Buch Der Vater hingerichtet, die Mutter ein Jahr in Haft: Eine Thurgauerin erinnert sich an die NS-Zeit Im Buch «Bevor Erinnerung Geschichte wird – Überlebende des NS-Regimes in der Schweiz heute» wird Maria Hofmann aus Weinfelden porträtiert. Die 83-Jährige ist Zeugin Jehovas. Diese Glaubensgemeinschaft wurde von den Nazis als erste verboten. Christina Genova

Maria Hofmanns Vater wurde von den Nazis zum Tode verurteilt, als sie noch ein Baby war. Bild: Annette Boutellier

Maria Hofmann ist die einzige Nicht-Jüdin und die einzige Ostschweizerin, die im kürzlich erschienenen Buch «Bevor Erinnerung Geschichte wird – Überlebende des NS-Regimes in der Schweiz heute» porträtiert wird. Die 83-Jährige, die in Weinfelden lebt, hat wie die meisten der 15 von der Germanistin und freien Journalistin Simone Müller Interviewten die nationalsozialistische Verfolgung als Kind überlebt. Diese sogenannten «Child Survivors» wurden in der Forschung lange vernachlässigt, unter anderem in der Annahme, dass ihren Erinnerungen eine objektivierbare, historiografische Relevanz fehle. Wer die eindrücklichen, sensibel geschriebenen Porträts dieser letzten noch lebenden Zeugen des NS-Regimes liest, wird eines Besseren belehrt.

Maria Hofmann gehört zur Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas und ist auf der Schwäbischen Alp aufgewachsen. 1963 zog sie mit ihrer Familie in den Kanton Thurgau. Lange war kaum bekannt, dass die Zeugen Jehovas als erste von vielen kleineren Glaubensgemeinschaften bereits 1933 von den Nazis verboten wurden.

Die Tränen fliessen noch immer

Die Zeugen Jehovas waren die einzige Gruppe im NS-Staat, welche den Kriegsdienst kollektiv ablehnte. Auch Maria Hofmanns Vater verweigerte aus Glaubens- und Gewissensgründen den Wehrdienst und kam ins Gefängnis. Maria Hofmann war erst vier Monate alt, als ihr Vater am 25. September 1939 den Stellungsbefehl erhielt. Die Briefe, die er aus der Haft schrieb, sind alle erhalten und das einzige, das Maria Hofmann von ihrem Vater geblieben ist. «Was macht die Kleine, schläft sie viel?», fragt er in einem Brief vom 10. November 1939. Wenig später wurde er zum Tode verurteilt und am 22. Dezember 1939 um 5.55 Uhr enthauptet.

Der Dezember sei bis heute ein schwieriger Monat, erzählt Maria Hofmann der Autorin Simone Müller. Der Schmerz kommt immer noch auf und die Tränen fliessen, wenn sie vom Tod des Vaters erzählt, den sie nie gekannt hat. Insgesamt kamen 1900 Zeugen Jehovas während des Nationalsozialismus ums Leben, davon etwa 280, weil sie den Militärdienst verweigerten und hingerichtet wurden.

Verhaftet wegen eines Bibelzitats

Simone Müller: Bevor Erinnerung Geschichte wird. Limmat 2022, 256 S., Fr. 38.– Bild: PD

Nach der Hinrichtung des Vaters nahm ein Zeuge Jehovas Maria Hofmanns Mutter und die drei kleinen Kinder auf seinem Hof auf. Als Maria Hofmann drei Jahre alt war, wurde auch die Mutter verhaftet und zu einem Jahr Einzelhaft verurteilt. Nur, weil sie in einem Brief an eine Glaubensgenossin geschrieben hatte: «Vertraue auf Gott», ein Bibelzitat. Die Gestapo fand den Brief bei einer Hausdurchsuchung.

Als die Mutter aus der Haft entlassen wurde, war der Bauer, der sie aufgenommen hatte, bereits nicht mehr da. Auch er wurde, weil er als Zeuge Jehovas den Dienst mit der Waffe verweigerte, zum Tod verurteilt und hingerichtet.

Trotz aller schlimmen Erfahrungen: In Maria Hofmanns Familie wurde immer offen über die NS-Zeit gesprochen. Ihre Tochter, die beim Gespräch mit der Autorin dabei ist, sagt: «Bei uns zu Hause war das nie ein Tabu.»

