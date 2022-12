Empfehlungen Klangsteine, Krippen und ein Blick in die Sterne: Fünf Ostschweizer Kulturtipps für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr Eine Auszeit von Festtagsbraten, Geschenkbergen und familiären Verpflichtungen gefällig? Die Kulturredaktion präsentiert fünf Ausgehtipps für die Feiertage, die Lust darauf machen, das Jahr mit Kultur ausklingen zu lassen. Christina Genova, Bettina Kugler, Martin Preisser, Claudio Weder Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christbaum mit Schmuck aus der Sammlung des St.Galler Künstlers David Bürkler im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen in der aktuellen Ausstellung «Weihnachten – Archäologie eines Festes». Bild: Benjamin Manser

Unzählbare Schönheiten am Nachthimmel: Die Sternwarte Kreuzlingen lädt zwischen den Jahren ein zum gemeinsamen Blick in die Sterne. Bild: Tobias Garcia

Wie jeden Mittwochabend ab 19 Uhr öffnet die Sternwarte Kreuzlingen auch am 28.12. ihre Türen für Astronomieinteressierte und Familien mit Kindern ab 5 Jahren. Unter kundiger Anleitung können diese den aktuellen Sternenhimmel betrachten, Galaxien und Sternbilder erspähen – und vielleicht ja sogar aus den Konstellationen herauslesen, was das neue Jahr uns bringen wird. Auch für bedeckten Himmel oder Regen ist die Sternwarte eingerichtet: In der Planetariumskuppel kann durch modernste Technik der aktuelle Sternenhimmel auf eine 360°-Leinwand projiziert werden. (bk.)

Für den diesjährigen Silvesterabend im Palace wurden drei Ad-hoc-Bands gegründet. Bild: Michel Canonica

Nach zwei Jahren Abstinenz findet am 31. Dezember im St.Galler Kulturlokal Palace wieder eine Silvesterparty statt. Ab 22 Uhr werden die Gäste mit experimentellen Covers beschallt. Und dies bis in die frühen Morgenstunden. Auf der Bühne stehen drei eigens für das «Silvester-Speciale» gegründete Palace-Bands. Die Idee dazu hatte Dominik Kesseli, bekannt als Drummer von Stahlberger und als Teil des Duos Lord Kesseli & The Drums. Er hat all jene Leute vom Palace zusammengetrommelt, die Lust haben, zusammen Musik zu machen, und hat sie zu Bands kombiniert. Darunter zum Beispiel Elio Ricca oder Julia Kubik – und auch die gesamte Palace-Betriebsleitung wird auf der Bühne stehen: Johannes Rickli, Franca Mock und Lorik Visoka. An diesem Abend soll gleichzeitig die neue hauseigene Soundanlage getestet werden. (wec)

Unterhosentheater, jugendfrei: Das Theater St.Gallen spielt für Familien «Felltuschgnusch» von und mit Marius Tschirky von der Jagdkapelle. Bild: Tanja Dorendorf

Bevor sich Familiendramen in den weihnachtlich dekorierten, zu engen vier Wänden abspielen, empfiehlt sich zwischen den Jahren ein Nachmittag oder Abend im Theater – gerne auch gemeinsam. Die Bühnen in der Ostschweiz und in den Nachbarstädten Bregenz und Konstanz spielen über die Feiertage und über Neujahr hinaus ihre zugkräftigen aktuellen Produktionen, teils haben sie auch Publikumshits wiederaufgenommen. So hat das Theater St.Gallen neben der Strauss-Operette «Die Fledermaus» (als Silvestervorstellung) auch das Musical «Wüstenblume» (28./29.12.) und für Familien Mozarts Oper «Die Zauberflöte» (30.12.) und Marius Tschirkys «Felltuschgnusch» (24./26.12., 1.1.) im Programm – aber auch zweimal den Tanzabend «Scham(los)» in der Lokremise (28./30.12.). Wer es schräg mag, schaut sich im Stadttheater Konstanz die Junk-Oper «Shockheaded Peter» an oder das Familienstück «Die wilde Sophie» nach dem Kinderroman von Lukas Hartmann: ein witziges Märchen mit Botschaft an überbehütende Erwachsene. Das Vorarlberger Landestheater spielt Ibsens «Nora oder ein Puppenhaus» (29./31.12.) mit der Thurgauerin Maria Lisa Huber in der Titelrolle – und verspricht für den 6.1. eine Zusatzvorstellung des bis dahin ausverkauften Klassikers «Alice im Wunderland» in der Regie von Danielle Fend-Strahm. Fast wie zu Hause kann man sich in einem der Kleintheater fühlen – immerhin als Zuschauer. Im Theaterhaus Thurgau spielt die Bühni Wyfelde ab 31.12. Ray Cooners Komödie «Ausser Kontrolle» (Regie: Jean Grädel), in der Kellerbühne St.Gallen feiert an Silvester «Forever young» Premiere, ein musikalisches Happening von Franz Wittenbrink – Bruno Broder bringt es als Schweizer Erstaufführung mit St.Galler Lokalkolorit auf die Bühne. (bk.)

Lametta darf am festlich geschmückten Christbaum damals wie heute nicht fehlen: Sammlungsstücke aus dem Museum Appenzell. Bild: Urs Baumann

Sinnlich, hintergründig und originell präsentieren sich drei Ausstellungen in Ostschweizer Museen, die Weihnachten in den Mittelpunkt stellen. Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen zeigt in «Weihnachten – Archäologie eines Festes» (bis 29.1.) anhand von Ausgrabungsfunden auf, dass das christliche Fest aus der heidnischen Sonnenanbetung entstanden ist. Eine Fülle an Objekten ist im Museum Appenzell in der Ausstellung «Fröhliche Weihnachten im Museum Appenzell» zu entdecken. Darunter sind südamerikanische Tonkrippen, Stanniolkrippen aus Krakau oder Papierkrippen des St.Galler Lyrikers Ivo Ledergerber. Noch bis 8. Januar zeigt das Museum Prestegg in Altstätten in «O du Fröhliche» unter anderem von Rheintaler Krippenbauvereinen hergestellte Krippen. Ausserdem sind Krippenfiguren aus der Sammlung von Marianne Baroni aus Marbach und Kastenkrippen von Uta Schwab aus Eichberg zu sehen. (gen)

Arthur Schneiters Klangsteine (anlässlich einer Ausstellung 2016 im Foyer des Theaters St.Gallen). Archivbild: Sandra Sutter

Eine spezielle Kulturreihe haben sich der Schlagzeuger Ernst Brunner und der Bildhauer Arthur Schneiter einfallen lassen. An fünf Abenden sind Kulturschaffende aus verschiedenen Sparten in Schneiters Atelier in Schönenberg an der Thur eingeladen. Zum speziellen, betörenden Klang der Klangsteine, bespielt von Brunner und Schneiter, werden sie improvisieren. Am zweiten Abend der Reihe, die «Zwischen den Jahren» heisst, wird der bekannte Kontrabassist und Komponist Francisco Obieta zu Gast sein. Den aus Argentinien stammenden Musiker kennt man in der Ostschweiz auch als Komponist von Tango-Opern. Obieta kommt am Mittwoch, 28. Dezember, um 19.30 Uhr nicht nur mit dem Kontrabass in Schneiters Atelier, sondern auch mit Gambe und Elektronik. Seine Reaktion auf den Klang der Steine dürfte ein Konzerterlebnis der besonderen Art werden. Die Platzzahl ist beschränkt. Anmeldung erforderlich unter https://xoyondo.com/dp/YAGAMcM92n (map)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen