Giuseppe Gracia las in St.Gallen aus dem Roman "Schwarzer Winter"

Buchvernissage «Überzeugt von der drohenden Apokalypse»: Der St. Galler Autor Giuseppe Gracia befürchtet eine Radikalisierung der Klimajugend In Giuseppe Gracias neuem Roman «Schwarzer Winter» will eine Gruppe von Klimaterroristen die Welt mit der Kalaschnikow verändern. An der Vernissage in der St. Galler Buchhandlung Lüthy diskutierten Ständeratskandidatin Franziska Ryser und Ralph Hurni, Kommandant der Stadtpolizei, mit dem streitbaren Autor. Rolf App Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.00 Uhr

Giuseppe Gracia hat im Zuge der Recherchen mit Klimaaktivisten gesprochen – und mit der Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Bilder: Michel Canonica

Hoffen wir, dass die Eidgenossenschaft durch diese Absenz keinen Schaden genommen hat: Am vergangenen Dienstag ist die grüne St. Galler Nationalrätin Franziska Ryser zu spät ins Parlament gekommen. Denn sie musste zuerst die Eingangspartie von Giuseppe Gracias neuem Roman «Schwarzer Winter» zu Ende lesen. Einen Teil dieser spannungsreichen Actionszene trägt der Autor tags darauf an der Buchvernissage in der St. Galler Buchhandlung Lüthy vor.

Sie handelt von einer Gruppe junger Klimaterroristen, die sich gerade aufmacht, mit der Kalaschnikow in der Hand den Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank zu entführen. Tun werden sie ihm nichts; sie wollen ihn nur in einem Schlachthof zwischen zwei Schweinehälften aufhängen und dann filmen. Das ist die eine, die politische, zunehmend auch brutale Seite.

Die andere, das ist die Erinnerung an die ungleiche Liebe zwischen Antonio Sala – sein Vater ist Bauarbeiter, die Mutter Putzfrau – und Julia Schwarz, der Tochter eines reichen Bauunternehmers, die in den Sog einer radikalen Gruppe gerät. Die harte Lebensrealität der Fremdarbeiter im Osten St. Gallens kennt der 1967 geborene Giuseppe Gracia aus eigener Erfahrung. Ebenso das Kinderfest, das er in all seinen Farben beschreibt und an dem sich Antonio und Julia begegnen. «Ich muss nur an die Achtzigerjahre denken, und alles ist da», sagt Gracia.

Ziviler Ungehorsam reicht nicht mehr

In der Kinderbuchabteilung bei Lüthy ist die Welt noch bunt, bei Giuseppe Gracia zunehmend düster – Zwischentöne gab es in der Diskussion mit Ralph Hurni und Franziska Ryser, moderiert von Jürg Ackermann (rechts).

Die Themen Extremismus und Terrorismus beschäftigen den früheren Churer Bischofssprecher und heutigen Kommunikationsberater und Schriftsteller seit langem. Für dieses zehnte Buch hat Giuseppe Gracia sich Rat geholt bei Bettina Röhl, der Tochter der Terroristin Ulrike Meinhof, in den Siebzigerjahren eine Galionsfigur der Roten Armee Fraktion (RAF). Und er hat mit Vertretern der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion gesprochen, von der er, wie er sagt, «ein Zitat geklaut» hat.

«Keine Politik mehr!», lässt er in seinem Buch einen Debattenredner fordern. Denn: «Das Wesen der Politik ist der Kompromiss. Aber die Natur kennt keine Kompromisse.» Sie setzten seit Jahren auf zivilen Ungehorsam und Gewaltlosigkeit. Aber: «Was hat uns das gebracht? Was hat es dem Planeten gebracht?»

Wie aber steht es um die Demokratie, wie um die Menschenrechte? Auch das hat Giuseppe Gracia die Vertreter von Extinction Rebellion gefragt. «Sie haben geantwortet: ‹Wenn es um den Untergang der Menschheit geht, ist das alles irrelevant.›» Sie seien ein wenig wie Kilian Winter in seinem Buch: «Einerseits sehr gebildet, aber andererseits vollkommen überzeugt von der drohenden Apokalypse.»

Gracia malt offenbar zu schwarz

Wie hält es die Klimajugend mit der Demokratie? Grünen-Politikerin Franziska Ryser betont die «Achtsamkeit», Giuseppe Gracia die wachsende Ungeduld und Radikalisierung.

Müssen wir also Angst haben vor einer Radikalisierung der Klimabewegung? Giuseppe Gracia fürchtet es, hofft aber, dass dies nicht geschieht. Franziska Ryser widerspricht ihm in der an die Lesung anschliessenden, vom «Tagblatt»-Journalisten Jürg Ackermann geleiteten Diskussion. Sie sei beeindruckt von der Achtsamkeit innerhalb dieser Bewegung, die auch keineswegs wirkungslos sei. «Lange haben die Wissenschafter vergeblich gewarnt, jetzt aber steht das Klimathema weit oben auf der politischen Agenda.»

Beeindruckt ist auch Ralph Hurni, der Kommandant der Stadtpolizei. «Das sind junge Menschen, die sich sehr engagieren und mit denen wir regelmässig diskutieren», sagt er. Probleme bereiteten nicht die klimabewegten, sondern die alkoholisierten Jugendlichen, die in den Freitag- und Samstagnächten Polizisten anpöbeln.

Hinweis Giuseppe Gracia: «Schwarzer Winter», Fontis Verlag 2023, 272 Seiten, Fr. 26.90.

