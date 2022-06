Comedian Fabio Landert präsentiert erstes Soloprogramm

Comedy Die Aubergine im Po als Running-Gag: Das erste Soloprogramm des Oberbürer Comedians Fabio Landert ist unterhaltsam – es fehlt aber der Tiefgang Am Donnerstagabend hat Stand-up-Comedian Fabio Landert aus Oberbüren im ausverkauften St.Galler Kugl sein erstes Soloprogramm präsentiert. Darin stellt er eine eigene Verschwörungstheorie auf, imitiert ein neugeborenes Fohlen und verrät, warum er beim Urinieren eine Gänsehaut bekommt. Claudio Weder 03.06.2022, 18.00 Uhr

Seit 2018 Comedian: Fabio Landert aus Oberbüren. Bild: PD

«Hey, wa lauft?», sagt er leise. Ein wenig verklemmt wirkt Fabio Landert, als er am Donnerstagabend das Publikum im ausverkauften Kugl St.Gallen begrüsst. Doch das ist nur Show: Später brüllt, schimpft und stöhnt er in sein Mikrofon – und scheut sich nicht, in die Rolle eines Schimpansen oder eines neugeborenen Fohlens zu schlüpfen.

«Unter die Haut» heisst das erste Soloprogramm des Ostschweizers, der 2018 beschloss, sein Geld mit «Witzli erzählen» zu verdienen. Damit hat er Erfolg: 2019 gewann Landert den «SRF3 Comedy Talent Award» und nur einen Monat später den deutschen «Nightwash Talent Award» – als erster Schweizer.

Und nun also das erste abendfüllende Bühnenprogramm. Darin greift Landert immer mal wieder das Thema Vorurteile auf. Er kennt es aus eigener Erfahrung: Wegen seiner tätowierten Arme werde er oft für einen Schlägertypen gehalten, erzählt er. Doch eigentlich sei er das pure Gegenteil. «Sich prügeln? Wie geht das überhaupt?»

Träumer, Realist und Rebell ohne Grund

Diese Selbstironie macht den 32-Jährigen sympathisch. Und man hört Landert gerne zu, wenn er mit teils trockenem, teils derbem Humor skurrile Situationen aus seinem Alltag schildert. Als «Träumer, Realist und Rebell ohne Grund» beschreibt er sich. «Ich bin jetzt 32, aber noch nicht so richtig im Leben angekommen», witzelt er. Und weiter: «Ich bin froh, dass ich noch nicht Vater bin.» Denn nicht immer sei er ein gutes Vorbild: Er lüge gerne mal aus Langeweile, führe sich absichtlich wie ein «geistig Zurückgebliebener» auf oder provoziere ältere Leute beim Einkaufen.

In seinem Programm nimmt er aber nicht nur sich selber aufs Korn. Er schiesst gegen alle: Senioren, Babys, Männer, Frauen. Er mokiert sich über typisch schweizerische Klischees, nervt sich über den Grössenwahn von Basejumpern («Das macht mich hässig!»), über Bergsteiger («Ich hasse Bergsteiger!») und die emotionslosen Worte von Neil Armstrong, als dieser den Mond betrat («Ein kleiner Schritt für mich, aber ein grosser für die Menschheit»). Letzteres bringt Landert dazu, eine neue Verschwörungstheorie aufzustellen:

«Die Mondlandung war fake. Ich glaube, die Frauen waren vor den Männern auf dem Mond.»

Seine Begründung: Männer hätten bei der Mondlandung mehr Emotionen gezeigt. «Habt ihr schon mal Männern beim Beerpong-Spielen zugeschaut?»

Fabio Landert stellt seine eigene Verschwörungstheorie auf. Bild: PD

Manche Witze sind etwas gar plump

Den 140 Leuten im Publikum gefällt's: Sie grölen und applaudieren. Zu recht, denn Landert hat Talent und was er präsentiert, ist unterhaltsam. Dennoch: Ein bisschen mehr Tiefe hätte dem Programm gutgetan. Das einzige, was an diesem Abend wirklich unter die Haut geht, sind Landerts Tattoos.

Manche Witze sind – auch wenn viele gute darunter sind – etwas gar plump. Politische Pointen fehlen; auf Aktualitäten nimmt Landert nur am Rande Bezug. Lieber, so scheint es, spricht er über Brüste und Penisse, erklärt dem Publikum in genüsslicher Ausführlichkeit, warum er beim Urinieren eine Gänsehaut bekommt. Das ist weder originell, noch geistreich.

Trotzdem: Das mehrheitlich junge Publikum hat Spass (besonders die Männer grölen lautstark). Viele Lacher erntet die Nummer mit dem Patienten, der einen Arzt aufsucht, weil eine Aubergine in seinem Hintern festklemmt. Kaum verwunderlich, dass dies zum Running-Gag des Abends wird. Am Ende muss die Aubergine dann sogar noch als Schlusspointe herhalten: «Immer wenn es mir schlecht geht, denke ich: Hey, da gibt es Leute, die stecken sich Auberginen in ihre Pos.»