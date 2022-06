Der Künstler Roman Signer im Fokus der Schlossmediale Werdenberg

Festival Roman Signers Explosivkunst für die stille Kammer – Echos vom Eröffnungswochenende der Schlossmediale Werdenberg Er holt den Himmel in den Schlossbrunnen und inspiriert mit drei Skulpturen zu elementarer Klangkunst mit Perkussion und Elektronik: Der Appenzeller Roman Signer ist einer der Künstler im Fokus an der diesjährigen Schlossmediale zum Thema «Echo». Am ersten Wochenende gab es Konzerte und Performances, Alte Musik und Zeitgenössisches, Akrobatik und Innehalten – vielfältig gespiegelt, mit Echos aus allen Räumen und Etagen des Schlosses. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstlergespräch am Brunnen: Roman Signer mit zwei Besucherinnen der Schlossmediale. Für das Festival hat er eine Installation geschaffen, in der sich der Himmel spiegelt. Mit einer Holzplatte darüber wird der Brunnen zum runden Tisch. Bilder: Anja Koehler

Ob er sich sommerlich heiter zeigt oder sich grimmig verdüstert, gewittrig grollt und Regenschauer herabschiesst: Im Werdenberger Schlosshof ist der Himmel unsichtbar. Zumindest unter dem Zeltdach des Bistros, das vor seinen Kapriolen schützen soll. Dabei hat Roman Signer, der weltberühmte Appenzeller Aktionskünstler, dort eigens für die 10. Schlossmediale eine Installation geschaffen – mit dem Himmel als Mitspieler.

Nimmt man die riesige Tischplatte aus Holz vom Schlossbrunnen (es braucht dazu mehrere kräftige Arme), sieht man sein Spiegelbild: das eigene und das des Himmels. So einfach geht es, mit Kunst die Transzendenz ins Spiel zu bringen, die Selbstreflexion, den Mythos. Um Narziss und Echo nämlich geht es im Schloss: einerseits in der Ausstellung zum Jahresthema «Echo», zum anderen in den Konzerten und Performances des zehntägigen Festivals.

«Von Angesicht zu Angesicht» nennt Sarah Hillebrecht die stille Begegnung ihres Körpers mit dem Abbild aus Holz.

Die mythischen Figuren selbst treten nicht vordergründig in Erscheinung. Doch viele Arbeiten erinnern an den in sein Spiegelbild verliebten Jüngling. Und Echo, die von Zeus’ eifersüchtiger Gattin Hera bestrafte Bergnymphe, die nur Worte anderer widerhallen kann, gibt 2022 der klingenden Kunst im Schloss das Konzept vor.

Musik für Sandschneide und Wasserfass

Derweil lässt es sich draussen wunderbar am runden Brunnentisch sitzen, dessen Platte den von Roman Signer heruntergeholten Himmel zudeckt. Hier fand am Samstagnachmittag das von Festivalleiterin Mirella Weingarten moderierte Künstlergespräch statt. Signer ist dieses Jahr Künstler im Fokus, zusammen mit dem in Schaffhausen geborenen Komponisten Beat Furrer. Für die Schlossmediale hat er sich freilich mit einem anderen Musiker zusammengetan, dem Kolumbianer Carlos Hidalgo. «S.O.S. Variations» heisst dessen Komposition für drei Skulpturen Signers, uraufgeführt zur Festivaleröffnung am Freitagabend.

Roman Signer in Aktion: Zur Festivaleröffnung am Freitagabend bespielten der Komponist Carlos Hidalgo und die Perkussionistin Lucia Carro Veiga seine «Drei Skulpturen» mit S.O.S.-Signalen eines Morsegerätes.

Roman Signer.

Roman Signer durfte das Klangwerk in Gang bringen, sich dann «als Zaungast» lauschend und schauend ins Publikum zurückziehen. Währenddessen brachten zwei Musiker die Skulpturen (eine schwingende Sandschneide, ein Wasserfass, ein Tisch mit Morsegerät) zum Klingen und Lärmen: Hidalgo selbst an Laptop und Verstärker, die Perkussionistin Lucia Carro Veiga mit Sand, dem Morsegerät und trommelnden Handflächen. Fehlte nur noch Feuer als elementare Kraft des so gern mit Sprengungen und Explosionen arbeitenden Künstlers.

«Der Bach war meine musikalische Ausbildung»: Roman Signer am runden Tisch mit Festivalleiterin Mirella Weingarten.

Er sei schon immer visuell interessiert gewesen, erzählte Signer tags darauf im Künstlergespräch; von Musik verstehe er nichts. Aufgewachsen sei er mit dem Rauschen der Sitter, mit dem Klang rollender Steine, «das war meine musikalische Ausbildung». An der Performance im Schloss hat ihm gerade das Begrenzte, Eingeschlossene gefallen. Es seien kleine, zeitlich ausgedehnte Explosionen im Raum gewesen – im Vergleich zu seinen sonstigen Aktionen «wie Kammermusik», auf der Basis einer ausgeklügelten Partitur.

Anders das grosse Klangfest am Sonntag, passend zu Pfingsten vielstimmig, das Schloss in allen Räumen und auf allen Etagen gleichzeitig mit Tönen, Stimmen und Echos in einen Klangrausch versetzend. Hierfür hat Mirella Weingarten die Osttiroler Musicbanda Franui gewinnen können, die Stimmkünstlerin Isa Wiss, technisch und stilistisch überall und nirgends musikalisch beheimatet, zudem zwei Toggenburger Naturjodlerinnen (Doris Bühler-Ammann, Sarah Rüegg).

Die Sängerin und Stimmkünstlerin Isa Wiss in Xoan-Xil López' Klanginstallation «Organscape/Organismo I», einer von vielen Echokammern bei der Klangreise durchs Schloss am Sonntag.

Es war der Auftakt für eine Klangreise, die anschliessend im Shuttlebus ins Toggenburg führen sollte, zum zeitgleich stattfindenden Klangfestival. Die Magie des Echos, eine mal berechenbare, im Schloss aber im Augenblick und vom Zufall mitkomponierte Polyphonie, wurde hier zur körperlichen, zur regional ausgreifenden Erfahrung zwischen Berg und Tal.

Im «Garten der Stimmen»: Blumen unter dem Mikroskop

Begonnen hatte das Festival am Freitag schon sehr verlockend im «Garten der Stimmen». Mit geradezu wissenschaftlicher Akribie beugte sich da das Vokalensemble The Present mit Lee Santana an Laute, Theorbe und E-Gitarre im gut einstündigen Konzert über Blüten (in Lucia Ronchettis «Blumenstudien» von 2012) und liess sich die sanften Lüfte italienischer Madrigale von Monteverdi, Gesualdo und Barbara Strozzi genüsslich um die Nase wehen: Reines Ohrenglück fürs Publikum.

Bis 12. Juni. Ausstellung täglich geöffnet. Konzert- und Performanceprogramm unter schlossmediale.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen