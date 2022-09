PREMIERE Europäische Erstaufführung in St.Gallen: Der Komponist Joseph Bologne wird selbst zum Opernheld Mit Joseph Bolognes «Anonymem Liebhaber» präsentierte das Theater St.Gallen am Samstag mit einer europäischen Erstaufführung zum Saisonstart gar leichte Kost. An die Genialität Mozarts reicht diese französische Oper nicht heran, regt aber zum heutigen Nachdenken über Diversity im Kulturbetrieb an. Martin Preisser Jetzt kommentieren 18.09.2022, 17.00 Uhr

Ophémon in Frauenkleidern (Äneas Humm) und Joseph Bologne (Joshua Stewart) hecken einen Plan aus, um Léontine zu gewinnen. Bilder: Edyta Dufaj

Angeblich soll Wolfgang Amadeus Mozart auf den elf Jahre älteren Komponisten Joseph Bologne eifersüchtig gewesen sein. In der Tat klingt die Musik des Franzosen recht mozartisch, kommt aber nicht an die Genialität von Mozart heran. Bolognes Musik entspricht aber dem Geschmack des französischen Hofes vor der Revolution. Sie ist fliessend, voll heiterer Ideen, leichtfüssig, handwerklich sauber gemacht, kurz: gute, solide Frühklassik. Aber Momente wirklichen musikalischen Zaubers, wie er sich in jeder Mozart'schen Opera Buffa unmittelbar entfaltet, stellen sich nicht ein.

Mit Joseph Bolognes «Der anonyme Liebhaber» hat das Theater St.Gallen einen gar leichten Stoff zur Saisoneröffnung gewählt, mit einem einfachen, ja sehr banalen Libretto. Der wirkliche Liebhaber von Léontine versteckt sich in der Anonymität, die dann aber für ein Happy End aufgegeben wird. Es gibt ein zweites Paar auf der Bühne, Jeanette und Colin, bei denen es mit dem Heiraten unkomplizierter und ohne Umwege funktioniert hat.

Der Komponist, ein Opfer von Rassismus

Das ist eine seichte Story, welche die Regie (Femi Elufowoju jr. und Sebastian Juen) aber bewusst mit der Biografie Joseph Bolognes verknüpfen. Das ist dann auch der einzige ein wenig packende Moment, als die Opera buffa mit der glücklichen Liebesgeschichte endet, dann durch einen dissonanten Cluster-Klang jäh unterbrochen wird und den einsamen Komponisten zeigt. Er konnte wegen seiner Hautfarbe keine weisse Frau heiraten und nicht den ihm vom musikalischen Können her zustehenden Rang im Pariser Musikleben einnehmen.

Szene mit Jennifer Panara, Florina Ilie und Christopher Sokolowski.

Diversity wird mit dieser Oper des «schwarzen Mozarts» auf der St.Galler Bühne thematisiert. Das ist gut und wichtig so, auch damit es immer selbstverständlicher wird, dass Artists of color wie der Sänger Joshua Stewart und der Dirigent Kazem Abdullah zu sehen und zu hören sind. Man darf und muss die Frage nach wirklicher Diversity auch heute immer wieder stellen, und es bietet sich an, diese Fragen mit einer Oper zu stellen, die ein Opfer des Rassismus im 18. Jahrhundert geschrieben hat.

Etwas schulmeisterliche Anregungen

Allerdings kommen in dieser Inszenierung die Anregungen, über Diversity nachzudenken, mit einer Stimme aus dem Off (Kay Kysela) etwas schulmeisterlich und für ein intelligentes Premierenpublikum zu belehrend daher. Da hätte man sich von der Regie mehr Ideen gewünscht. Trotzdem kommt man mit dieser Inszenierung (unter dem Motto «Say his Name!») dem Komponisten Joseph Bologne näher, kraftvoll sensibel dargestellt von Joshua Stewart. Ihm zur Seite Florina Ilie als Léontine, mit intim und lyrisch gehaltener Rollendarstellung.

Einsamer Held am Ende der Oper: Joshua Stewart als Joseph Bologne.

Ein klar und hell gestaltendes zweites Paar sind Jeanette und Colin (Jennifer Panara und Christopher Sokolowski), die der Oper deutliche, frische Kontur geben. Präsent und farbig gibt Libby Sokolowski die Dorothée, in einer Sprechrolle und mit einer eingebauten Mozart-Arie. Komödiantisch stark und quirlig agierend singt Äneas Humm den Ophémon, Bolognes Freund, der sich gerne in Frauenkleidern zeigte. Aufgelockert wird der Beginn und das Finale der Oper von sieben Tänzerinnen der Theatertanzschule St.Gallen. Sie treten am Anfang auch mit Degen auf und erinnern damit an die Fechtkunst, die der Komponist ebenfalls fabelhaft beherrscht haben soll.

Weisses Bühnenbild als Symbol für weisse kulturelle Übermacht

Das Bühnenbild und die Kostüme (der Bühnenbildner nennt sich Ultz) dominieren in Weiss, als Symbol für die weisse kulturelle Übermacht, gegen die ein Composer of Color damals keine Chance hatte. Die Bühne, bisweilen ein wenig kitschig lila ausgeleuchtet, ist einfach gehalten, strahlt mit Plastikblumenvorhängen, zwei Vasen, einer Treppe und einem Tisch den Low-Budget-Druck aus, genügt aber für die einfach gestrickte Story.

Gruppenszene der Oper mit dem Chor und Tänzerinnen der Theatertanzschule St.Gallen.

Das Sinfonieorchester St.Gallen unter der Leitung von Kazem Abdullah spielt lebendig, mit gutem Zug, transparent und diese heitere Frühklassik zupackend und deutlich konturierend. Der Chor des Theaters St.Gallen (unter Franz Obermair) lockert die Szenerie mit den wenigen Chorszenen ebenfalls auf, als Kontrast in schwarz gekleidet und mit coolem weissen Kopfschmuck.

«Der anonyme Liebhaber» ist gute, leichte Muse, ein netter, kurzweiliger Opernabend. Immerhin als europäische Erstaufführung, die einen vergessenen Komponisten aus der Versenkung holt. Ein Opernabend aber auch, bei dem der Fingerzeig, über Diversity im Kulturbetrieb nachzudenken, manchmal etwas gesucht erschien.

Weitere zehn Vorstellungen bis Dezember; www.theatersg.ch

