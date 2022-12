Kinderliteratur Geschichten zum wohligen «Durchpfoten»: Neue Bilderbücher aus der Ostschweiz wecken die Lust aufs Lesen und Vorlesen Pinguine nisten in einer Sushi-Bar; ein Pudel erzählt, wie Bücher gemacht werden, und Verse von A bis Z regen zum Weiterreimen an – die Ostschweizer Autorinnen Anna Schindler, Tanja Kummer und Frauke Jacobi schreiben mit Charme und Humor für Kinder. Zur Freude auch der vorlesenden Erwachsenen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Königspudeldame Luna im Glück: Im Bilderbuch von Tanja Kummer hat sie einen Flair für Bücher und erzählt als Verlagshund, wie ein Buch entsteht. Illustration: Ekaterina Chernetskaya

Über 3333 Gründe, warum Bücherlesen toll ist, könnte die Königspudeldame Luna im neuen Bilderbuch der Thurgauer Autorin Tanja Kummer aus dem Stand hervorkläffen. Das liegt daran, dass Luna nicht nur ein Hund mit einer Menge Jöö-Vorzügen ist – gross, braungelockt, allerliebster Hundeblick – sondern zudem in einem Buchverlag ein und ausgeht: Ihr Frauchen ist Verlegerin. Diese bekommt im Verlag unzählige Manuskripte zugeschickt, die meisten davon unverlangt, und aus den besten macht sie Bücher. Zum Beispiel eines wie «Luna, wie entsteht ein Buch?» (Ab 5, Baeschlin, Fr. 25.–)

Tanja Kummer und Illustratorin Ekaterina Chernetskaya wissen genau, wie man diejenigen, die Bücher kaufen und vorlesen, neugierig macht, schon mit dem Cover und den ersten Seiten. Wie Luna zu Beginn der Geschichte gezeigt wird, mit Lesebrille und im Sessel, um sich herum stapelweise Bücher. Das ist schlicht unwiderstehlich. Man heftet sich sofort und gern auf Lunas Pfoten und freut sich auf gemütliche Lektürestunden.

Mit «Wau» und «Wuff» durchs Buch

Ein Verlagshund erzählt: Das Cover zum Bilderbuch von Tanja Kummer und Ekaterina Chernetskaya. Bild: Baeschlin Verlag

Anschaulich und spannend, nicht nur für Kinder, ist auch der Einblick in den Entstehungsprozess eines Buchs. Es handelt sich dabei, nicht ganz überraschend, um jenes, welches man beim Vorlesen und Blättern in den Händen hält. Aktive kleine Leserinnen und Leser werden besonders Freude daran haben: Sie werden von Luna, die hin und wieder mit Wuff und Wau daran erinnert, wer sie ist, direkt angesprochen und immer wieder eingeladen, etwas zu tun, was einen Bezug zum Büchermachen hat – zu schreiben, zu zeichnen, Fehler zu finden, eine Schriftart auszuwählen. Oder ein Kuchenrezept für die Buchvernissage zu schicken.

Das weckt den Lesehunger zuverlässig, schon bei Vierjährigen. Wer noch mehr Argumente braucht: Ein paar der erwähnten 3333 guten Gründe sind auch auf dem Vorsatzpapier abgedruckt. Bücher sind Freunde, sie machen schlau ... – dieses hier auf sympathisch hechelnde, schwanzwedelnde Art.

Anna Schindler und Christine Gsell, beide in Herisau zu Hause, haben in limitierter Auflage eine philosophische Geschichte herausgebracht: «Die kleine Milla und das grosse Glück», erhältlich unter kleine-milla.com. Bild: Christine Gsell/Edition Egg

Die in Herisau lebende Autorin Anna Schindler hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Bilderbüchern herausgebracht, nebst einem Kinderroman. Jetzt legt sie gleich zwei neue Geschichten vor: Für die eine, «Die kleine Milla und das grosse Glück» (ab 4, Edition Egg, Fr. 38.–) hat sie mit Christine Gsell zusammengespannt und ein Crowdfunding gestartet. Die beiden Künstlerinnen teilen sich ein Atelier in der Alten Walserfabrik am Bahnhof Lustmühle. Ihre kleine Eule Milla stiftet zum Nachdenken darüber an, was glücklich macht: Je nach Grösse, Lebensart und Temperament der zart vermenschlichten Waldtiere fällt die Antwort unterschiedlich aus, wie bei Menschen eben auch.

Tierisch geschäftstüchtig

Anna Schindler, Katrin Dageför: «Pinguine in der Sushi-Bar», Edition Pastorplatz, Fr. 20.– Bild: Edition Pastorplatz

Eine Zeitungsmeldung aus Neuseeland (sie ist hinten im Buch zu sehen) hat Anna Schindler zum Buch «Pinguine in der Sushi-Bar» (Ab 5, Edition Pastorplatz, Fr. 20.–) inspiriert, und Katrin Dageför hat die Geschichte mit Witz und Liebe zu kleinen Nebenschauplätzen illustriert. «Ähnlichkeiten mit lebenden Pinguinen und anderen Tieren sind rein zufällig», schreibt die Autorin augenzwinkernd und tischt lustvoll sec die Story von der Pinguinfamilie auf, die sich am Sushi-Tresen gütlich tut und nicht bezahlen kann. Fast gibt es mächtig Ärger mit der Polizei, dann aber übernehmen die Pinguine kurzerhand den Laden – und Ushis Bar wird zum angesagten Treffpunkt in der Hafenstadt.

Refrainartig fragt jedes der 26 Gedichte von A bis Z im Buch von Frauke Jacobi am Ende: «Vielleicht Du?» Die Minigeschichten regen zum Weiterreimen an – und dazu, das Leben fantasievoll anzupacken. Illustration: Frauke Jacobi

Neuland hat Frauke Jacobi, Co-Leiterin des Figurentheaters St.Gallen, mit ihrem ersten Kinderbuch «Vielleicht Du» (ab 7, Fonmir Verlag, Fr. 18.90) betreten. Schon lange textet und zeichnet die Regisseurin und Puppenspielerin neben der Theaterarbeit. Sie hat sich in Fernkursen in verschiedenen Techniken weitergebildet und manches davon auch in Theaterproduktionen eingebracht – oder in die Gestaltung von Plakaten und Werbemitteln.

Anstiftung zum Mitmachen und Weiterreimen: Frauke Jacobis Kindergedichte und Zeichnungen in «Vielleicht Du». Bild: Fonmir Verlag

In der Coronazeit intensivierte sich diese zweite künstlerische Neigung; aus Beobachtungen beim Spazierengehen wurden Gedichte und Bilder in leuchtenden Farben, zu denen sich mit etwas Fantasie kleine Geschichten spinnen lassen. Frauke Jacobis Vorbilder sind die Kinderlyriker James Krüss, Christian Morgenstern, Mascha Kaleko. Zusammengehalten werden die Texte und Bilder zum einen durch das Alphabet: Von A bis Z geht es durch eine kuriose Wunderwelt, mit einem namenlosen weiblichen Wunderfitz, versteckt in jedem Bild – mal gross, mal winzig klein. Und immer wird zum Schluss der Ball der Leserin, dem blätternden, staunenden Kind zugespielt. Ein Mutmachbuch der anderen Art, das sich poetisch augenzwinkernd einen Reim macht auf die grenzenlose Welt im Kopf.

