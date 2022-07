Freipass #56 «Mich beschäftigen die unheilvollen Veränderungen in der Gesellschaft»: Der St.Galler Komponist Alfons Karl Zwicker im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Komponisten Alfons Karl Zwicker, der gerade an einer neuen Oper arbeitet. Martin Preisser 26.07.2022, 13.00 Uhr

Der St.Galler Musiker Alfons Karl Zwicker ist auch viel in den Bergen unterwegs. Bild: PD

Alfons Karl Zwicker gehört zu den interessantesten, aber auch radikalsten Schweizer Komponisten. 1952 in St.Gallen geboren, hat er sich neben der Musik immer auch mit Malerei beschäftigt. Er war auch als Musiklehrer tätig und hat sich in seiner pianistischen Tätigkeit vor allem der zeitgenössischen Musik gewidmet. Kompositionsstudien hat er bei Rudolf Kelterborn und Edison Denissov betrieben.

In St.Gallen ist Zwicker mit der Gründung der Reihe für zeitgenössische Musik, «Contrapunkt», hervorgetreten. Er schrieb Opern wie die «Höllenmaschine» oder «Eine Scheidelinie wird weiter hinausgezogen». Aufsehen erregte Zwicker 2011 in St.Gallen mit der Schweizer Erstaufführung seiner Oper «Der Tod und das Mädchen». Zwicker ist Träger des Kulturpreises der St.Gallischen Kulturstiftung 2012.

Sein Werk «Ohr der Menschheit, würdest du hören?», geschrieben zum 400-Jahr-Jubiläum des Oratorienchors St.Gallen musste 2020 wegen der Corona-Massnahmen verschoben werden. Es soll am Palmsonntag 2023 uraufgeführt werden. Aufführungen seiner Werke in Kiew im Rahmen der St.Galler Reihe Cosmokultur sind für September geplant, stehen aber wegen des Kriegs in der Ukraine auf sehr unsicherem Boden.

Was lernen Sie gerade neu?

Alfons Karl Zwicker: Vieles. Aber nicht in der Form eines Kurses oder einer Ausbildung, sondern was gerade im Zusammenhang mit meiner Arbeit steht. Zum Beispiel musste ich mir überlegen und Abklärungen treffen, wie ich die Montage einer Bildkomposition, bestehend aus fünf Einzelbildern, am besten bewerkstellige, und auch wie diese Komposition an dem Ausstellungsort am besten montiert werden kann.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Obwohl ich in erster Linie Komponist bin, stammen die interessantesten Entdeckungen für mich aus der Literatur. Immer wieder neu und erneut zu entdecken für mich ist das Werk des serbokroatischen Autors Danilo Kiš. Nicht nur seine grossartige Sprache, sondern auch der Mensch selbst!

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Gedanklich als auch konkret in der Arbeit bin ich immer mit meinen Projekten beschäftigt. Jetzt gerade mit einem neuen Opernprojekt, das mich mindestens zwei Jahre, eher drei Jahre, begleiten wird. Darüber hinaus beschäftigen mich die dramatischen und unheilvollen Veränderungen in der Gesellschaft, die uns jeglicher Freiheit berauben werden, wenn das Kollektiv nicht erwacht.

«Landschaft aus Schreien»: Diese Komposition von Alfons Karl Zwicker wurde 2003 von der St.Galler Sängerin Mona Somm uraufgeführt. Quelle: Youtube

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

...wahrscheinlich Bergführer oder Profialpinist. Ich liebe die Herausforderungen während des Kletterns; sie sind eine Art Lebensschule

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mittlerweile habe ich diesbezüglich keine konkreten oder Wunschvorstellungen mehr. Hingegen bin ich davon überzeugt, dass ich durch die Projektarbeit automatisch auf die richtigen Leute für die Zusammenarbeit stossen werde.

Dieses Video gibt auch einen Einblick in die visuelle Welt von Alfons Karl Zwickers Partituren. Quelle: Youtube

Worauf freuen Sie sich?

Besonders freue ich mich auf jede Aufführung meiner Musik durch Top Interpretinnen und Interpreten. Wie zum Beispiel das bevorstehende Konzert Ende Oktober im Zeughaus Teufen oder darauf, dass die verschobene Jubiläums-Uraufführung des Oratorienchors St.Gallen – «Ohr der Menschheit, würdest du hören?» – nach drei Jahren Anfangs April 2023 nun endlich realisiert werden kann. Und natürlich auf die Arbeit an der neuen Oper!

Werke von Alfons K. Zwicker sind zu hören am 28. Oktober, 20 Uhr, Zeughaus Teufen, und am 6. Dezember, 19.30 Uhr, Tonhalle St.Gallen; Infos: www.anatomie-des-klangs.ch