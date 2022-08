Freipass #58 «Ich wünsche mir bessere Arbeitsbedingungen für die Tanzszene»: Die Ausserrhoder Tänzerin und Choreografin Nadika Mohn im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Ausserrhoder Tanzschaffenden Nadika Mohn, deren zweite Tanzproduktion «Zwei» demnächst Premiere feiert. Dabei übernimmt sie erstmals die künstlerische Leitung. Christina Genova 09.08.2022, 12.00 Uhr

Die Ausserrhoder Tanzschaffende Nadika Mohn im Alpstein. Bild: Leo Boesinger

Nadika Mohn wurde 1995 geboren und ist in Trogen als Tochter eines Schweizer Vaters und einer Mutter aus Sri Lanka aufgewachsen. Nach einer Spitzensportkarriere in der Rhythmischen Sportgymnastik machte sie 2019 ihren Abschluss als Bühnentänzerin an der International Dance Academy in Berlin. Anschliessend absolvierte sie in Rom ein Nachdiplomstudium. Zurzeit unterrichtet sie unter anderem an der Theatertanzschule in St.Gallen.

2021 realisierte Nadika Mohn ihr erstes abendfüllendes Solotanzstück «Eins». Ihre zweite Tanzproduktion «Zwei», die am 19. August in der Lokremise St.Gallen Premiere feiert, ist inspiriert vom Leben und Werk der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Zum ersten Mal steht Nadika Mohn nicht selbst als Tänzerin auf der Bühne, sondern übernimmt die künstlerische Leitung der Produktion. Die Erarbeitung des Programms, das aus zwei Choreografien besteht, teilt sie sich mit der gebürtigen Thurgauerin Ariana Qizmolli.

Was lernen Sie gerade neu?

Nadika Mohn: Ich lerne vor allem, mit freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedensten Szenen und Ländern zu arbeiten und aus jedem Einzelnen das Beste herauszuholen. Unser junges Team wird von Kunstschaffenden unterstützt, die bereits viel Erfahrung in der Ostschweizer Tanzszene haben. So wollen wir die Bindung der Kunstschaffenden an die Region stärken und neue Impulse setzen. Die Verlagerung meines Arbeitsplatzes von der Bühne hin zur künstlerischen Leitung einer Produktion ist für mich ein gewagter Schritt und bringt enorme Veränderungen mit sich. Was aber nach wie vor bleibt, ist die Freude am Choreografieren, die mich auch als Tänzerin stärkt und meine Kreativität immer weiter wachsen lässt.

In ihrem ersten Solotanzstück «Eins» von 2021 verarbeitete Nadika Mohn die Erfahrungen der Pandemie.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Aktuell beschäftige ich mich täglich mit der Malerin Frida Kahlo. Sie ist die Inspirationsquelle für meine zweite Tanzproduktion «Zwei». Für das Stück haben mich vor allem Briefe, Schicksalsschläge und die farbenfrohe Seele Kahlos angetrieben. Bücher über Frida Kahlo geben mir immer wieder Impulse für neue Gedanken und Aspekte, die ich im Stück gerne bearbeiten und thematisieren möchte.

Eine andere Persönlichkeit, die mich beeindruckt, ist der Kabarettist und Moderator Trevor Noah, der auch Gastgeber der «Daily Show» in den USA ist. In seinem Buch «Born A Crime» schreibt er über sein Leben in Südafrika während der Apartheid. Seine Mutter, eine Angehörige des Stammes Xhosa, und sein Deutschschweizer Vater durften damals keine Beziehung und kein gemeinsames Kind haben.

Co-Choreografin Ariana Qizmolli (links) mit Tamara Bermudez und Mauricio Zuñiga bei den Proben zur Tanzproduktion «Zwei». Bild: Dino Eisenring

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

In den letzten Monaten hat mich die Arbeitslosigkeit meiner Mutter beschäftigt. Sie lebt seit über 35 Jahren in der Schweiz und war immer berufstätig. Aufgrund fehlender Zertifikate in Schriftdeutsch wurde ihr vom Kanton gekündigt. Nun versucht sie seit mehr als einem Jahr, ihr Deutsch zu verbessern, um dadurch ausweisen zu können, dass sie für den Beruf geeignet ist, den sie schon ein Leben lang ausübt. Es ist für sie eine grosse Herausforderung, nach mehreren Jahrzehnten in der Praxis wieder zur Schule zu gehen. Es ist traurig, dass einer Frau kurz vor ihrem Renteneintritt das Leben so schwer gemacht wird und ihre Berufserfahrung gänzlich entwertet wird. Ich kann nicht ansatzweise nachempfinden, wie sich meine Mutter fühlen muss. Ich wünsche mir wohlwollendere und humanere Lösungen bei der Durchsetzung der neuen Gesetzgebung.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Tänzerin geworden wäre, wäre ich heute ...

... Hebamme oder Fotografin.

Mit ihrer Choreografie «444» gewann Nadika Mohn 2021 den Publikumspreis des «Brussels Dance Contest».

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde gerne mit dem Opernhaus im schwedischen Göteborg arbeiten. Die Tanzkompanie arbeitet mit vielen renommierten Choreografinnen, Szenografen und Dramaturginnen aus aller Welt. Die Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler werden laufend verbessert. Das Haus ist somit ein grosses Vorbild für viele staatliche Einrichtungen. Ich wünsche mir für die Ostschweizer Tanzszene, dass wir in Zukunft noch internationaler arbeiten und die Arbeitsbedingungen in der freien Szene wie auch in den Kompanien verbessern können. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein angenehmes und faires Arbeitsklima weniger Druck und dafür mehr Kreativität, Willen und Effizienz entstehen lässt. So können Kunstschaffende mit mehr Selbstbewusstsein höhere Ziele setzen und erreichen.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich auf das Wachsen, Altwerden und darauf, ständig Neues kennen zu lernen. In den letzten Jahren war das Reisen und Arbeiten in anderen Ländern nur schwer möglich und ich vermisse es sehr. Ich liebe es, andere Kulturen kennen zu lernen und Menschen nahezukommen. Auch Landschaften wie Wüsten und Dünen sind mir noch völlig fremd und ich möchte gerne das Volumen von Leere und Weite erfahren.

Stückeinführung «Zwei»: 14. August, 19 Uhr, Moving Studio, Hintere Bahnhofstrasse 5, St.Gallen; Premiere Lokremise St.Gallen, 19. August, 20 Uhr; weitere Aufführungen 20.8./21.8., jeweils um 20 Uhr. Weitere Aufführungen folgen im November in Trogen, Arbon und Herisau.