Bühne Zwei Adams suchen Eva: Das kleinste Theater der Schweiz führt in Steinach eine witzige Version der Schöpfungsgeschichte auf Beim Minitheater Rosis Wirbelwind ist manches anders als bei anderen Theatern. Die beiden Hauptdarsteller sind über 80 Jahre alt, einer davon hat Autismus. Regisseur Gerold Huber hat den beiden das Stück «Eva» auf den Leib geschrieben. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.00 Uhr

Ernst Schneider und Albert Künzli am Bodenseeufer in Steinach. Dort wird «Eva», das neue Stück des Minitheaters Rosis Wirbelwind, ab 25. August zehnmal aufgeführt. Bild: Belinda Schmid

Mit dem laut ratternden roten Traktor – einem Porsche Baujahr 1957 – fahren Albert Künzli und Ernst Schneider auf die Probebühne in Wittenbach. Beide tragen weisse Nachthemden. Neben ihnen auf dem Traktor sitzt eine Puppe im grünen Minikleid. Beide Darsteller verkörpern Adam, denn bei dieser Version der Schöpfungsgeschichte ist etwas gehörig schiefgegangen. Gott war müde von der Erschaffung der Welt und überliess es dem Teufel, den Menschen zu schaffen. Deshalb fehlt im Paradies die Frau und die beiden Adams machen sich auf die Suche nach Eva, welche sie in der Puppe zu finden glauben. Doch als Albert Künzli gegen den Kunststoff klopft, bemerkt er seinen Irrtum.

Das Stück «Eva» stammt aus der Feder von Gerold Huber, in Anlehnung an Ludwig Hirschs Erzählung «Im Anfang». Huber übernimmt auch die Regie und inszeniert das Stück mit den Laiendarstellern. Das kleinste Theater der Schweiz führt das Stück ab Donnerstag, 25. August, neben der Seebadi in Steinach auf. Die Geschichte der beiden Adams bildet die Rahmenhandlung des Abends, während dazwischen Solokünstler mit einer Feuershow, Zaubertricks und als Schlangendompteure auftreten.

Biblische Themen mit Humor aufgepeppt

Schauspielerin Nicole Mohler mit Ernst Schneider, der einen der Adams spielt. Bild: Belinda Schmid

Bereits letzten Sommer behandelte Gerold Huber in seinem Comedy-Stück «Sündig» ein biblisches Thema. «Ich bin katholisch aufgewachsen. Die alten biblischen Geschichten waren prägend», sagt Gerold Huber und ergänzt: «Ich gehe mit einem Augenzwinkern an diese Geschichten und setze sie mit Humor und Kreativität um.» Auch für die zwei über 80-jährigen Darsteller sind biblische Themen naheliegend: Albert Künzli wurde katholisch erzogen und Ernst Schneider arbeitete lange als Kirchenrestaurator und besserte Fresken auf.

Regisseur Gerold Huber. Bild: Michel Canonica

Schon im April haben die drei mit den Proben begonnen. Dieses Jahr sei die Herausforderung grösser gewesen, da es wesentlich mehr Text auswendig zu lernen gab. «Für Ernst, der Autismus hat, war es zudem schwierig, dass wir oft das Skript abänderten und etwas anpassten», schildert Gerold Huber.

Doch kurz vor der Premiere sitzen die Texte, und wenn Ernst Schneider in einem Wutanfall so richtig aus der Haut fahren kann, ist er in seinem Element. Der 81-Jährige sagt:

«Theater ist nicht das richtige Leben. Hier darf ich auch mal ausrufen, das gefällt mir.»

Auch der 84-jährige Albert Künzli spielt seit Jahren leidenschaftlich gern Theater, früher oft in der Abendunterhaltung der Musikgesellschaft. «Mir gefällt es vor allem, das Publikum zum Lachen zu bringen», sagt er. Im Stück gibt er deshalb noch eine witzige Nummer mit einem Flohzirkus zum Besten.

«Es braucht Geduld»

Eine wichtige Rolle im Stück spielt der rote Porsche-Traktor von 1957. Bild: Belinda Schmid

Gerold Huber, der sonst mit Profidarstellern arbeitet, schätzt die Arbeit mit den beiden sehr. «Natürlich braucht es viel Geduld und wir mussten tagelang auswendig lernen. Aber wir können uns auch viel Zeit nehmen und monatelang an Details feilen», sagt der 65-Jährige. Viele Szenen seien auch aus Improvisationen entstanden. «Ich habe mit ihnen probiert, was funktioniert und was nicht und die Dialoge entsprechend angepasst», schildert er. Und dann lässt er die beiden nochmals auf den Traktor steigen und die nächste Szene proben.

Premiere: Donnerstag, 25. August, 19.30 Uhr, Seeufer bei der Badi Steinach. Weitere Spieldaten: www.rosiswirbelwind.ch

