Autorin Antje Rávik Strubel ist zu Gast im Gleis 5 in Frauenfeld

Buchbesprechung «In meinen Texten geht es oft darum, Grenzen zu überschreiten oder aufzuweichen»: Antje Rávik Strubel ist zu Gast in der Theaterwerkstatt Frauenfeld Die deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Rávik Strubel gibt in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld Auskunft über ihr Schreiben. Besprochen wird ihr neunter Roman «Blaue Frau», in deren Zentrum die sexuell missbrauchte und tief traumatisierte Adina steht. Rolf App Jetzt kommentieren 23.11.2022, 12.00 Uhr

Schriftstellerin Antje Rávik Strubel. Bild: Philipp von der Heydt

Noch im März hat sich die Schriftstellerin, Essayistin und Übersetzerin Antje Rávik Strubel verzweifelt geäussert über die nur zögerliche Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. Mittlerweile hat ihr Land sich bewegt, sie ist ruhiger geworden. «Auch wenn die Verzweiflung über diesen schrecklichen Krieg immer noch da ist», sagt sie am Telefon in Potsdam, drei Tage vor ihrem Auftritt in der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5. Einige Wortmeldungen zum russischen Angriffskrieg kann sie noch immer nicht verstehen. «Wenn ich mir diese Stimmen anhöre, die so ganz eilfertig sagen, man muss halt mit Putin reden, und dann machen wir hinterher wieder Geschäfte, da denke ich: Du meine Güte, Ihr habt noch nie ‘ne Diktatur erlebt.»

Die prägende Erfahrung der Diktatur

Antje Rávik Strubel hat die Diktatur erlebt. Geboren 1974 in der DDR, ist sie aufgewachsen im Bewusstsein, dass es diese Mauer gibt. «Das hat mich geprägt, und es beschäftigt mich bis heute in meinen Texten, in denen es oft darum geht, Grenzen zu überschreiten oder aufzuweichen.» Und in denen es auch um Gewalterfahrungen geht, wie in «Blaue Frau», ihrem neunten Roman, in deren Zentrum die sexuell missbrauchte und tief traumatisierte Adina steht.

Und über den Judith Zwick in Frauenfeld mit Antje Rávik Strubel sprechen will. «Sie spielt gern mit den Erwartungen ihrer Leserinnen und Leser, bricht die üblichen Erwartungsmuster», beschreibt sie das schriftstellerische Werk der 48-Jährigen. «Ihre Figuren fallen oft aus der sogenannten Normalität heraus, die Identitäten sind sehr fluid, und es gibt viele unkonventionelle Lebensweisen und Liebeskonstellationen.» Die Grenzen verschwimmen, bis in die Motive hinein. Wasser spielt eine grosse Rolle, Licht spielt eine grosse Rolle, «und manchmal überschreitet sie auch die Grenze zum Rätselhaften».

Ihre Geschichten kommen zu ihr, eher dass Antje Rávik Strubel sie aktiv sucht. «Oft ist es ein Gedanke, der mich beschäftigt, und nicht mehr loslässt», sagt sie. «Dann fällt mir meistens ein erster Satz oder ein erstes Bild ein – und ich kann loslegen.» Sie tut es, ohne schon einen Plan vom Ganzen zu haben. «Das ist wie beim Lesen: Ich möchte mich unterhalten, und da muss ich mich auch überraschen lassen.»

Theaterwerkstatt Gleis 5, Lindenstr. 26a, Frauenfeld, am Donnerstag 20 Uhr.

