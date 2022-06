Die Niederwiler Harfenistin Joanna Thalmann im Kultur-Fragebogen

Freipass #50 «Ich lebe für meine Passion»: Die Niederwiler Harfenistin Joanna Thalmann im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Niederwiler Harfenistin Joanna Thalmann. Sie versucht gerade, eine Balance in den verschiedenen Lebensbereichen zu finden. Claudio Weder 14.06.2022, 12.00 Uhr

Zahlreiche Orchesterengagements, Auftritte und Rezitale an Festivals im In- und Ausland prägen den musikalischen Werdegang der Ostschweizer Harfenistin Joanna Thalmann. Bild: PD

Joanna Thalmann, Jahrgang 1995, wuchs in Niederwil auf und begann bereits im Alter von sieben Jahren zu musizieren. 2016 schloss sie ihren Bachelor an der Musikhochschule Luzern ab, 2018 folgte der Master in Musikpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste. Später hängte sie noch den Masterstudiengang Musikperformance an der Musikhochschule Oslo an, den sie 2021 abschloss.

Die Harfenistin gewann bereits mehrere nationale und internationale Preise. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit spielt Thalmann als Zuzügerin in diversen Orchestern. 2018 gründete sie zusammen mit dem Schlagzeuger Gilberto Lo Surdo das Duo Wooden Waves. Dessen Ziel ist es, interessante Kombinationen von Harfe und Perkussion zu erforschen. Das Duo tritt am kommenden Sonntag im Kloster Fischingen auf.

Was lernen Sie gerade neu?

Joanna Thalmann: Balance. Das Musikerdasein hat seine Herausforderungen – gerade jetzt. Ich lebe für meine Passion. Nun nach meinem Studiumsabschluss eine Balance in den verschiedenen Lebensbereichen zu finden, ist teilweise schwierig. Dies setzt auch ein inneres Gleichgewicht voraus.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Interesse für Tiere, besonders Pferde, welche so viel Ruhe und Kraft ausstrahlen, habe ich wieder für mich entdeckt. Als Kind ging ich oft ausreiten und dies möchte ich in meinen Alltag wieder integrieren.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wohl wie die meisten Musikerinnen und Musiker hat mich die Ungewissheit der Zukunft und das Diskutieren über systemrelevante Sparten am meisten beschäftigt. Aufzeigen, dass Kunst und Musik einen so wichtigen Stellenwert im Leben eines Menschen haben, wird wohl zu einer meiner Lebensaufgaben.

Vervollständigen Sie bitte den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute …»

Da ich auch sehr gerne Harfe unterrichte und mit Kindern und jungen Erwachsenen arbeite, wäre ich heute wohl Kindergärtnerin. Kinder mit Hilfe einer Kunstform, der Musik, auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen, macht mir sehr viel Spass.

Das Duo Wooden Waves mit der ungewöhnlichen Besetzung von Marimba und Harfe verbindet sanfte Töne mit kräftigen Klängen. Bild: PD

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit der deutschen Dirigentin Joana Mallwitz. Sie ist eine inspirierende und starke Persönlichkeit in einer noch männerdominierten Dirigentenwelt.

Worauf freuen Sie sich?

Auf meinen Stellenantritt nach der Sommerpause am Musikkonservatorium Zürich und das regelmässige Musizieren im Zürcher Kammerorchester freue ich mich sehr.

Konzert im Kloster Fischingen am Sonntag, 19. Juni, um 16 Uhr, in der Bibliothek. Eintritt 30 Franken. Mehr Infos hier.