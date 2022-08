Fotoessay Hommage an den Birnbaum: Die Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler vereint in einem Buch ein paar der letzten Hochstämmer Einst waren die Hochstamm-Birnbäume der Reichtum des Thurgaus. dann fielen sie zu Tausenden dem Baummord zum Opfer, heute sind sie stark gefährdet. Simone Kappeler hat 62 Birnbäume in Schwarz-Weiss-Aufnahmen festgehalten und jeden in seiner Einzigartigkeit dargestellt. Christina Genova Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Simone Kappeler unter einem Birnbaum beim Weiler Griesenberg. Den Fotoessay nahm sie mit ihrer über 40-jährigen Hasselblad-Kamera auf. Bild: Benjamin Manser

Manche tragen ein festliches, weisses Blütenkleid, andere Überhosen aus Efeu. Es gibt Winterbäume mit dichtem Astwerk oder vom Sturm halbiert. Die einen ragen mächtig und hoch in den Himmel, die anderen gehen mehr in die Breite. Einige sind nur noch Gerippe und werden nie mehr Blätter tragen. 300 bis 400 Birnbäume, alles Hochstämmer, hat die Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler in den letzten zehn Jahren im Thurgau fotografiert, die ältesten sind 200 Jahre alt. An Orten, die Strohwilen, Löwenhaus oder Fimmelsberg heissen.

In ihrem neuen Buch, das den schlichten Titel «Der Birnbaum» trägt und beim Thurgauer Saatgut-Verlag erscheint, sind 62 davon abgebildet. Die gestochen scharfen Schwarz-Weiss-Fotografien, aufgenommen mit Kappelers über 40-jähriger Hasselblad-Kamera, sind eine berührende Liebeserklärung an jeden Birnbaum in seiner Einzigartigkeit.

Mord an Millionen von Birnbäumen

Hochstammobstbäume prägten während Jahrhunderten die Thurgauer Landschaft, in den letzten Jahrzehnten sind sie aber selten geworden. «In den 1950er- und 1960er-Jahren kam es zum ‹Baummord›», sagt Kappeler, die zu den profiliertesten Fotokünstlerinnen der Schweiz zählt. Damals wurden auf Geheiss der Eidgenössischen Alkoholverwaltung schweizweit Millionen Hochstammbäume gefällt, «häufig von Bauernsöhnen, im Akkord», sagt die 69-Jährige. Man wollte weniger Mostobst, für welches staatliche Abnahmegarantien bestanden, und effizientere Plantagen als die traditionellen Streuobstwiesen.

Ein blühender Birnbaum beim Weiler Löwenhaus. Bild: Simone Kappeler (21.10.2013)

Wie die von Obstbäumen überzogenen Wiesen im Thurgau einst aussahen, beschreibt der Reiseschriftsteller Johann Gottfried Ebel in seinem Buch «Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz». Ende des 18. Jahrhunderts bereiste er auch den Thurgau. Ebel schreibt: «Stundenlang wanderte ich in dem Schatten eines wahren Waldes von dickstämmigen, grossen und breitästigen Birn- und Apfelbäumen, unter denen das schönste Getreide wallte.»

Simone Kappeler hat sich während der Arbeit an ihrer Birnbaum-Serie ein grosses Wissen angeeignet. Für die Birnbäume hat sie sich entschieden, weil sie noch weniger rentabel als Apfelbäume sind, und deshalb noch gefährdeter. «Um 100 Kilogramm Mostbirnen zusammenzulesen, braucht man eine Stunde und erhält dafür nur etwa acht Franken.» Birnbäume haben Simone Kappeler schon immer gefallen. Den Ausschlag, ihnen einen ganzen Fotoessay zu widmen, gab eine Blueschtfahrt 2012. Die schneeweissen Birnbäume taten es ihr besonders an: «Aus dem matten Holz schneeweisse Blütensträusse getrieben, umrandet von glänzenden Blättchen und ins Licht gehalten», schreibt die Künstlerin darüber in einem Tagebucheintrag.

Das Sterben dauert an

Kappeler begann zu recherchieren, fragte Bauern auf dem Markt nach markanten Birnbäumen, die heute oft alleine stehen, fuhr auf Feldwegen über Land oder machte sich bei Tageswanderungen auf die Suche nach den knorrigen Hochstämmern.

«Ich erinnere mich noch an jeden einzelnen Baum. Ich gehe sie manchmal besuchen.»

Manche fotografierte sie mehrmals, achtete darauf, dass die Wolkenformationen mit den Bäumen harmonieren. Ein Birnbaum folgt im Buch auf den andern, wie damals, als sie in den Obstgärten lange Reihen bildeten.

Einen langen Tod gestorben: abgestorbener Birnbaum beim Weiler Steinegg. Bild: Simone Kappeler (3.5.2013)

Für Schwarz-Weiss-Aufnahmen entschied sich die Künstlerin, damit nichts von den Bäumen und ihrer Form ablenkt. Die einzige Ausnahme machte sie für das Titelblatt. Es zeigt zwei Ausschnitte eines blühenden Birnbaumes, den sie mit Infrarotfilm aufgenommen hat. Damit setzt sie einen Kontrast und verleiht dem Baum etwas Ephemeres, Irreales.

Denn noch immer sind die Birnbäume gefährdet, meistens werden sie nicht mehr gepflegt, nur selten werden neue gepflanzt. Kappeler:

«Bäume sterben langsam. Es braucht mindestens zehn Jahre.»

Sie hat auch Birnbäume fotografiert, die am Ende ihres Lebens angelangt sind. Dann lichten sich die feinen Verästelungen des Baumes, und Blüten und Blätter schiessen kaum mehr aus. Das Sterben dauert an. Von den gut 60 Bäumen im Buch stehen etwa zehn heute nicht mehr.

Buchvernissage, Dienstag, 16. August 2022, ab 18.30 Uhr im Momö, St.Gallerstrasse 209, Arbon. Um 19 Uhr erzählt Simone Kappeler im Gespräch mit der Kunstvermittlerin Rebekka Ray, warum sie sich dem Birnbaum verschrieben hat.

