Das Débutalbum der Uzwiler Band Ginger & the Alchemists.

Débutalbum «Stille ist mein bester Freund»: Die Uzwilerin Carole Brunner verwandelt mit Ginger & the Alchemists Sorgen in luftige Akkorde Im Album «Better now» legt Sängerin und Songwriterin Carole Brunner mit filigraner Stimme und verspielten Arrangements den Boden für die Ruhe nach einem emotionalen Gewittersturm. Am Freitag treten Ginger & the Alchemists in Rorschach auf. Emil Keller Jetzt kommentieren 04.01.2023, 17.00 Uhr

Ginger & The Alchemists: Daniel Eugster, Martin Deplazes, Carole Brunner und Pascal Brunner. Bild: Beka Bitterli

«Waiting Room» - Warteraum heisst der erste Song des Albums «Better now». Er erzählt vom ewigen Warten auf immer neue Probleme und Sorgen, welche früher oder später mit Sicherheit einprasseln und ermutigt, sich Hilfe zu holen. Auch Carole Brunner, Sängerin von «Ginger & the Alchemists» hat lange gewartet, bis sie sich mit ihren Songs und Texten und Gedanken an die Öffentlichkeit gewagt hat.

In Uzwil aufgewachsen, spielte sie zuerst Saxofon, wechselte danach auf die Gitarre und das Klavier ihrer Geschwister. Mit 14 Jahren fing sie an, im stillen Kämmerchen eigene Songs zu schreiben. Diese aber einem Publikum vorzutragen – daran war nicht zu denken. Brunner sagt:

«Ich war sehr schüchtern und hatte nicht den Mut, vor Leuten aufzutreten.»

«Dabei war Musik für mich schon immer ein Mittel, um aufzublühen», erinnert sich die heute 28-Jährige. Die Wende kam viel später in Winterthur, als sie auf ihren heutigen Gitarristen und Produzenten Martin Deplazes stiess. «Er ermutigte mich und glaubte an mich», sagt Brunner.

Kurzerhand wurde zusammen ein erster Song aufgenommen und 2018 beim Nachwuchswettbewerb «Demotape Clinic» des Festivals M4music eingesandt. Die Single kam gut an, und die ersten Auftritte liessen nicht lange auf sich warten.

Zur Band stiess noch der Schlagzeuger Daniel Eugster, ein Jugendfreund von Brunner aus Uzwil, und ihr heutiger Ehemann Pascal Brunner an den Keyboards hinzu. Carole «Ginger» Brunner brachte dabei die Songtexte und Akkorde in die Band und «the Alchemists» verwandelten diese Rohwaren zu Gold.

Die Erleichterung eingefangen

150 Auftritte später ist von «Gingers» Schüchternheit nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil: Carole Brunner strahlt eine Gelassenheit und Zufriedenheit, auf die man heute nur selten stösst. «Ich denke der Prozess des Songwritings hat etwas Heilendes», erzählt Brunner.

Man beschäftige sich lange mit einem Thema, versuche die richtigen Worte für die eigenen Nöte zu finden und könne seine Probleme umarmen und damit abschliessen. Dieser Zustand der schlussendlichen Erleichterung versuchte Brunner auf dem ersten Album «Better now» einzufangen.

Ihre Songs sprechen von inneren Ängsten und Sorgen, welche wohl jeden von uns schon einmal geplagt haben. Dabei schafft sie es, für Gefühle Worte zu finden, diese aufs Papier zu bannen und in die Welt hinauszutragen. Anstatt Ängste mit lauter Musik zu betäuben, zelebriert die Sängerin die Zerbrechlichkeit des Menschen.

«Lange Zeit dachte ich, meine Musik spreche eher Frauen an», so Brunner. «Doch nach den Shows kommen viele junge Männer auf mich zu und erzählen mir, wie meine Songs sie berührt hätten.» Solche Rückmeldungen bestätigen Brunner, dass es hilft, über Probleme zu sprechen – seien es Themen wie mentale Gesundheit, Liebeskummer oder Verlustängste. Die Musik biete dabei einen guten Zugang, um offen und ehrlich seine Bedürfnisse zu spüren und auszusprechen.

Um sich mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen, suche sie die Ruhe der Bündner Alpen. «Stille ist mein bester Freund», sagt Brunner, welche sich derzeit in einer Hütte vom Grundrauschen des Alltags ausgekoppelt hat, um an neuen Songs zu arbeiten. Danach geht es wieder hinab in das Getöse von Auftritten – die diesjährige Clubtour von «Ginger & the Alchemists» ist gut gebucht: «Wir träumen gross.»

