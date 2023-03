DOKUMENTARFILM Wild und zerbrechlich: Der Ostschweizer Regisseur Thomas Lüchinger hat ein japanisches Punkmusikerpaar porträtiert Es ist ein Film über eine spezielle Liebesbeziehung, über Musik und ihre Botschaft, aber auch über Abschied und Sterben. Mit «Sound and Silence» ist Thomas Lüchinger eine behutsame Annäherung an eine besondere japanische Familie gelungen. Ab morgen ist der Film im Kinok St. Gallen zu sehen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Regisseur Thomas Lüchinger vor seinen eigenen Bildern im Arbeitszimmer seines Hauses. Bild: Marius Eckert

Einen vierseitigen Brief hat Thomas Lüchinger von einer Besucherin der letzten Solothurner Filmtage bekommen, in dem sie ihm beschrieben hat, wie sein neuer Film «Sound and Silence» sie berührt habe. Das sind Echos, die einen Filmemacher freuen. Der Film über ein altes japanisches Paar ist in der Tat berührend in seiner Eindringlichkeit, in der Behutsamkeit, mit welcher der Regisseur Blicke ins Leben eines Punkmusikerpaares in Kawasaki bei Tokio wagt.

Entdeckt hat der Ostschweizer Regisseur Shizuko und ihren Mann Toshio Orimo auf einem Video, das eine österreichische Künstlerin in der Wiener Secession gezeigt hat. «Ich war gleichermassen irritiert und fasziniert von diesem Musikerpaar, das archaische Kraft und gleichzeitig eine Zerbrechlichkeit ausgestrahlt hat. Ich musste die beiden einfach kennen lernen», beschreibt Thomas Lüchinger seine Neugier.

Das Restkonto an Lebenszeit mit Sinn füllen

«Mit ihnen einen Film zu machen, war für mich ein riesiges Geschenk», sagt Thomas Lüchinger. Als älterer Mensch habe man ein Restkonto an Lebenszeit. Umso wichtiger sei es, zu reflektieren, mit welchem Sinn man diese Zeit füllen möchte. «Mach, was dir wichtig ist», scheinen Shizuko und Toshio als Botschaft zu vermitteln. Sehr gastfreundlich haben sie Thomas Lüchinger empfangen:

«Es war, als ginge ein Vorhang auf, so offen und spontan haben sie mir Einblick gegeben in das, was sie sind.»

«Wenn ich mit aller Kraft lebe, gibt es jeden Tag neue Erfahrungen», sagt die Musikerin Shizuko, die zärtlich nochmals den Kontrabass zupft, die aber auch mit einem geheimnisvoll erschütternden Schrei aufwühlt. Thomas Lüchinger fängt diese Szenen feinsinnig, nah, direkt und doch respektvoll ein. Es ist ein Film, wie man mit den Herausforderungen des Lebens umgehen könnte, nämlich spielerisch. Es ist ein Film über die Kraft der Musik und die Kraft einer Liebe, die trotz aller Verschiedenheit der beiden Protagonisten Halt und Beständigkeit entwickelte.

Trailer von Thomas Lüchingers neuem Film «Sound and Silence». Video: Vimeo

Und es ist ein Film über den Abschied vom Leben geworden. Dass Shizuko während der Dreharbeiten an den Folgen eines Bauchspeicheldrüsenkrebses stirbt, war nicht vorherzusehen und ist für einen Dokumentarfilmer die denkbar schwierigste Herausforderung. Statt der üblichen hundert Stunden filmischen Ausgangsmaterials hatte Thomas Lüchinger am Schluss gerade acht Stunden. Der Film dauert denn auch nur eine Stunde, wirkt aber nicht unfertig oder abrupt endend. Mit Shizukos Tod schliesst sich vielmehr ein feiner Kreis über dieses besondere Porträt aus Fernost. Auch der Abschied von Shizuko gerät zu einem Fest, das die Lebendigkeit zelebriert.

«Eine Art unverfrorene Lust am Machen»

Die Tage mit ihm seien die wichtigste Zeit in ihrem Leben gewesen, hat Shizuko Thomas Lüchinger im Gespräch gestanden. Vielleicht hat ihr erstmals jemand zugehört über das, was ihr Leben als Musikerin ausmachte: mit Musik gegen politische und gesellschaftliches Missstände und für eine friedlichere Welt anzuspielen und anzuschreien. Wild und zärtlich zugleich.

Was das Leben der Eltern bestimmt haben mag, darüber reflektiert auch Shizukos und Toshios Sohn Sabu nachdenklich. Er spielt die klassische japanische Flöte und sagt von seiner Mutter: «Ihr Klang kam ganz tief aus der Seele.» Vielleicht habe dieses Paar «eine Art unverfrorene Lust am Machen» ausgezeichnet, nähert sich Thomas Lüchinger nochmals der Frage an, was ihn zu diesem Film inspiriert hat. Er ist in Schwarz-Weiss gehalten. Nur die Videos aus der jungen Punkzeit des Paares in den 1980er-Jahren sind farbig. Das Schwarz-Weiss gibt dem Film etwas Reduziertes, aber auch etwas Intensives. «Es ist wie das Reduzierte eines Holzschnitts», sagt Thomas Lüchinger, dem es damit auch gelungen ist, den Ausdruck der Gesichter zu intensivieren.

Zart und wild: Das Punkmusikerpaar Shizuko und Toshio Orimo aus Kawasaki (Film-Still). Bild: PD

Die strahlende Kraft des Alters

«Sound and Silence», von diesem Gegensatz lebt der Film, der gerade auch mit dem Tod der Protagonistin zum Leben einlädt. Ein Leben, intensiv wie der oft fast verstörende Punk-Sound von Shizuko und Toshio, aber auch so still und so zerbrechlich, wie dieses Leben in einem kleinen japanischen Haus wirkt. Und so zärtlich, wie Toshio den Kontrabass seiner Frau für eine letzte Session einpackt und sie danach liebevoll umarmt. Thomas Lüchingers Film ist das Werk eines bald siebzigjährigen Regisseurs, der mit seinem Porträt aus Japan und dem oft stillen Leuchten des Paares zeigt, wie dem Alter die intensive Möglichkeit von strahlender Kraft und subtiler Würde innewohnen kann.

Hinweis Filmstart im Kinok St. Gallen: Freitag, 10. 3., 19 Uhr (Regisseur Thomas Lüchinger ist anwesend)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen