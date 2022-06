Auszeichnung Sie gestaltete sieben Outfits zu Menstruations-Mythen: Die Maturaarbeit der St.Gallerin Janne Edel ist die beste der Schweiz Die 19-jährige Maturandin hat sieben Mythen über die Monatsblutung als Kleidungsstücke gestaltet und in einer Porträtserie fotografisch umgesetzt. Dafür hat sie den ersten Preis der Berner Hochschule der Künste erhalten. Christina Genova Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Janne Edel wurde durch die Auszeichnung für ihre Maturaarbeit darin bestärkt, ein künstlerisches Studium in Angriff zu nehmen. Bild: Ralph Ribi

Weltweit gibt es etwa 5000 Umschreibungen für die Menstruation, von «Erdbeerwoche» bis «Shark Week». Das hat die St.Gallerin Janne Edel für ihre Maturaarbeit mit dem Titel «Mens View» recherchiert. Auf 50 Seiten hat sie sich gestalterisch mit der Kulturgeschichte der Menstruation auseinandergesetzt: «Mir fiel auf, wie viele verrückte Ideen über die Menstruation existieren», schreibt die junge Frau, die während ihrer Recherchen manchmal nur «Wut und Unverständnis» über die männerdominierte Welt empfand, in der die Menstruation keine Rolle spielen dürfe.

Janne Edel selbst pflegt einen offenen Umgang mit der Monatsblutung: «Wenn man darüber redet, gibt es weniger Tabus», sagt die Maturandin, die sich selbst als Feministin bezeichnet. Es sei deshalb wichtig nicht nur unter Frauen, sondern auch mit Männern offen darüber zu reden: «Sonst wird die Menstruation immer ein Tabu bleiben.»

Ihre von der Künstlerin und Gestaltungslehrerin Eva Rekade betreute Arbeit ist Janne Edel derart gut gelungen, dass ihr von einer Jury der Berner Hochschule der Künste (HKB) der erste Preis für die schweizweit beste gestalterische Maturaarbeit 2022 verliehen wurde. Für ihre Bewerbung musste die Maturandin eine zusätzliche Dokumentation einreichen und in der zweiten Runde ihre Arbeit vor der Jury präsentieren. Als sie per Telefon von ihrem Sieg erfuhr, war die junge Frau überrascht: «Ich konnte es fast nicht fassen.» Dass sie gerne kreativ ist, sieht man auch am Ohrschmuck, den sie beim Gespräch trägt: Sie hat ihn selbst hergestellt – aus einem kaputten Airpod-Kopfhörer und der Lasche einer Getränkedose.

Look aus alten Fasnachtskostümen und Strumpfhosen

Die Basis der Maturaarbeit bildet ein historischer Teil, in welchem Janne Edel den Umgang mit der Monatsblutung von den alten Griechen bis heute zusammenfasst. Daraus entwickelte die 18-Jährige, welche die Kantonsschule am Burggraben mit gestalterischem Schwerpunkt besucht hat, sieben Kleidungsstücke. Sie sind nicht alltagstauglich, sondern stehen für Mythen, Aberglauben und Theorien, die über die Jahrhunderte über die Menstruation im Umlauf waren.

Janne Edel hat sieben Mythen über die Menstruation als Outfits gestaltet und als fotografische Porträtserie mit Laienmodellen umgesetzt. Bild: Janne Edel

Die Maturandin arbeitete bei der Herstellung der Outfits bewusst mit alten und vorgefundenen Materialien. Sie sammelte Stoffreste, Garne, Folien, Schaumstoff, alte Kleidung, Früchtenetze und vieles mehr und durchforstete Flohmärkte, Keller und Brockis:

«Ich wollte keine Schnittmuster anfertigen und die Nähmaschine so wenig wie möglich verwenden.»

Die fertigen Kleider hat Janne Edel mit Kolleginnen inszeniert und in einer fotografischen Porträtserie festgehalten. Dabei setzte sie geschickt verschiedene Farbfilter und andere Verfremdungselemente ein. Ihre Laienmodelle mussten Geduld beweisen: «Für ein Outfit waren wir mehrere Stunden am Fotografieren.»

Beim Look «Die wandernde Gebärmutter» hat die Maturandin die antike Vorstellung umgesetzt, dass die Gebärmutter im Körper der Frau umherwandere und sich am Gehirn festbeisse. Beim eng anliegenden, aus einer hautfarbenen Strumpfhose bestehenden Oberteil befindet sich eine «Gebärmutter» aus Luftpolsterfolie an der Schulter.

«Menstruation als Kraft» heisst ein weiteres Outfit, das Edel aus einem Drachen-Fasnachtskostüm hergestellt hat. Es ist eine Umdeutung der gängigen Ansicht, dass die Monatsblutung die Frauen schwach und verletzlich mache: «Eigentlich ist es doch faszinierend, dass Frauen bluten können, ohne dass sie sterben oder in Gefahr sind», schreibt Janne Edel dazu.

Maturaarbeit im Schaufenster

Das Outfit «Das undichte Fass». Bild: Janne Edel

Das vielleicht aufwendigste Kleidungsstück jedoch ist «Das undichte Fass». Es nimmt die Vorstellung aus der frühen Neuzeit auf, dass die Menstruation dem Gärungsprozess in einem lecken Fass ähnle. Das Blut tropfe an der undichtesten Stelle heraus. Für den Look häkelte Janne Edel ein Netz aus verschiedenfarbigen Garnen und liess lange Fäden stehen. Für die Ausstellung der ausgezeichneten Maturarbeiten der HKB setzte sie das Outfit in einem Schaufenster als Installation um.

Das Schaufenster in Bern, das Janne Edel für die Hochschule der Künste gestaltete. Bild: Janne Edel

Ihr Wettbewerbserfolg hat die Maturandin darin bestärkt, dass der gestalterische Weg für ihre berufliche Zukunft der richtige ist: «Ich möchte an einer Kunsthochschule studieren.» Da ihre Interessen breit seien und Mode sie genauso wie Fotografie fasziniere, wisse sie jedoch noch nicht, welche Richtung sie wählen werde. Um sich zu entscheiden, bleibt Janne Edel noch ein bisschen Zeit. Bevor sie ihr Studium beginnt, wird sie ein Zwischenjahr als Klassenassistentin an der Schweizer Schule in Rom verbringen.

