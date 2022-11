Comeback Die Gladiatoren der Neuzeit spielen noch immer: The Roman Games aus Rorschach laden zum Unplugged-Konzert ein Mit ihrem Hit «Dealing With Time» platzierten sich The Roman Games aus Rorschach 1994 auf der Schweizer Musiklandkarte. 25 Jahre später erlebt die Band im Tonstudio ein Revival und feilt an neuen Songs. Am 11. November spielt sie am ersten «Rorschach Unplugged». Emil Keller Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

The Roman Games feilen im Balik-Tonstudio in Mogelsberg an neuen Songs. Von links: Tonmeister Gögs Andrighetto, Roman Elsener – Gesang, Gitarre; Thomas Gschwend – Drums; René Glogger – Bass; Peter Niedermeier – Keyboards, Gesang; Christoph Walzl – Leadgitarre. Bild: Ralph Ribi

Roman Elsener und Peter Niedermeier sitzen mit Bier, Zigarillos und vielen Geschichten im Gepäck vor dem Balik-Studio in Mogelsberg. Acht neue Songs haben die beiden übers Wochenende im Toggenburg aufgenommen. Nun plätschert der Brunnen vor dem zum Tonstudio umgebauten Bauernhaus vor sich hin, während die beiden Urgesteine der Rorschacher Musikszene alte Zeiten vorbeifliessen lassen.

Seit 1992 machen die beiden zusammen Musik, Elsener mit seiner unverkennbaren, verträumten Stimme und Niedermeier mit bewusst zurückhaltend platzierten Akkorden am Klavier oder der Hammondorgel. Die Gründungsmitglieder von The Roman Games werkeln an einer Auferstehung der Band.

Begleitet werden sie von René Glogger am Bass, Thomas Gschwend am Schlagzeug und Christoph Walzl an der Leadgitarre. Sie sind am 11. November am ersten «Rorschach Unplugged» im Kulturraum Kleberei zu erleben.

Eigenes Musikuniversum

«Damals wie heute haben wir eigentlich gar nicht den gleichen Musikgeschmack», lacht Niedermeier, der Anfang der 90er-Jahre Progressive Rock feierte, während Elsener mehr dem New Wave und Punkbands zugetan war. Ihre Liebe zu den Beatles brachte sie zusammen: Geplant war ein spontaner Auftritt zum zehnten Todestag von John Lennon. Die Memorialband stolperte danach aber von einem Gig zum nächsten.

Sich dauernd mit fremden Federn zu schmücken, ging den jungen Musikern aber gegen den Strich: «Wir wollten ein eigenes Universum aus Musik schaffen», erinnert sich Elsener und so waren The Roman Games geboren. Als Gladiatoren der Moderne wollten sie wie im alten Rom Stadien füllen und das Volk mit Brot, Spielen und ihrer Musik unterhalten.

Mit den Beatles hatte die ursprüngliche Coverband eine hervorragende Songwriter-Schule durchlebt, und so kam Elsener wöchentlich mit neuen Texten in den Bandraum, und die Songs purzelten den Musikern nur so aus den Saiten und Tasten.

Rorschacher Musikszene

The Roman Games – echte Seebuebe. Bild: PD

Mit dem in St.Gallen aufgenommenen Album «Pyroman» gelang 1994 ein kleiner Durchbruch. Die Single «Dealing With Time» wurde im Radio rauf und runter gespielt. Es folgten weitere Studiobesuche und viele Konzerte.

In Rorschach entwickelte sich eine regelrechte Bandszene, welche gemeinsam EPs herausgab und sich gegenseitig anstachelte. Auch The Roman Games profitierten von diesem musikalischen Wettstreit, bis die Band 1996 ein jähes Ende ereilte: Leadsänger Roman Elsener zog nach New York. Im Rückblick sagt er:

«Eigentlich ein blöder Zeitpunkt, mit der Band ging es damals gerade gut ab.»

Zum 25-Jahr-Jubiläum der Band wurde die alte Garde noch einmal zusammengetrommelt und eine Reunion-Show gespielt. Durch den gemeinsamen Auftritt bekamen Elsener und Niedermeier Lust auf alte Tage. Ein neues Album musste her, um zu zeigen, dass sie es immer noch draufhaben. Es war fast wie früher: Elsener brachte die Texte und gemeinsam hauchte die Band den Geschichten musikalisches Leben ein.

Lebensmut schüren

Der Inhalt der Songs jedoch hat sich verändert. Aus den jungen, wütenden Männern sind reifere Herren mit Lebenserfahrung geworden. Die Texte greifen die politischen und sozialen Herausforderungen auf. Dabei verliert sich die Band aber nicht in Fatalismus, sondern behält sich Lösungsansätze vor. Elsener sagt:

«Wir wollen Lebensmut schüren.»

«Wonderland» heisst etwa einer der neuen Songs des Albums, das nächstes Jahr erscheinen soll. Er fasst verschiedene musikalische Einflüsse in die wundervolle Welt zusammen, welche in den Songs von The Roman Games jeweils entsteht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen