Filmpremiere «Ich habe meine ganze Eitelkeit zusammengekratzt»: Autor Martin Suter erzählte in St.Gallen von seiner Rolle als Martin-Suter-Darsteller «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit» heisst André Schäfers neu in die Kinos gekommener Dokumentarfilm. Den Titel hat der im Film porträtierte Bestsellerautor sich spontan ausgedacht - und auch im Gespräch nach der Filmpremiere im St.Galler Kinok antwortete Suter spontan, manchmal süffisant, mit der Gelassenheit eines Gentleman. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 27.08.2022, 13.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bestsellerautor Martin Suter am Filmfestival von Locarno: Am 13 August feierte dort André Schäfers Dokumentarfilm «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit» Premiere. Bild: Urs Flueeler / EPA

Einen Tag, der mit einem weissen Blatt endet, gibt es nicht, wenn Martin Suter an einem neuen Roman arbeitet. Das dürfte der Wahrheit entsprechen, auch wenn der 1948 in Zürich geborene Autor es in einem Film behauptet, der den - übrigens spontan von ihm selbst erfundenen - Titel trägt «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit». Vor zwei Wochen hatte das dokumentarische, raffiniert mit Szenen und Zitaten aus Romanen wie «Die Zeit, die Zeit», «Small World» oder «Lila Lila» verwobene Autorenporträt des deutschen Regisseurs André Schäfer Premiere auf der Piazza Grande von Locarno.

Nun ist Suters Agenda voll mit Terminen: ausgerechnet mitten in der Schreibklausur. Bald muss sein nächster Bestseller fertig sein. Dennoch liess er sich nicht nehmen, zur Premiere im St.Galler Kinok anzureisen, sich mit ruhiger Süffisanz den Fragen im an die Vorstellung anschliessenden Gespräch zu stellen und später noch geduldig Bücher zu signieren, «auch mitgebrachte, auch Kinokarten», Von Angesicht zu Angesicht zu plaudern mit seinen Leserinnen und «Fans» - man darf dieses Wort zweifellos von NZZ-Literaturkritiker Roman Bucheli aus dem Film übernehmen. Und darüber schmunzeln, dass Bucheli, wenn er sich auch nicht als Literaturpapst sehen würde, eine gewisse Kränkung empfindet angesichts der ungebrochenen Popularität von Suter.

Natürlich erfährt man nicht, was auf dem mindestens einen Blatt steht, das Martin Suter am vergangenen Freitag gefüllt hat. Auch nicht die ganze Wahrheit über ihn und was der Film «erfunden» hat, allein schon durch die Tatsache der Auswahl, der Inszenierung und der erzählerischen Dramaturgie. Dabei fragt Anya Schutzbach, Programmleiterin des Literaturhauses Wyborada, durchaus direkt: nach dem, was als Lektüre auf seinem Nachttisch liegt, nach den Hintergründen zum Film, den Dreharbeiten, seiner Rolle als Darsteller seiner selbst. Und, was bei ihm nicht gut ankommt, nach seiner Orientierung am «Markt», daran, was Leserinnen und Leser von ihm erwarten.

Dann antwortet er, ganz Gentleman, leise, wohlgesetzt, doch auch ein wenig spöttisch. Er lese keine anderen Bücher, wenn er am Schreiben sei, allenfalls Lyrik. «Das Eintauchen in eine zweite Welt, die ich schreibend erschaffe, ist anspruchsvoll genug, parallel zur ersten, in der ich mit meiner Familie lebe.» Man stelle sich immer selbst dar im Kontakt mit anderen; die Rolle Martin Suter sei ihm folglich vertraut. André Schäfer habe ihn für dieses Filmporträt angefragt, wie früher auch schon den US-Autor John Irving, und da habe er eben zugesagt. «Ich habe meine ganze Eitelkeit zusammengekratzt» - und mitgemacht. Und nein, der Markt sei ihm völlig egal beim Schreiben, er denke nicht an etwaige Leser.

«Ich frage mich: Was würde ich selber gerne lesen? Und schreibe so, dass es mir gefällt.»

Es deckt sich mit Interessen und Geschmack eines breiten Publikums: Man sieht es an der Auflage seiner Bücher, aber auch am Ansturm auf die Filmpremiere in St.Gallen. Das Kinok war derart schnell ausgebucht, dass der Film am Premierenabend parallel im grossen Theatersaal der Lokremise gezeigt und das Gespräch mit Martin Suter dorthin übertragen wurde. Ein schöner Zufall: Am selben Abend spielte Suters Freund Stephan Eicher in Arbon beim Summerdays-Festival spielte - fast hätten sie, wie im Film, gemeinsam auftreten können. Doch die Mundharmonika hatte der Autor und Songtexter nicht dabei.

Stephan Eicher und Martin Suter spielen das Song Book. Fotografiert am 28. Februar 2018 im KKL in Luzern. LZ Boris Bürgisser Boris Bürgisser

Im Film sieht man Suter eher als Zaungast und Beobachter seiner Geschichten denn als gottgleichen Schöpfer; die Figuren seien Teil seiner selbst, etwas von dem, was in seinem Inneren schlummere. «Da hole ich sie hervor und lasse sie beim Schreiben gross werden - und am Ende werden sie wieder klein und ziehen sich zurück.» So wie der Martin Suter, den André Schäfer mit der Kamera erschaffen hat: wirklichkeitsnah und erfunden zugleich.

Weitere Vorstellungen im Kinok:

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen