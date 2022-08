Filmdebüt «Ich bringe Gangster nach St.Gallen»: Daniel Shehatas erster Film spielt in London – die Fortsetzung soll in der Ostschweiz gedreht werden Der St.Galler Daniel Shehata hat seinen Traum wahr gemacht und in London eine Filmschule besucht. Seinen Abschlussfilm über einen Gentleman-Gangster hat er in nur fünf Drehtagen und mit einem minimalen Budget realisiert. Das Resultat ist ein rasantes und glamouröses Debüt, das an Festivals weltweit sehr gut ankommt. Christina Genova Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Filmemacher Daniel Shehata mit seiner analogen Krasnogorsk-Filmkamera. Bei seinem Debüt «The Nautilus Mutiny» kam jedoch eine Blackmagic-Kamera zum Einsatz. Bild: Michel Canonica

Ein nobles Rolls-Royce-Cabriolet aus den 1970ern, gefälschte Luxusuhren, ein Mordanschlag auf der Millennium-Bridge in der City of London. Und mittendrin Lester Landon (Nicholas Pople), der wenig zimperliche Trouble-Shooter des skrupellosen Schweizer Uhrenhändlers Urs Tschümperlin (Alan Kenny). Dass Landon unter Dyslexie leidet und deshalb kaum lesen kann, ist sein gut gehütetes Geheimnis.

Schon im Trailer zu Daniel Shehatas Film «The Nautilus Mutiny» wird klar, dass dies mehr ist als ein gewöhnlicher Abschlussfilm eines Filmstudenten. Rasant, glamourös und mit einem erstaunlich professionellen Look präsentiert sich nicht nur der Trailer, sondern auch der ganze 44-minütige Film.

Zurzeit liegt «The Nautilus Mutiny» nur in der englischen Originalfassung vor.

Shehata, der seit bald fünf Jahren in St.Gallen lebt, ist gebürtiger Österreicher. Er hat Elektrotechnik-Ingenieur studiert, später Anglistik und Amerikanistik. In den letzten zwei Jahren hat er den Masterstudiengang an der Londoner Raindance-Filmschule besucht und praktisch die ganze Zeit in seinen Film investiert: «Es hat als Masterarbeit angefangen und ist dann ausgeartet», sagt der 37-jährige Filmemacher, Regisseur und Drehbuchautor, der sich im Gespräch als begnadeter Erzähler erweist und eine Anekdote nach der anderen erzählt.

«Ich habe in den letzten zwei Jahren mehr erlebt als in den vergangenen 20.»

Der Film entstand in nur fünf Drehtagen mit einem Team von 35 Beteiligten, mitten in der Pandemie und mit extrem beschränktem Budget: 30’000 britische Pfund aus Shehatas Ersparnissen und 25’000 Pfund, die ein Investor eingeschossen hat, standen zur Verfügung. «Zwei Produzenten, die ich anfragte, erklärten mich für verrückt, als ich ihnen die Bedingungen schilderte.»

Lester Landon (Nicholas Pople) entgeht auf der Londoner Millennium-Bridge nur knapp einem Mordanschlag. Bild: PD

Erst der dritte, Bobby D’Buze, ein Amerikaner mit schier grenzenlosem Selbstbewusstsein, sagte schliesslich zu. Ein absoluter Glücksfall für den Film, denn D’Buze verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk in der Filmbranche. Das war unabdingbar, denn die Ansprüche des Perfektionisten Shehata waren ebenso hoch wie seine finanziellen Ressourcen klein. Der Titel seiner Masterarbeit, die er demnächst beenden wird, spricht für sich: «How to shoot a high production value film in a low budget environment».

Ein Film mit «interessanter» Gewalt

Das Filmplakat zu «The Nautilus Mutiny». Bild: PD

Im Mai 2022 ist «The Nautilus Mutiny» fertig geworden. Die Weltpremiere steht noch aus, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Film bei den Jurys der Festivals gut ankommt. «Sie reissen ihn mir fast aus der Hand», sagt Shehata, der ein ausgezeichneter Verkäufer seiner selbst ist. Der Film wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Auch der Direktor der Raindance-Filmschule, Elliot Grove, äusserte sich lobend über «The Nautilus Mutiny»: «Er sagte mir, dass er in den bald 30 Jahren als Direktor noch nie einen Typen gesehen habe, der seinen ersten Film so professionell aufgestellt hat wie ich», erzählt Shehata stolz.

«The Nautilus Mutiny» ist dem Gangster-Light-Genre zuzuordnen, dessen Meister der britische Filmemacher Guy Ritchie ist, eines von Shehatas grossen Idolen. Anders als bei sogenannten Hard-Men-Filmen geht es bei Gangster Light nicht zentral um Action und rohe Gewalt. Wichtig seien: eine facettenreiche Handlung, vielschichtige Charaktere, coole Sprüche und «interessante» Gewalt, sagt Shehata:

«Als Filmemacher muss man dabei ein Gleichgewicht finden zwischen Unterhaltung und intellektueller Stimulation.»

Der «Fake-Watch-Buster». Er lehrt im Film säumige Zahler das Fürchten. Bild: PD

Zu «interessanter» Gewalt zählt der furchteinflössende «Fake-Watch-Buster», ein von Shehata selbst entwickeltes Gerät, das sich nicht nur dazu eignet, gefälschte Uhren zu zerstören, sondern auch, um die Handgelenke von Kunden zu zerquetschen, die mit der Ratenzahlung für ihre Luxusuhr im Rückstand sind.

Der Filmemacher hat den «Fake-Watch-Buster» zu Hause im Keller aus Material aus dem Baumarkt zusammengebaut, wie auch die meisten anderen Requisiten. Dass der Film in der Uhrenwelt spielt, ist kein Zufall, denn Shehata ist leidenschaftlicher Uhrensammler: Während des ganzen Films trägt Nicholas Pople Shehatas eigene, «ein bisschen pompöse» Rolex GMT Master.

Ein Autounfall als Schlüsselerlebnis

Urs Tschümperlin (Alan Kenny) ist ein skrupelloser Schweizer Uhrenhändler, der in London Luxusuhren verkauft. Bild: PD

Mit Lester Landon hat Shehata einen ambivalenten Helden entwickelt, der einerseits vor Gewalt nicht zurückschreckt, andererseits durch seine Leseschwäche sich verletzlich zeigt: «Ich finde es extrem wichtig, den moralischen Kompass des Publikums herauszufordern», sagt der Filmemacher. Er glaubt an die Macht des Kinos: «Es ist wie eine Kirche. Man kann als veränderter Mensch herauskommen.»

Shehata hat es selbst erlebt: Bei ihm war es «London Boulevard» (2011), ein kommerziell wenig erfolgreicher Gangster-Light-Film des US-amerikanischen Filmemachers William Monahan: «Der Film hat mich süchtig gemacht und eine extreme Leidenschaft entflammt, ich habe ihn immer wieder geschaut.»

Ein zweites Schlüsselerlebnis hat ihn dazu gebracht, alles auf die Karte Film zu setzen und seinen gutbezahlten Job als Projektmanager aufzugeben. Vor vier Jahren ist ihm auf der Autobahn ein Reifen geplatzt:

«Es war eine gefährliche Situation. Doch ich fühlte nichts, kein Adrenalin, es war mir egal.»

Als er darüber nachdachte, weshalb er so gleichgültig blieb, wurde ihm klar, dass er bequem geworden war und seinen Weg aus den Augen verloren hatte: «Mir wurde bewusst: Ich muss etwas suchen, das mich erfüllt.»

Daniel Shehata bei sich zu Hause in St.Gallen an seinem Arbeitsplatz. Zu den vielen Projekten, die er am Laufen hat, gehört auch das Schneiden des Making-of-Films von «The Nautilus Mutiny». Bild: Michel Canonica

Dass dies das Filmemachen ist, ist bei Shehata unverkennbar, sein Elan und sein Optimismus sind scheinbar grenzenlos: «Ich bin ein rastloser Mensch», sagt er. Hat er sich ein Zeitlimit gesetzt, bis wann er den Durchbruch als Filmemacher geschafft haben will? «Nein, das darf man nicht. Ich bin voll dabei bei den Projekten, die gerade aktuell sind.»

Und das sind in der Tat ziemlich viele: Bald wird er einen kleinen Regieauftrag übernehmen, er arbeitet an einem Entwurf für eine Dissertation, schreibt an einem Drehbuch über das berühmte Londoner Gefängnis Pentonville und ausserdem an der Fortsetzung von «The Nautilus Mutiny». Sie soll teilweise in der Schweiz spielen, Shehata will den Anschluss an die hiesige Filmszene finden:

«Ich bringe Londoner Gangster nach St.Gallen.»

Doch sein mit Abstand wichtigstes Projekt heisst James Falco und ist drei Wochen alt. James, benannt nach dem Agenten im Dienst Ihrer Majestät.

Auf seiner Website batterseapowerfilms.com wird Daniel Shehata demnächst die Premiere seines Films ankündigen. Dort findet man auch die Daten der Filmfestivals, wo «The Nautilus Mutiny» zu sehen sein wird.

