Das St.Galler Duo Bubble Beatz hat ein neues Programm

Drumshow Von der RTL-Bühne ins Kleintheater: Das St.Galler Duo Bubble Beatz haut neu auf Gummihühner statt auf Schrott Bubble Beatz sind bekannt für ihre lauten und pompösen Drumshows. Doch in ihrem neuen Programm gehen es Kay Rauber und Christian Gschwend ruhiger an. Ihre Beats spielen sie jetzt auf Alltagsgegenständen. Nächste Woche treten sie in St.Gallen auf, übernächste Woche in Amriswil. Claudio Weder Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Sie treten in ihrem neuen Programm «Schlagzeugs» nicht mehr oben ohne auf, sondern im Hemd: Die St.Galler Perkussionisten Kay Rauber (links) und Christian Gschwend von Bubble Beatz. Bild: Ralph Ribi

Für ihr neues Programm gingen Kay Rauber und Christian Gschwend shoppen. Mehrere Stunden verbrachten die beiden St.Galler, besser bekannt als Bubble Beatz, in der Ikea, im Spielwarenladen oder im Fachgeschäft für Kleintierbedarf. Ihre Ausbeute: Töpfe, Kessel, Schwingbesen, Schalen, Schüsseln, Geschirr, WC-Bürsten – sogar Gummihühner landeten in ihrem Einkaufskorb. «Die quietschen so toll», sagt Kay Rauber und lacht.

Wer Bubble Beatz kennt, weiss, dass die beiden Schlagzeuger aus fast jedem erdenklichen Gegenstand einen interessanten Sound hervorzaubern können. Das beweisen sie auch in «Schlagzeugs»: Die Show feiert am 22. und 23. März in der Kellerbühne St.Gallen Premiere und wird danach weitere Male in der Ostschweiz aufgeführt.

Ein Eierschneider und ein Loopgerät

Eine Premiere ist es aber genau genommen nicht. Eine Kurzversion ihres neuen Programms haben die beiden 43-Jährigen nämlich vor einigen Jahren bereits am Kleinkunstfestival «Die Krönung» in Aadorf und Burgdorf präsentiert – quasi als Test. «Weil es gut angekommen ist, haben wir uns entschieden, die Show auf 90 Minuten auszuweiten», sagt Rauber.

In ihre neue Show integrieren sie Gummihühner, Gummischweine und WC-Bürsten. Bild: PD

Der Name «Schlagzeugs» ist Programm: Rauber und Gschwend musizieren nicht mehr – wie bis anhin – mit Material vom Schrottplatz, sondern mit Gegenständen, die man in jedem Haushalt findet. Auf diesem «Zeug» spielen sie groovige Beats von Samba über Rock bis Techno. Aber auch Melodien: Mithilfe einer Holzkiste und einer Schnur interpretieren sie den Hit «Stand by Me». Auf einem Eierschneider geben sie einen orientalischen Popsong zum Besten. «Wenn man die metallenen ‹Saiten› des Eierschneiders in Schwingung versetzt, klingt er wie eine Sitar», erklärt Christian Gschwend.

Zum Einsatz kommt auch ein Loopgerät: «Damit können wir uns selber aufnehmen und die Aufnahme wieder abspielen lassen.» Alle Sounds entstehen unmittelbar auf der Bühne. Früher liessen Bubble Beatz oft Song-Playbacks abspielen, zu welchen sie dann live trommelten – verschwitzt und oben ohne.

Heute gehen sie es ruhiger an: weniger Spektakel, mehr Intimität. Sie treten gesittet im Hemd auf, dreschen nicht mehr auf ihre imposante «Trash Machine» aus Regentonnen, Eimern, Wellblechen und Autoteilen ein; ihre Show ist auf das Nötigste reduziert. Das hat die beiden aber auch vor Herausforderungen gestellt, weshalb sie Regisseur Oliver Kühn vom Theater Jetzt ins Boot geholt haben: «Er hat uns geholfen, die Show optisch und dramaturgisch auszufeilen», so Gschwend.

VW-Bus statt Anhänger

Bubble Beatz gibt es seit 24 Jahren. In dieser Zeit ist vieles passiert: Höhepunkte waren die Finalteilnahme in der RTL-Show «Das Supertalent» im Jahr 2010 sowie die anschliessenden Tourneen, die das Duo durch ganz Europa und bis nach China führten. Zwischendurch gab es auch mal Pausen: Kay Rauber wollte 2016 um die Welt segeln. Weil er jedoch in der Karibik Schiffbruch erlitt, waren Bubble Beatz schneller wieder zurück auf der Bühne als geplant. 2019 gaben sie mit einer Jubiläumsshow ihr Comeback. Und dann kam Corona. «Wir haben diese Pausen genutzt, um uns weiter zu entwickeln und uns mit ‹Schlagzeugs› neu zu erfinden», sagt Rauber.

Vor zehn Jahren waren Bubble Beatz noch laut und pompös unterwegs: ein Ausschnitt aus ihrer Show «All You Can Beat». Video: Youtube

Dass Bubble Beatz nun in Kleintheatern auftreten, überrascht. Auch für die beiden Perkussionisten ist es eine neue Erfahrung: «Wir haben früher nie vor sitzendem Publikum gespielt», sagt Gschwend. Doch diese Nähe sei schön: «Die Leute sind viel aufmerksamer und achten mehr auf Details.»

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: «Früher reisten wir mit einem tonnenschweren Anhänger voll Schrott von Konzert zu Konzert. Nun passt alles in einen VW-Bus», sagt Gschwend. Weil die beiden auf der Bühne nicht mehr so viel Platz brauchen, sind Auftritte in kleineren Locations möglich. Zudem ist der Dezibelpegel gesunken. «Den Pamir kann man also getrost zu Hause lassen.»

Hinweis Premiere: 22./23. März, Kellerbühne St.Gallen. Weitere Daten: 31. März, Kulturforum Amriswil, 17. Juni Zeltainer Unterwasser. Mehr Infos unter bubblebeatz.ch

