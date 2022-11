Filmbuch Offenheit für plötzliche Lichtblitze: Ein Buch lässt eintauchen in den Kosmos des St.Galler Filmkünstlers Peter Liechti Er war eine Ausnahmeerscheinung im Schweizer Filmschaffen: Erstmals würdigt eine Monografie das international bedeutende, wilde und mutige «Personal Cinema» des Ostschweizer Filmemachers und Autors Peter Liechti (1951–2014). Marcel Elsener Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Fahrzeuge aller Art interessierten ihn: Peter Liechti im Dezember 1990. Bild: Jolanda Gsponer / Privatarchiv

Es bräuchte keinen äusseren Anlass, um die horizonterweiternden Filme von Peter Liechti wieder einmal anzuschauen. Doch in die Zeit der Pandemie mit ihrer forcierten Introspektion passten manche seiner Meisterwerke ausserordentlich gut. Liechtis «Das Summen der Insekten» sei im Corona-Lockdown sein nachhaltigstes Home-Cinema-Erlebnis gewesen, erzählt ein Bekannter – als herausfordernde Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhältnis zum Leben und zum Sterben.

Tatsächlich lässt sich Liechtis essayistische Verfilmung einer japanischen Erzählung von einem Mann, der sich in einem Waldverschlag zu Tode hungert, als düsteres, aber letztlich beglückendes Manifest des erinnerten Lebens sehen. Sein schwierigster und gleichzeitig poetischster Film, 2009 mit dem Europäischen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet, ist eine radikale Innenschau und eine unvergleichliche Zumutung fürs Publikum. Diese lasse aber auch eine Beziehung zu und ermögliche ein Erlebnis, hat der 2014 an Krebs verstorbene Filmemacher gesagt.

Das Herz für die Sprache des Kinos öffnen

Hannes Brühwiler und David Wegmüller (Hrsg.): Peter Liechti. Personal Cinema, 280 S., Scheidegger & Spiess, 39.–. Bild: Gabriele Adebisi-Schuster

In der ersten Monografie über den 1951 in St.Gallen geborenen Künstler werden diese ureigenen Zumutungen und Erlebnisse seines Werks vielgestaltig beschrieben und verblüffend bebildert. Mit seinem mutigen, wild erfinderischen, im besten Sinn eigenwilligen «Personal Cinema» – so auch der Buchtitel – war Peter Liechti eine international ausstrahlende Ausnahmeerscheinung im Schweizer Film.

Vom Publikum erfordere sein Werk die «Fähigkeit, sein Herz für die Sprache des Kinos zu öffnen, für plötzliche Lichtblitze oder das langsame Gleiten von Regentropfen auf durchsichtigem Plastik», schreibt die Filmeditorin Gina Telaroli, jahrelang persönliche Videoarchivarin von Martin Scorsese, zu ihrer Montage aus Liechtis Filmstills.

«Es sind die wärmsten Filme, die ich je über einige der dunkleren Seiten des Daseins gesehen habe, denn in ihrer Form spürt man die ureigene Kraft des Menschseins.»

Der Bildessay der New Yorkerin ist bezeichnend für diese Würdigung in Buchform: Als Ergänzung zu den unverzichtbaren Textbüchern Liechtis, namentlich «Lauftext» und «Klartext» (beide in Josef Felix Müllers Vexer-Verlag erschienen), und zum schönen Band über sein letztes unvollendetes Filmprojekt «Dedications» (2016, wie die vorliegende Monografie bei Scheidegger & Spiess) wählten die Herausgeber, die Filmkuratoren Hannes Brühwiler und David Wegmüller, eine internationale Perspektive und luden ausschliesslich ausländische Autorinnen und Autoren ein, das Werk des grossen Schweizer Filmexperimenteurs zu beleuchten.

Peter Liechti (1951–2014). Bild: Alex Spichale / MAN (Zürich, 4. September 2013)

So erörtert der österreichische Kulturwissenschafter Thomas Macho die «Todesbilder» in Liechtis Filmen oder erklärt der chinesische Dokumentarfilmer Wu Wenguang, wie ihn Liechti 2008 an einem Workshop in Peking aus einer Schaffenskrise rettete und zu einer freiheitlicheren Filmsprache inspirierte. In Wu wiederum findet Liechti eine «verwandte Seele» und einen charismatischen Lehrer, der ihn im schonungsehrlichen Umgang mit den Studenten sofort an den verehrten Dieter Roth erinnert, wie er in einem erstmals veröffentlichten Text aus dem Nachlass schreibt.

Prägend in Liechtis «Personal Cinema» sind die autobiografischen Züge, das «Ich-Sagen, das ihm leicht von der Zunge ging», nicht nur im fabelhaften Rauchentwöhnungs-Wanderfilm «Hans im Glück», wie die Berliner Filmkritikerin Esther Buss festhält, und ebenso die Landschaft, die er mit seiner «geografischen Sensibilität» erfahrbar machte, wie die Pariser Filmdozentin Camille Bui erhellend aufzeigt, von «Ausflug ins Gebirg» bis «Signers Koffer».

Kafkas «Amerika» und St.Gallens Enge

Dass nicht alle Texte gleichermassen zwingend und ergiebig sind, liegt in der Natur der Versuchsanlage und ist gewiss im Sinn Liechtis, der selber stets für den Mut zum Scheitern plädierte. Jedoch hätte man gern eine eingehende Betrachtung der Musik in Liechtis Filmen gelesen, schliesslich war er ein leidenschaftlicher Musikhörer, spielte selber Saxofon und arbeitete oft mit befreundeten Elektronik- und Jazzmusikern wie Norbert Möslang oder Koch-Schütz-Studer zusammen – ja, er verglich seine Arbeitsweise «mit der Praxis improvisierter Musik».

Der Trumpf dieser Monografie ist das reiche Bildmaterial mit etlichen Fundstücken aus dem Privatarchiv, wie den verloren geglaubten Papierbögen, auf denen Liechti Mitte der 70er-Jahre Franz Kafkas Roman «Amerika» Wort für Wort in Kleinstschrift niederschrieb – eine meditative Schriftzeichnungsarbeit, die bereits filmisch erscheint. Oder die Fotoserie des winterlichen St.Gallens um 1980 und die frühen Zeichnungen, die den Werdegang Liechtis auf der Grundlage der bildenden Kunst begreifen lassen.

Den Blick schärfen: Szene aus Liechtis Frühwerk «Kick That Habit» (1989). Bild: Peter Liechti Filmproduktion GmbH

Mittels der Aktionen mit Freunden aus der linksautonomen St.Galler Kulturszene wie den Projektionen sowjetischer Filme auf einem Schneehang oder im Volksbad und speziell dank der Begegnung mit Roman Signer erweiterte er die Enge seines Elternhauses und der «schäbigen» Heimatstadt. In ihrem präzisen Text zu Leben und Werk Liechtis, der ein Medizinstudium in Bern abbrach, um dann in Zürich das Zeichnungslehrerdiplom zu erlangen und Kunstgeschichte zu studieren, beschreiben die Herausgeber diese ersten «Fluchtversuche» (in die Appenzeller Landschaft) zur Welterweiterung und erklären den «ganzen Liechti».

Die wunderbare Fundgrube aus dem Nachlass und die neuen Zugänge wecken selbstverständlich Lust auf die Filme Liechtis. Vielleicht wagt das St.Galler Kinok, das er 1985 mitgründete, demnächst eine Retrospektive wie 2010, als Liechti den Kulturpreis der Stadt St.Gallen erhielt. Oder zeigt wenigstens nochmals «Marthas Garten», Liechtis kafkaeske Abrechnung mit «Güllen» und sein einziger Spielfilm. Die Enge und das «Klima hartnäckig verteidigten Stumpfsinns» sind ja noch nicht verschwunden.

