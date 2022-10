Lev Tigrovich: Dieses Duo macht Drama-Pop auf Russisch

Débutalbum Lev Tigrovich: Dieses Ostschweizer-Basler Duo macht Drama-Pop auf Russisch Der gebürtige Rorschacher Janos Mijnssen, bekannt als Bassist von Panda Lux und Faber, hat im Jahr 2020 zusammen mit der Basler Komponistin Xenia Wiener die Band Lev Tigrovich gegründet. Vergangene Woche ist ihr Débutalbum «Opera semiseria» erschienen. Es ist eine Liebeserklärung an die russische Sprache und Musik. Claudio Weder Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Xenia Wiener und Janos Mijnssen bilden zusammen die Band Lev Tigrovich. Beide wohnen in Basel, Mijnssen stammt ursprünglich aus Rorschach. Bild: Nils Lucas

Die Evolution ein bisschen zurückspulen, zurück in die Zeit der Dinosaurier – von diesem Wunsch handelt «Mashina Vremeni», übersetzt Zeitmaschine. Es ist der erste Song auf dem kürzlich erschienenen Débutalbum «Opera semiseria» des Duos Lev Tigrovich, bestehend aus dem Rorschacher Multiinstrumentalisten Janos Mijnssen – bekannt als Bassist von Panda Lux und Faber – und der Basler Komponistin Xenia Wiener.

Der Song gibt das Thema von «Opera semiseria» vor: Auf diesem Album herrscht Nostalgie pur. Bis zu den Dinosauriern zurück geht die Zeitreise von Lev Tigrovich aber nicht; das Duo macht es sich stattdessen in der Sowjetunion der 80er-Jahre gemütlich. Post-Sowjet-Pop könnte man das nennen. Drama-Pop auf Russisch, nennen es Lev Tigrovich.

Löwe Tigerssohn und andere Tiere

Das Album ist eine Liebeserklärung an die russische Sprache und Musik. Dabei klingt «Opera semiseria» retro und modern zugleich; es enthält tanzbare 80er-Discobeats, pathetische Balladen, osteuropäische Harmonien, Dubstep-Elemente und instrumentale Intermezzi, die wie zeitgenössische Filmmusik klingen.

Die Texte sind alle in Originalsprache, so wie auch der Bandname, der auf einen Familien-Insiderwitz zurückgeht, wie Xenia Wiener erzählt. «Ich hatte einen Urgrossonkel namens Lev Tigranovich. Meine Mutter dachte aber immer, er heisse Lev Tigrovich, also Löwe Tigerssohn. Deshalb hatte sie Angst vor ihm. Wir haben diesen Bandnamen gewählt, weil wir ihn witzig finden – und weil wir Tiere mögen.»

Natürlich sei es speziell, jetzt ein Album auf Russisch herauszugeben, wo Russland einen Krieg gegen die Ukraine führe, sagt der 29-jährige Janos Mijnssen. Xenia Wiener ergänzt:

«Russisch ist meine Muttersprache – und es wäre seltsam gewesen, die Songs nicht in der Originalsprache zu singen.»

Die 31-Jährige, die neben russischen auch ukrainische Verwandte hat, nutzt ihre Russischkenntnisse zurzeit auch für Übersetzungsarbeit für ukrainische Geflüchtete und übersetzt Medienberichte über Widerstandsaktionen in Russland.

Zwei Charaktere eines Xbox-Games

Entstanden ist das Album, bevor der Ukrainekonflikt eskalierte. Xenia Wiener und Janos Mijnssen, die beide im Bereich der Theater- und Filmkomposition tätig sind, erhielten 2019 einen Auftrag, einen Soundtrack für ein Theaterstück über die 80er-Jahre in Osteuropa zu schreiben. Wegen der Pandemie kam das Stück allerdings nie zur Aufführung. Die Musik ist aber geblieben: Als Plan B gründeten sie Anfang 2020 die Band Lev Tigrovich.

Den ersten Lockdown nutzte das Duo, um den Soundtrack zu Songs weiterzuentwickeln; es entstanden Texte, die von Superheldinnen («Supergeroy»), absurden Eisbären-Lovestorys («Ljod») oder Rabbit Holes («Belyi Krolik») handeln – letzteres kann als Anspielung auf die während der Pandemie entstandenen Verschwörungsmythen gelesen werden. Zu «Belyi Krolik» haben die beiden auch ein Video produziert, in dem sie als imaginäre Charaktere eines Xbox-Games auftreten:

Das Video zu «Belyi Krolik». Video: Youtube

Wurzeln in der Klassik

Auch zwei Coverversionen von russischen Klassikern haben es auf das Album geschafft: «Ya Soshla S Uma» ist eine balladeske Version des 2000-er-Hits «All The Things She Said» des russischen Popduos Tatu. «Million Alyh Roz» ist eine Eigeninterpretation des Songs «Million Roses» von Alla Pugacheva aus dem Jahr 1982.

Mit Ausnahme von zwei Songs haben die beiden das ganze Album selber aufgenommen. Neben Synthesizern, E-Gitarren und elektronischen Drums sind auch klassische Streichinstrumente zu hören: Den Streicherpart bei «Million Alyh Roz» hat das professionelle Streichquartett Amour sur Mars eingespielt, dem Janos Mijnssen angehört. Man hört dem Album an, dass das Duo seine Wurzeln in der Klassik hat: Janos Mijnssen spielt Cello, Xenia Wiener ist klassische Pianistin.

Aus der Klassik stammt nicht zuletzt auch der Albumtitel: Opera semiseria bedeutet halbernste Oper. Ein Begriff, der die Musik von Lev Tigrovich perfekt beschreibt: «Wir werden an Konzerten oft gefragt, ob unsere Musik ironisch gemeint sei», sagt Janos Mijnssen. Doch dem ist nicht so:

«Unsere Themen sind ernst, bisweilen auch traurig. Doch wir versuchen sie auf humorvolle Art zu vermitteln.»

Lev Tigrovich live: Samstag, 22.10., 21 Uhr, Gare de Lion Wil.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen