abzuschalten und eine echte Pause zu machen. Das Musikerin-Sein erfüllt diesen Wunsch nicht wirklich! Ich werde weiter suchen....

Claire Pasquier interpretiert mit Sam Taskinen ein Stück von Rachmaninow. Quelle: Youtube

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde sehr gerne wieder mit Steve Davislim zusammenarbeiten, einem australischen Tenor von Weltrang. Die Liedbegleitung steht für mich an der Spitze meiner musikalischen Ziele. Die Kombination von Wort und Musik und die Farben und Emotionen, die entstehen, wenn die Dynamik zwischen Sänger und Begleiter perfekt integriert ist, ist für mich die erfüllendste Erfahrung, die ich mir wünschen kann. Die Arbeit an Schuberts «Winterreise» zu Beginn dieses Jahres sowie das Programm mit Liedern von Schubert, Brahms und Wolf in Vorbereitung auf Steves Konzert in der Elbphilharmonie, welches das Flügel Festival-Publikum 2019 als spontanes Zusatzkonzert hören konnte, waren Höhepunkte in meinem Leben.

Worauf freuen Sie sich?

Nach einer erholsamen Sommerpause freue ich mich sehr darauf, mit meinen Musikerkollegen und -freunden für das kommende Flügel Festival und die Opus-278-Reihe Konzerte zu spielen. In ein paar Wochen, am 11. September, werden die Holzbläsersolisten des Sinfonieorchesters St. Gallen, Rosemary Yiameos (Oboe) und Gianluca Campo (Flöte), Sonaten von Bach und Poulenc spielen, mit einem Überraschungsduett am Schluss für das Flügel Festival Rotmonten. Kurz darauf, am 24. September, werden die letzten drei Konzerte der neuen Reihe Opus 278 im Lagerhaus beginnen, mit einem Konzert mit Schumann und Brahms, gespielt vom portugiesischen Solobratschisten des Sinfonieorchesters, Ricardo Gaspar.

