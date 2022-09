Café Fuerte und ihr Jubiläumsstück "Tintenfischen".

Bühne «Der Ort spielt immer eine wichtige Rolle»: Das ausserrhodisch-vorarlbergische Theaterensemble Café Fuerte feiert den zehnten Geburtstag Danielle Fend-Strahm und ihr Mann Tobias Fend gründeten Café Fuerte vor zehn Jahren. Sie sind bekannt für Inszenierungen an besonderen Orten. Das Jubiläum wird mit einem Fest nach der Premiere von «Tintenfischen» in Trogen gefeiert. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 30.09.2022, 18.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gregor Weisgerber, Tobias Fend und Jeanne Devos (von links) in einer Probe zum Jubiläumsstück «Tintenfischen», einem Stück mit viel Körpereinsatz. Bild: PD

Bei minus 17 Grad im Schnee auf der Ebenalp, in einer Tiefgarage, in der Seilbahn: Die Spielorte des freien Theaterensembles Café Fuerte sind kreativ bis ausgefallen. Nie spielt die Truppe einfach in einem Theater und wenn doch, dann wird der Raum umgedeutet. «Der Ort spielt im Stück eine genauso wichtige Rolle wie die Darsteller», sagt Regisseurin Danielle Fend-Strahm. Gemeinsam mit ihrem Mann Tobias Fend hat sie Café Fuerte vor zehn Jahren gegründet. Dem Konzept des ortsspezifischen Theaters sind sie seither treu geblieben.

Regisseurin Danielle Fend-Strahm. Bild: PD

«Ich hatte damals meine Regieassistenz am Schauspielhaus Graz beendet und war etwas desillusioniert», schildert die in Heiden aufgewachsene Regisseurin und ergänzt: «Es störte mich, dass wir praktisch keinen Kontakt zum Publikum haben. Wir machten Theater, wussten aber gar nicht, für wen.» Mit Tobias Fend, der damals Schauspieler in Aachen war, wollte sie mit Inszenierungen einen intimen Raum für die Zuschauer schaffen.

«Wir wollten eine Lagerfeuerstimmung kreieren und Geschichten erzählen.»

Aus dieser Konzeptidee entstand 2012 das erste Stück «Fridolin Netzers Alpenflug», das in verschiedenen Seilbahnen in der Schweiz und in Vorarlberg gespielt wurde.

Widerstand gegen Ketchup-Pipeline

Heute konzentriert sich das Theaterensemble auf die beiden Regionen Vorarlberg und das Appenzellerland, die Herkunftsregionen von Tobias Fend und Danielle Fend-Strahm. Ihre Stücke, die Tobias Fend meist selbst schreibt, befassen sich mit aktuellen politischen und gesellschaftskritischen Themen.

In «Tintenfischen», das am 1. Oktober in Trogen Premiere feiert, geht es um das Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Politik sowie um die Bedeutung von Demokratie. Auf der Insel Tintenberg soll die Ketchup-Fabrik ausgebaut und Pipelines sollen verlegt werden. Dazu muss der Krakenstein weichen, das Wahrzeichen der Insel. Da beginnt sich in der Bevölkerung Widerstand zu regen. «Wir beschäftigen uns in unseren Stücken immer mit Themen, die uns selbst interessieren, die aber auch die Menschen in der Region beschäftigen. Während der Pandemie wurde die Demokratie von vielen Menschen in Frage gestellt, es gingen Leute auf die Strasse, die sonst nie demonstrieren würden», sagt Danielle Fend-Strahm.

«Wir wollen mit unseren Stücken niemanden bekehren, aber zum Nachdenken und zu Diskussionen anregen.»

Wenn das Thema steht, suchen die beiden Café-Fuerte-Leiter den passenden Ort. In «Tintenfischen» ist es ein Zelt. «Das Zelt steht für Volksfeste, aber auch für Volksversammlungen im ländlichen Raum. Es symbolisiert die Inselgemeinschaft und im weitesten Sinne auch die Demokratie», sagt die Regisseurin.

Theaterfamilie lädt zum Fest

Im aktuellen Stück «Tintenfischen» geht es um das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Bild: PD

Danielle Fend-Strahm und ihr Mann haben beide noch andere Engagements, doch Café Fuerte ist ihr Herzensprojekt. Berufliches und Privates vermischt sich in der Künstlerehe zwangsläufig – geht das gut? «Sogar sehr gut, da wir beide eine sehr hohe Meinung von der Arbeit des jeweils anderen haben. Wir ergänzen und schätzen uns», sagt Danielle Fend-Strahm. Die Themen für die Stücke wählen sie gemeinsam aus. Wenn Tobias Fend schreibt, sieht sie wochenlang nichts. «Doch wenn wir mit den Proben beginnen, nimmt er sich als Autor zurück, ich inszeniere und er ist als Darsteller auf der Bühne.»

Bei den Inszenierungen arbeiten die beiden oft mit denselben Künstlern. «Wir sind zu einer Theaterfamilie geworden, kennen uns auch privat sehr gut. Das schweisst zusammen und wir können bei neuen Stücken dort anknüpfen, wo wir davor aufgehört haben.» Die zehnjährige Erfolgsgeschichte will die Theaterfamilie mit dem Publikum feiern: in einem Fest nach der Premiere am Samstagabend im Zelt.

Vorstellungen Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, 20 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen