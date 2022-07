Freipass #53 «Kunst ist zum Business verkommen»: Der Kreuzlinger Künstler Giancarlo Bolzan im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Kreuzlinger Künstler Giancarlo Bolzan. Dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind, habe er in der Coronazeit gelernt. Künstler werden wollte er schon seit seiner Jugend. Martin Preisser 05.07.2022, 12.00 Uhr

Giancarlo Bolzan in seinem Atelier in Kreuzlingen. «Im Atelier hört der Spass auf», sagt der Künstler. Bilder: PD

Giancarlo Bolzan, Jahrgang 1963, lebt und arbeitet in Kreuzlingen. Als Autodidakt hat er eine ganz persönliche Sprache in seiner Kunst entwickelt. Sein Hauptmotiv ist der Mensch. Man kennt den Künstler mit Arbeiten, in denen er sich hauptsächlich mit kritischen und unbequemen Themen, die das moderne Menschenbild im Mittelpunkt haben, auseinandersetzt. Was ihn antreibt, ist, die Psychologie menschlichen Verhaltens in der heutigen schnelllebigen Zeit zu ergründen und zu visualisieren. Seine Arbeiten sind oft ein kompromissloser Blick auf die ungeheuren Veränderungen, die das Weltgeschehen erschüttern.

Seit über 30 Jahren drückt Giancarlo Bolzan in seinen Arbeiten die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des Seins aus. Oft mit aufrüttelnden, grossformatigen Bildern, die auch autobiografische Elemente zeigen. Ein Leitspruch Bolzans lautet: «Im Atelier hört der Spass auf.»

«Abwurf» (2022). Giancarlo Bolzans Arbeiten setzen sich oft mit den Veränderungen und Krisen unserer Zeit auseinander.

Was lernen Sie gerade neu?

Giancarlo Bolzan: Dass der Weg eines Künstlers sehr schwierig und steinig ist, vor allem, wenn er keine Kompromisse macht und unbeirrt seinen Weg geht – koste es, was es wolle. Es geht nicht um Erfolg und Ansehen, sondern dass man sich treu bleibt und seinem Herzen folgt.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Buch «Tabu» von Ferdinand von Schirach, in dem es um einen Künstler geht, der sich durch die Kunst retten will. In der Geschichte geht es um die Frage, ob Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene Dinge sind. Das Buch ist ein Künstlerroman, ein Justizdrama; und am Ende ist es eine Beschreibung der Abgründe des Menschen.

Porträt von Giancarlo Bolzans Tochter Leandra.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Sicher die ungeheuren Veränderungen, die durch Corona in der Gesellschaft stattgefunden haben. Die Krise hat das Leben des Einzelnen und das Zusammenleben der Vielen massiv verändert. Auch die Massnahmen, die oft nicht logisch und nachvollziehbar waren, haben mir zu denken gegeben. Auch dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind und man immer wieder darum kämpfen und sie verteidigen muss, ist mir sehr bewusst geworden in diesen zwei Jahren.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Künstler geworden wäre, wäre ich heute ...

Ich weiss das gar nicht so richtig. Schon seit ich 14 war, hatte sich der Traum des Künstlerseins in meinem Kopf tief verankert, und das war das Einzige, für das ich Leidenschaft verspürte.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Künstlern, die etwas Relevantes zu sagen haben und dabei keine Kompromisse machen. Diese werden in der heutigen Zeit leider immer weniger. Kunst ist zum Business verkommen!

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Ausstellung «Unterwegs» mit der Künstlergruppe Kunst Thurgau in der alten Schuhfabrik Märwil Anfang September.

Ausstellung von Kunst Thurgau: Vernissage: 2. September, 18 Uhr (Alte Schuhfabrik Märwil); https://www.kunstthurgau.ch/ausstellungen/unterwegs/