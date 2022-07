An den Bregenzer Festspielen feierte die Oper «Sibirien» Premiere

Premiere Das Heulen der Wölfe in Sibirien: Die Bregenzer Festspiele zeigen eine fast vergessene Oper Umberto Giordanos Oper «Sibirien» war bei ihrer Uraufführung 1903 ein grosser Erfolg, dann wurde sie nahezu vergessen. Am Donnerstagabend feierte «Sibirien» an den Bregenzer Festspielen Premiere. Rolf App Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.00 Uhr

Die Kurtisane Stephana (im blauen Rock) folgt ihrem Geliebten Vassili freiwillig in ein russisches Straflager. Bild: Bregenzer Festspiele / Karl Forster

Da ist eine alte Frau, die sich, mit der Urne ihres Bruders unter dem Arm, aufmacht, die eigene Geschichte und jene ihrer Eltern wiederzuentdecken. Wir sind in den Neunzigerjahren, die Archive des stalinistischen Gulag sind zugänglich – jenes Netzes von Straf- und Arbeitslagern der Sowjetunion, in denen von 1920 bis 1953 mindestens 2,7 Millionen Menschen starben. Die Frau reist von Rom nach St.Petersburg, und von dort weiter in die endlosen, schneebedeckten Weiten Sibiriens, wo sich in den Transbaikal-Minen schreckliche Schicksale abspielen. «Das Heulen der Wölfe! Das ist Sibirien!» singt Vassili, ihr Vater.

Mit dieser in starken Schwarz-Weiss-Filmsequenzen festgehaltenen und mit der Opernhandlung verknüpften, von ihm hinzuerfundenen Rahmengeschichte nähert sich der russische Regisseur Vasily Barkhatov einem Werk, das 1903 bei seiner Uraufführung an der Mailänder Scala ein grosser Erfolg war, dann aber nahezu vergessen wurde. Dass Umberto Giordanos «Sibirien» aber eine Wiederentdeckung lohnt, das zeigte sich am Donnerstagabend an den Bregenzer Festspielen.

Ein Drama der harten Schnitte

Es ist ein Drama der harten Schnitte, das die Wiener Symphoniker unter der Stabführung von Valentin Uryupin Klang werden lassen. Schroffe, ja brutale Schläge stehen unvermittelt neben zarten Kantilenen, und immer wieder nimmt der Prager Philharmonische Chor mit russisch geprägten Stücken gefangen, etwa dem berühmten «Lied der Wolgaschlepper».

Stephana (Ambur Braid) verweigert sich den Diensten des Fürsten Alexis (Omer Kobiljak). Bild: Bregenzer Festspiele / Karl Forster

Zunächst findet sich die alte Frau (Clarry Bartha) in einem vornehmen Stadtpalais wieder, wo die bislang von ihrem Zuhälter Gleby (Scott Hendricks) beherrschte Edelprostituierte Stephana (Ambur Braid) sich weigert, weiter dem Fürsten Alexis (Omer Kobiljak) zu Diensten zu sein, weil sie sich in den jungen Offizier Vassili (Alexander Mikhailov) verliebt hat. Der taucht auch prompt auf, verletzt den Fürsten, und landet im Straflager, wohin ihm Stephana freiwillig folgt. Dort taucht auch Gleby wieder auf, will mit Stephana fliehen, und stellt sie vor ihren Mithäftlingen bloss, doch sie bleibt standhaft.

Die Schauplätze überlagern sich

Virtuos jongliert Barkhatov auf der von Christian Schmidt raffiniert in mehrere Schauplätze unterteilbaren, mal prachtvoll, dann wieder schäbig ausstaffierten Bühne zwischen den Zeitebenen. Das Gulag-Archiv überlagert das Straflager, die Spur der Minenarbeiter verliert sich im modernen Spielplatz. Wir sind in einem Land, dessen Geschichte von Gewalt und Verfolgung geprägt ist, die Parallelen zu Gegenwart sind unübersehbar.

Den Sängerinnen und Sängern verlangt Umberto Giordanos mit impulsiver Kraft und einer glühenden Intensität auftretendes Schicksals- und Läuterungsdrama viel ab. Von Anfang an entwickelt Ambur Braid als Stephana raumfüllende darstellerische wie stimmliche Präsenz. In Scott Hendricks’ Gleby findet sie ihren ebenbürtigen Gegenspieler. «Du bist mein! Du bist hier! Hier in meiner Macht!» singt er, ihr Stolz «ist nichts für uns, die wir ganz unten geboren sind». Mit der geballten Kraft dieser beiden Antagonisten kann Alexander Mikhailovs Vassili nicht mithalten, doch bleibt dies der einzige Schwachpunkt einer vom Publikum mit Begeisterung aufgenommenen Wiederentdeckung.

Weitere Aufführungen: 24.7. und 1.8. Tickets und Infos unter bregenzerfestspiele.com

