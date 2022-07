Bregenzer Festspiele: Die Proben laufen auf Hochtouren

Festspiele Eine Bühne wie ein Blatt Papier: In Bregenz wird fleissig für «Madame Butterfly» und «Sibirien» geprobt In knapp zwei Wochen beginnen die Bregenzer Festspiele. Am Pressetag erzählt Regisseur Andreas Homoki, wie er Puccinis Oper «Madame Butterfly» auf der Seebühne inszenieren will. Im Festspielhaus nimmt derweil das verschneite Sibirien Gestalt an. Rolf App Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Auf dieser 23 Meter hohen und 33 Meter breiten Bühne feiert am 20. Juli Puccinis Oper «Madame Butterfly» Premiere. Bild: PD/Anja Köhler

«Ich renne hinaus und wecke die Mutter. Dann schauen wir zusammen die Flagge an. Dann geh ich zu Suzuki. Dann singt sie. Dann kommt die Mutter mit der Flagge.» Riku Seewald weiss schon ganz präzis, was er vom 20. Juli an auf der Bregenzer Seebühne zu tun hat. Als Kind der Geisha Cio-Cio-San wird der Sechsjährige eine keineswegs unwichtige Rolle in Giacomo Puccinis Oper «Madame Butterfly» spielen.

Barno Ismatullaeva spielt in «Madame Butterfly» die Hauptrolle. Bild: PD/Anja Köhler

Deren Regisseur Andreas Homoki sitzt daneben und schaut ihn mit väterlicher Zufriedenheit an. Flankiert von Barno Ismatullaeva, der Premieren-Cio-Cio-San, und von Enrique Mazzola, dem Dirigenten, erzählt Homoki am Pressetag der diesjährigen Bregenzer Festspiele, was er auf der von Michael Levine entwickelten Bühne alles vorhat.

Im Kopf und an einem Modell hat der Intendant des Opernhauses Zürich schon früh begonnen, jene Ideen zu sammeln, deren Realisierung die Pandemie dann noch ein Jahr hinausgeschoben hat. Er habe dann, «wie ’ne Mutter, die für eine Woche verreist und für die Familie Spaghetti vorkocht», das bis ins Detail ausgearbeitete Konzept «gewissermassen tiefgefroren und jetzt wieder aufgetaut. Und siehe da: es funktioniert.»

Es fehlt noch viel am grossen Ganzen

Gleichwohl kann man an der Probe erst in Ansätzen erkennen, wie diese «Madame Butterfly» sich anfühlen wird. Es fehlt die Abendstimmung am See, es fehlen die in die Farben der untergehenden Sonne getauchten Kostüme von Antony McDonald, und es fehlen die vielen Farben, die das Orchester mit Puccinis fernöstlich geprägter Musik hinzufügen wird. Denn die Wiener Symphoniker sind noch nicht da.

Die Proben für «Madame Butterfly» laufen auf Hochtouren. Bild: PD/Anja Köhler

Es fehlen auch jene Videoprojektionen von Luke Halls, über die Andreas Homoki sehr lebhaft erzählt, sie werden die mit zarten japanischen Zeichnungen überzogene Bühne zur Projektionsfläche machen. Jetzt aber liegt diese Bühne noch etwas blass vor uns, wuchtig und filigran zugleich: 23 Meter hoch, 33 Meter breit und an die 300 Tonnen schwer, soll die gegen aussen hin sich verjüngende, im oberen Teil von zwei Öffnungen durchbrochene und 1300 Quadratmeter grosse Bühnenfläche an ein Blatt Papier gemahnen, das jemand in die Hand genommen, zerknüllt und dann ins Wasser geworfen hat.

Die Handlung Im Zentrum von Giacomo Puccinis 1904 uraufgeführter Oper «Madame Butterfly» steht die Beziehung zwischen der japanischen Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, und dem amerikanischen Marineleutnant Pinkerton. Dieser verliebt sich in Butterfly und will sie nach japanischer Tradition heiraten, jedoch keine dauerhafte Verbindung eingehen. Als Pinkerton zurück nach Amerika geht, bekommt Cio-Cio-San ein Kind von ihm. Jahre lang wartet sie vergeblich auf seine Rückkehr. Als er eines Tages mit seiner neuen Ehefrau auftaucht, begeht Butterfly Selbstmord. (wec)

Diese Oberfläche so zu gestalten, dass sie «wie Pergament und schwerelos wirkt» und dabei die unterschiedlichen Materialien Stahl, Holz, Styropor und Putz in eine homogene Fläche verwandelt, das war nach Auskunft des Technikdirektors Wolfgang Urstadt auch die grosse Herausforderung für sein Team.

Regisseur Andreas Homoki. Bild: PD/Anja Köhler

Es soll sich in dieser Bühne spiegeln, was der jungen Cio-Cio-San blüht, die, wie Andreas Homoki betont, «eine der grossen Tragödienfiguren der Operngeschichte ist». Er sieht Puccinis 1904 uraufgeführte Oper sehr modern – «als ein ganz stark emanzipatorisches Stück. Denn es erzählt von einer jungen Frau, die ausbrechen will aus ihrer Welt, in der sie sich nicht verwirklichen kann, und die sie festhält in Traditionen und festgefügten Rollenvorstellungen. Die von Amerika träumt, wo die Freiheit des Individuums grenzenlos ist. Wo nicht zählt, woher du kommst, sondern nur, was du aus dir machst.»

Eine lange Reise nach Sibirien

Doch der amerikanische Marinesoldat Pinkerton, den Cio-Cio-San heiratet, entpuppt sich als ein Betrüger. Gut enden kann das ebenso wenig wie das, was drinnen im Festspielhaus die jungen Russen Vasily Barkhatov als Regisseur und Valentin Uryupin als Dirigent gerade vorbereiten. Kaum jemand kennt heute noch die Oper «Sibirien» von Umberto Giordano, obwohl sie, uraufgeführt an der Mailänder Scala in derselben Saison wie Puccinis «Madame Butterfly», mit ihrer heftigen Musikalität das Publikum anfangs weit stärker überzeugt hat.

Im Festspielhaus wird derweil für die Oper «Sibirien» von Umberto Giordano geprobt. Bild: PD/Anja Köhler

Nur in Russland gehört «Sibirien» zum Repertoire. Zum einen der Handlung wegen, die von der Liebe der St.Petersburger Kurtisane Stephana handelt, die ihrer grossen Liebe Vassili ins Straflager nach Sibirien folgt. Und zum andern, weil Giordano geschickt eine im russischen Idiom verankerte Musik zum Ausgangspunkt seiner Vertonung gewählt hat. Und auch Barkhatov hat, wie Homoki, einen Weg gefunden, Stephanas Drama in unsere Zeit zu transportieren: Indem er in – mit dem Bühnengeschehen virtuos verknüpften – Filmsequenzen eine alte Frau auftreten lässt, die sich in den 1990er-Jahren auf den Weg macht, um Leben und Tod ihrer Vorfahren aufzuklären. Im tief verschneiten Sibirien findet sie die schmerzliche Wahrheit.

Die Bregenzer Festspiele finden von 20. Juli bis 21. August statt. Für «Madame Butterfly» sind bereits rund 90 Prozent der 189'000 Tickets verkauft. Infos unter www.bregenzerfestspiele.com.

