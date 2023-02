PLATTENERSTLING Die Sehnsucht nach der vergangenen Zukunft im Büro: Das Frauenfelder Duo Büro veröffentlicht seine erste EP Sie heissen Büro, arbeiten in einem Büro und haben auch ihre erste Platte so benannt. Martina Wundling und Tobias Rüetschi bewegen sich zwischen Dialekt und düsteren Post-Punk-Arrangements. Musik für die «spätkapitalistische Existenzkrise» soll die ihre Musik auch sein. Andrin Uetz Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.00 Uhr

Heitere Stimmung an der Betriebsfeier. Das Duo Büro (Martina Wundling und Tobias Rüetschi) setzt auf das subversive Element der Melancholie. Bild: Joseph Supuk

«Immer wenni ad Zuekunft denk, gsehni mi amne Bürotisch» heisst es im Refrain des Songs «Büro», wobei diese Zukunftsvision beim lyrischen Ich eher Unbehagen auszulösen scheint. Passend dazu gestaltet die Band Büro ihre Auftritte als Karaoke-Präsentationen zum Mitsingen, wie in einem aberwitzigen Team-Building-Event für deprimierte Verwaltungsangestellte. Mit Texten im Lieblingsdialekt der Schweiz (Thurgauisch!) sowie eher düsteren Post-Punk-Arrangements kommen dabei auch die subversiveren Elemente nicht zu kurz.

Von der Kunsthochschule direkt ins Büro

Zum Auftakt des Jahres hat das Thurgauer Duo Büro die Debüt-EP «Büro» beim Frauenfelder Label Augeil Records veröffentlicht. «Büro» gibt es digital und auf Kassette, inklusive Instrumental-Versionen zum Karaoke-Singen auf der Rückseite. «Büro machen Musik für die spätkapitalistische Existenzkrise», heisst es im Bandbeschrieb lakonisch.

Tatsächlich arbeiten Martina Wundling (*1992) als Architektin und Tobias Rüetschi (*1993) als Konzertveranstalter beide in Bürojobs. «Da ist schon etwas Selbstironie mit dabei», erklärt Wundling beim Videointerview. «Eigentlich geht es ja nur bei einem Song explizit ums Büro, und die Idee für den Bandnamen kam auch erst relativ spät», ergänzt Rüetschi. Das Büro als Institution passt sehr gut zum Gestus der lustvollen Resignation, wie ihn Post-Punk- und New-Wave-Vorbilder wie Joy Division oder Grauzone perfektionierten.

«Am Anfang des Projekts stand ein Roland TR-626 Drumcomputer und ein Acht-Spur-Kassetten-Aufnahmegerät, mit denen ich experimentiert habe. Da entsteht eigentlich wie von selbst so ein 80s-Sound», erklärt Rüetschi, der sich mit Bands wie Carve Up! und Obacht sonst eher in der Grunge- und Gitarrenmusik der 1990er zu Hause fühlt: «Die ersten Songs entstanden während der Pandemie. Wir schickten uns da einfach Songspuren und Ideen hin und her.» Eine gewisse Melancholie und ein Gefühl der Einsamkeit ist bei Tracks wie «Waltz» oder «Bouquet» zu hören, wenn etwa gesungen wird: «Pflücke Idee wie Blueme, mach dir es schöns Bouquet. Und au wenns bald verwelket, es wachset dusse jo no me.» Dabei stehen romantischer Enthusiasmus und depressive Nebelschwaden in einem produktiven Spannungsfeld.

Das Büro als retrofuturistischer Sehnsuchtsort

«Mir gefällt es, wenn die Texte grossen Interpretationsspielraum lassen», erklärt Wundling:

«Es gab schon Leute, die dachten, es gehe in allen Texten ums Büro. Andere wiederum verbinden persönliche Erlebnisse und Empfindungen mit den Songs.»

Vielleicht ist bei der pessimistischen Selbstironie bezüglich der Zukunft in einem Büro auch eine latente Sehnsucht auszumachen. Denn die Zukunftsvision von einer Menschheit, welche nur noch in Büros arbeitet, während die Maschinen die körperliche Arbeit übernehmen, wird heute von einer neoliberalen Gegenwart überschrieben, in der Algorithmen den Menschen in einer Gig-Economy Pakete und Essen ausliefern lässt. Die Büroarbeit wird unterwegs oder im Homeoffice erledigt, womöglich gar am Handy. Wenn Freizeit und Arbeit mehr und mehr verschmelzen, so steht das Büro für einen Raum, welcher bei Feierabend hinter sich gelassen werden kann. Es passt daher auch gut, dass Büro fürs Cover-Design verschiedene Bürostühle entwerfen liess.

