Die Festivalleiterin Mirella Weingarten im Fragebogen

FREIPASS #48 «Ich frage mich, was Kunst in dieser Zeit bewirken kann»: Die Regisseurin und Festivalleiterin Mirella Weingarten im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der in Berlin lebenden Regisseurin, Choreografin und Festivalleiterin Mirella Weingarten. Sie hätte gerne einmal mit der Tänzerin Pina Bausch gearbeitet – und freut sich gerade auf die 10. Schlossmediale Werdenberg, die am kommenden Freitag beginnt. Bettina Kugler 31.05.2022, 12.00 Uhr

Als Künstlerin ist Mirella Weingarten in vielen Sparten und Städten zu Hause; als künstlerische Leiterin der Schlossmediale Werdenberg schätzt sie die ländlich-idyllische Umgebung des Festivals. Bild: Flurina Rothenberger

Mirella Weingarten ist eine vielseitige Künstlerin und Kunstanstifterin. Seit 2011 leitet sie die von ihr konzipierte Schlossmediale Werdenberg und lädt Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten und kultureller Herkunft ein, das mittelalterliche Schloss und seine Umgebung zu bespielen – mit Musik, Performances und Installationen zu Themen wie «Metamorphosen», «Idylle» oder «Gross und Klein».

Sie studierte nach ihrer Schauspielausbildung in London Kunst in Edinburgh und Hamburg, unter anderem bei Marina Abramovic. An der Slade School of Art in London schloss sie in Bühnen- und Kostümbild ab. Seit 1996 arbeitet sie als Bühnenbildnerin, Regisseurin und Choreografin. 1999 gründete sie das «tanztheater mirella weingarten» und kehrte nach Deutschland zurück, wo sie 2000 mit ihrem Ensemble im Theater am Halleschen Ufer in Berlin auftrat.

Von 2000 an arbeitete sie eng mit der Zeitgenössischen Oper Berlin zusammen, für deren Produktionen sie regelmässig Bühne und Kostüme entwarf. Ihre Inszenierungen und Ausstattungen führten sie auch international zu den Salzburger Festspielen, dem Luzerner Theater, Theater St.Gallen, an die Komische Oper Berlin, die Biennale Venedig und viele andere Häuser und Festivals. In St.Gallen inszenierte sie die Uraufführung von David Philip Heftis Oper «Annas Maske»; das Libretto dazu stammt von Claude Alain Sulzer.

Die Schlossmediale Werdenberg feiert dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag – pandemiebedingt konnte sie 2020 nicht stattfinden. Das Thema ist 2022 «Echo», als Künstler im Fokus hat Mirella Weingarten Roman Signer und den in Wien lebenden Komponisten Beat Furrer eingeladen.

Was lernen Sie gerade neu?

Mirella Weingarten: Geduld. Vieles in der Pandemie war so unvorhersehbar, und gerade für uns in der Kunst so eine grosse Herausforderung. Die Fäden, die man sonst meint, so sicher in der Hand zu haben, wurden dünn oder entglitten einem ganz – und nun lerne ich, damit gelassener und geduldiger umzugehen.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

In den Städten, in denen ich arbeite, an den Flüssen entlang zu spazieren.

In Wien inszenierte Mirella Weingarten 2020 die Uraufführung von «Toteis», einer Oper der Südtiroler Komponistin Manuela Kerer. Bild: Alessia Santambrogio

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie wir wieder rauskommen aus dieser Spirale der schier nicht zu bewältigenden Dinge: Klimakrise, Pandemie, Krieg. Und die Frage, was die Kunst in dieser Zeit überhaupt noch bedeutet und was sie bewirken kann. Vielleicht zeigt sie uns, dass in der Kreativität viel positive, schöpferische Kraft liegt, dass sie Seelennahrung ist, die dabei hilft, dieser Spirale etwas entgegenzusetzen.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Festivalleiterin geworden wäre, wäre ich heute …»

Na, das Lustige an dieser Frage ist, dass ich ja schon das geworden bin, was ich gerne geworden wäre, wenn ich nicht Künstlerin, Regisseurin oder Bühnenbildnerin geworden wäre, das heisst: Ich konnte in diesem Beruf, als künstlerische Leiterin eines multimedialen Festivals, endlich alles vereinen, was mir am Herzen liegt.

Für Puccinis Oper «Turandot» am Theater Regensburg (Premiere: Mai 2022) hat Mirella Weingarten das Bühnenbild entworfen. Bild: J. Quast

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Auch hier muss ich zugeben, dass ich so glücklich bin über alle, mit denen ich zusammen arbeiten darf – und zum Teil vorher nicht einmal wusste, wie schön es wird. Pina Bausch wäre natürlich ein grosser Traum gewesen, mit ihr hätte ich sehr gerne gearbeitet, aber sie ist leider schon tot.

Worauf freuen Sie sich?

Auf unser Jubiläum! Die Schlossmediale Werdenberg wird zehn Jahre alt, wir feiern einen runden Geburtstag. Und es ist noch immer neu, noch immer spannend, und für mich noch immer eine tiefe Herzensangelegenheit, dieses spartenübergreifende Festival. Und ich freue mich auf all die tollen Künstler, die dabei sind!

Die Schlossmediale 2022 findet vom 3. bis 12. Juni in Werdenberg statt. Programm und weitere Informationen unter schlossmediale.ch