Film «Sie wären hier die totale Aussenseiterin»: Ein Film über die mangelnde soziale Durchlässigkeit in einem Bodenseedorf In ihrem Dokumentarfilm «Klassenverhältnisse am Bodensee» spürt die heute in Basel lebende Künstlerin Ariane Andereggen ihrer Jugend in Ermatingen am Bodensee nach – einem Dorf, in dem es nach wie vor ein Oben und ein Unten gibt. Rolf App Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über soziale Klassen und Trennlinien will hier am Untersee keiner sprechen: Ariane Andereggen geht der Sache in ihrem Film «Klassenverhältnisse am Bodensee» auf den Grund. Filmstill: Ariane Andereggen

Was zeichnet die gute Sekretärin aus? Oda Andereggen zählt auf: Sie muss mit ihren Chefs auskommen, darf nie krank sein, soll saubere Arbeit abliefern, am besten «im Hundert-Stundenkilometer-Tempo», so wie sie selbst. Kein Wunder, war sie nie arbeitslos, diese Frau, die eigentlich Archäologin hatte werden wollen. Und die ihre Tochter Ariane in Museen schleppte und nach Konstanz in die Universitätsbibliothek, wo sie die Liebe zu den Büchern und zur Kultur entdeckte.

Dass man sich interessieren, sich auch einmischen darf, das hat Ariane Andereggen auf diese Weise gelernt. Jetzt ist die heute in Basel lebende Künstlerin zurückgekehrt nach Ermatingen, in das Dorf ihrer Kindheit und ihrer Jugend, und hat zusammen mit Ted Gaier über diesen Ort, über ihre Generation und deren Bild der Gesellschaft einen ebenso bunten wie tiefgründigen Film gedreht. Morgen Mittwoch wird er in Anwesenheit der beiden Filmemacher im «Palace» St. Gallen gezeigt.

Als es noch die Möbel- und die Büchsenfabrik gab

Die in Ermatingen aufgewachsene Filmemacherin Ariane Andereggen. Bild: PD

Wie es ihrer lebhaften Art entspricht, fällt Ariane Andereggen nach ein paar einleitenden Stimmungsbildern vom nebligen See gleich mit der Tür ins Haus: «In meiner Familie will keiner mit mir über soziale Klassen sprechen. Fast alle glauben an den sozialen Aufstieg durch viel Fleiss und Geschick und Höflichkeit.» Da gibt es «eine soziale Leiter für alle». Aber, fragt sie listig, ist es nicht eher «für die einen eine Treppe im Hinterhaus und für die anderen ein Vordereingang?»

Ausdauernd diskutiert sie das mit den Schulkameradinnen und -kameraden von einst, mit Theaterbesuchern, mit ihrer Mutter, mit der Tante. Und mit Hans, einem ehemaligen Schiffskapitän und Ermatinger Lokalhistoriker, der von damals erzählt, als es noch die Möbel- und die Büchsenfabrik gab. Ein sehr ergiebiger, mit zahllosen, teils auch ausgesprochen witzigen Filmausschnitten illustrierter Streifzug beginnt. Er handelt zwar von Ermatingen, diesem Fischer- und Rebbaudorf, das nach 1920 zu industrieller Blüte erwacht. Er schaut aber auch weit darüber hinaus, in das Leben ganzer Generationen, und, wie schon der Titel verrät, in jene Klassenverhältnisse, die von allen so standhaft geleugnet werden.

Der Film: Ein Gespräch mit dem Vater

Ausgelöst hat Ariane Andereggens Recherche Didier Eribons Buch «Reise nach Reims», diese Beschäftigung mit den Abgründen der Gesellschaft in Gestalt einer Auseinandersetzung mit der persönlichen Geschichte. Auch ihr Alter – die Videokünstlerin, Schauspielerin und Performerin ist jetzt 53 Jahre alt – hat eine Rolle gespielt bei der Rückkehr in jene Welt, die sie mit 17 Jahren hinter sich gelassen hat. Und schliesslich ist da noch ihr verstorbener Vater, Angestellter der erwähnten Büchsenfabrik, der immer an ihrem Künstlerinnen-Sein gezweifelt hat, und der bei ihrer Geburt sagte: «Merde, une fille!» – «Scheisse, ein Mädchen!» «Ich glaube, ich versuche ihn immer noch zu erreichen.»

Streik? Nicht in Ermatingen. Nach 1920 erlebte das Fischer- und Rebbaudorf eine industrielle Blüte. Filmstill: Ariane Andereggen

So verbindet sich sehr schnell das Private mit dem Politischen. Patrons von altem Schrot und Korn treten auf, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Arbeiterinnen und Arbeiter als billige Arbeitskräfte aus Italien holen, und die nicht lange fackeln, wenn ihnen einer oder eine aufmüpfig über den Weg kommt. Streik? Das ist in Ermatingen ein Fremdwort. Die Industrialisierung, stellt Ted Gaier im Gespräch fest, hat eben nicht nur in den grossen Zentren stattgefunden, sondern vor allem hier, auf dem Land.

«Sie wären hier die totale Aussenseiterin»

Auch heute, nach dem Ende der Möbel- wie der Büchsenfabrik, gibt es in Ermatingen ein Oben und ein Unten. In neuen Überbauungen und oben am Hang haben sich mit schönem Blick auf den See die Reichen niedergelassen, angelockt durch die Pauschalbesteuerung. Sogar Roberto Blanco ist jetzt ein Ermatinger, ausserdem mehrere Autorennfahrer und ein Unternehmer, «dem irgendwie Hugo Boss gehört». Während sie auswärts ihrer Arbeit nachgehen und dort auch einkaufen, machen Restaurants dicht und gehen Bäckereien ein.

Was sagt Hans, der Lokalhistoriker, zu alledem? Stört ihn die Bevorzugung der Reichen? «Wir haben doch Wahlen», sagt er, «und könnten Gegensteuer geben. Aber die Armen denken eben doch, ich könnte ja auch einmal reich werden.» Und überhaupt, aber das sei jetzt nicht bös gemeint, sagt er zur Filmerin: «Sie wären mit Ihrer Einstellung die totale Aussenseiterin im Dorf.»

Morgen Mi, 20.15 Uhr, Palace St.Gallen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen