Figurentheater In den Fängen der Follower: Das Stück «@alice.snow.white» wird zur Gruselshow auf Instagram und auf der Bühne In ihrer neuen Co-Produktion für Jugendliche ab 13 Jahren gehen das Figurentheater St.Gallen und Oliver Kühns Theater Jetzt online. «@alice.snow.white» bedient sich bei Goethes «Faust», bei Märchen und Groteske, zielt aber auf die Generation Insta, TikTok & Co. Wie ungebetene Gäste aus dem Netz die Fäden ziehen, kann man auch auf dem Smartphone live mitverfolgen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 27.03.2023, 14.00 Uhr

Die leibhaftige Nutzungsbedingung (Oliver Kühn, links) wird Alice (Eva Maropoulos, rechts) zum Verhängnis - bald ist sie eine Social-Media-Marionette, und «Algo» und «Rithmus» ziehen die Fäden. Bilder: Regina Jäger

Der Typ im roten Anzug ist ganz aus dem Häuschen; er tönt wie die Heidis und Dieters in den beliebten Castingshows. Was «matcht» in der «Community», was Quote macht und die Followerzahlen «durch die Decke gehen» lässt, sagt oder quasselt er vielmehr zuverlässig voraus. In Alice, einem Durchschnittsteenager mit den angesagten Social-Media-Apps und Filtern, findet er ein williges, zunächst durchaus auch eigensinniges Geschöpf. Er ist nicht Dieter, ist nicht Heidi, sondern ein Mensch gewordenes Abstraktum, mit dem fast jeder immer wieder in Kontakt kommt: «die Nutzungsbedingung».

Oliver Kühn, Gründer und Leiter des Ostschweizer Theaters Jetzt, spielt diesen nervig smarten Oberchecker, den man eigentlich gründlich kennen lernen und studieren sollte vor einer allzu schnellen Zustimmung. Wissen wir doch, dass nichts spurlos vergessen geht im medialen Metaversum. Das Stück «@alice.snow.white » hat Kühn selbst geschrieben und zusammen mit dem Figurentheater St.Gallen koproduziert; er führt Regie und steht mit Eva Maropoulos, Madeleine Rascher und Lukas Bollhalder auf der Bühne.

Die «Community» kann mitmachen

«Steht» ist freilich das falsche Wort für Kühns Bühnenpräsenz. Vielmehr wirbelt er überall herum, filmt seitlich liegend Alice mit dem Handy, postet alles sofort auf alice.snow.white und rückt der «Community» auf die Pelle. Die Community, das sind die Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal. Noch muss Kühn sie sich vorstellen oder mit dem Kameramann, der Journalistin vorlieb nehmen; es ist die Generalprobe am Vorabend der Premiere, die Reihen sind leer. Auf Instagram aber tut sich schon was, die Zahl an Beiträgen und Followern schnellt in die Höhe.

Die «Content Creators» haben die Regie übernommen, «die Nutzungsbedingung» (Oliver Kühn, Mitte) filmt und postet alles.

Zu sehen ist Alice menschengross und als kleine Marionette im Café, beim Shoppen, im Tattoo-Studio. Die Community soll mitbestimmen über ihren Style, ihr Äusseres – wie im Leben. Doch im Theater driftet das bald ins Gruselige. Das Stück ist interaktiv konzipiert für Teenager ab 13 und Erwachsene, also für Menschen, die altersmässig nicht (mehr) zum Kernpublikum des Figurentheaters zählen. Geplant sind deshalb neben Schulvorstellungen auch zwei Gastauftritte im Jugendkulturraum Flon. Für einmal wird nicht darum gebeten, vorab das Handy auszuschalten. Im Gegenteil: Wer will, kann bald in Echtzeit mitbeeinflussen und verfolgen, was aus Alice wird.

Alice will maximale Reichweite

Da irritiert es zunächst, dass das Stück mit Kinderkram von gestern anfängt: mit der Geschichte von Schneewittchen, deren böse Stiefmutter über Leichen geht, weil sie partout die Schönste im ganzen Land sein will. Was das mit Social Media zu tun hat, liegt auf der Hand. Haben wir das Zauberspieglein Handy nicht stets bei uns? Unbarmherzig zeigt es Marktwert und Reichweite an, lässt man sich erst einmal auf das Spiel mit Posts und Followern ein.

Dauerfröhliche Moves: Alice will möglichst viele Follower. Die ungebetenen Gäste aus dem Netz wäre sie lieber schnell wieder los.

Die Alice im Stück, taff von Eva Maropoulos verkörpert, legt sich ins Zeug mit ihrer äusseren Erscheinung und ihren Moves. Doch als Vorturnerin des selbst kreierten Kanals «Ich bewege mich, und mit mir bewegt sich die ganze Welt» hat sie erst zwei Dutzend Follower. Ein paar Apps und Filter können das ändern – ab diesem Moment kommen «die Nutzungsbedingung» und ihre Gehilfen Algo (Lukas Bollhalder) und Rhitmus (Madeleine Rascher) ins Spiel. Weil sie sich nicht einfach so abwimmeln lassen, schliesst Alice mit ihnen einen Pakt wie in Goethes «Faust». Wortwörtlich wird der Klassiker zitiert; neben «Schneewittchen» und «Alice im Wunderland» ist er eine weitere Inspirationsquelle von «@alice.snow.white».

Bei einer Co-Produktion mit dem Figurentheater St.Gallen liegt es auch nahe, Alice als Marionette zu spielen. Die Mini-Alice, gebaut von Johannes Eisele und bewegt von Lukas Bollhalder, ist ein herziges Geschöpf, wenn auch «nur Holz» – dennoch wird Alice sie nicht mehr los. Bald hängt Alice selbst, grotesk verunstaltet, an den Fäden ihrer ungebetenen Gäste. Die Gutelauneshow mit viel Musik geht dabei gnadenlos weiter. Das ist verstörend hässlich, lustvoll überdreht und wird hoffentlich für reichlich Diskussionsstoff sorgen.

Nächste Vorstellungen: 29./30.3., 20 Uhr, Figurentheater St.Gallen; 5./6.4., 19 Uhr Jugendkulturraum Flon St.Gallen (Tickets: flon-sg.ch)

