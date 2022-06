Freipass #52 «Ich lerne, Prioritäten zu setzen»: Der St.Galler Perkussionist Martin Flüge im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Perkussionisten Martin Flüge. An seinem Beruf liebt er die Vielseitigkeit, die Kollaborationen mit ganz unterschiedlichen Künstlern und Menschen – doch er möchte gern mehr Zeit für die Familie haben. Aktuell ist Flüge als Musiker im Tanzstück der St.Galler Festspiele beteiligt. Bettina Kugler 28.06.2022, 12.00 Uhr

Solist, Kammermusiker, Instrumentallehrer, Familienvater und Hausmann: Martin Flüge will das alles unter einen Hut bringen. Bild: Barbara Keller

Zwei Lehrer haben den 1973 in St.Gallen geborenen Musiker Martin Flüge geprägt: Alfons Karl Zwicker brachte ihm die Neue Musik nahe, Orlando Ribar weckte die Freude am Schlagzeug. Nach der Matura studierte Flüge an der Musikhochschule Winterthur und in München klassisches Schlagzeug. 2006 verbrachte er drei Monate in der Kulturwohnung des Kantons St.Gallen.

Martin Flüge unterrichtet und spielt in Orchestern, Bands und diversen Kammermusikformationen - darunter das Duo 8Mallets (zwei Marimbas, mit Thomas Klee) und das Duo Klangstreich mit seiner Frau, der Cellistin Maria-Christina Flüge. Daneben ist er Schlagzeuger im ensembleTaG Neue Musik Winterthur und hat mehrfach als Theatermusiker gearbeitet, beispielsweise in der mobilen Produktion «Gold!» mit der Sängerin Theresa Holzhauser.

Im Tanzstück «Gegen den Strom» der St.Galler Festspiele wird Martin Flüge mit Perkussion die Kathedrale zum Klingen bringen und einen Kontrast setzen zu den ruhigen Orgelstücken von Arvo Pärt und Peteris Vask, gespielt von Domorganist Willibald Guggenmos. Premiere ist am Mittwoch.

Was lernen Sie gerade neu?

Martin Flüge: «Nein» zu sagen und Prioritäten zu setzen. Die letzten paar Jahre waren angefüllt mit Aufgaben, Aufträgen und Auftritten, die ich alle sehr gerne und mit Herzblut angenommen habe. So blieb aber wenig Zeit und Musse für die ebenso wichtigen Dinge im Leben: Familie, Freunde – mich selbst.

Welches Buch oder welchen Film haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Buch «Der Bogen des Cellisten» von Andromeda Romano-Lax. Meine Frau hat es geschenkt bekommen und ich habe aus Neugier begonnen darin zu lesen – und konnte dann nicht mehr aufhören, bis ich es zu Ende gelesen hatte. Ein sehr gut gemachter spannender Roman. Und ein Film kommt mir auch in den Sinn – «Kiss the Cook» von und mit Jon Favreau – sehr amüsant und kurzweilig. In bester Erinnerung, da wir ihn mit der ganzen Familie genossen haben.

Martin Flüge an der Marimba – bei einer Konzert in der St.Galler Kirche St.Laurenzen. Bild: Karin Bauer

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie sich die Welt verändert – oder meine Wahrnehmung derselben. Und wie ich das alles, was auch ich nicht gänzlich verstehe, meinen Kindern erklären kann. Dazu auch die Veränderungen im Kleinen: die Kinder, die sich entwickeln und selbstständig werden; auf der anderen Seite meine Mutter, die jetzt vollständig auf Hilfe angewiesen ist.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute...

…nicht der, der ich bin. Eigentlich habe ich einen Traumjob, auch wenn er oft sehr kräftezehrend ist – ich bin ja nicht nur Musiker, sondern auch noch Hausmann und Instrumentallehrer. Ich schätze daran meine Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und die Möglichkeit, mich in verschiedenen Bereichen zu engagieren.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich durfte als Musiker schon mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten – Musikern, Komponisten, Regisseuren, Choreographen, Schauspielern, Tänzern, Seelsorgern, Lehrern und Schülern, und ich meine hier immer sowohl Frauen als auch Männer, dass ich im Moment gar nicht weiss, wer oder welches Projekt mich als nächstes begeistern könnte. Ich glaube ich suche mir eher einen Mental- oder Organisations-Coach!

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Sommerferien! Zuerst jedoch auf die Premiere von «Gegen den Strom» von Dimo Kirilov Milev – das Tanzstück, das am Mittwoch in der Kathedrale uraufgeführt wird. Ich werde da mich und meine Klänge mit Freude einbringen.

Premiere «Gegen den Strom»: 29. Juni, 21 Uhr, Kathedrale St.Gallen.