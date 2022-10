AUSSTELLUNG Zurück zum Ursprungsort: Der Kreuzlinger Künstler Philippe Mahler zeigt Arbeiten im Elternhaus Der Maler Philippe Mahler zeigt in seinem ehemaligen Elternhaus eine Werkschau. Bevor das Haus in Bottighofen verkauft wird, sind in acht Räumen über dreissig Arbeiten des Künstlers zu sehen. Abwesenheit ist eines der grossen Themen, das sich durch das Werk Mahlers zieht. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 31.10.2022, 17.00 Uhr

Der Thurgauer Künstler Philippe Mahler nutzt sein Elternhaus für kurze Zeit als Galerie. Bilder: Ralph Ribi

Die Villa an der Bromstrasse in Bottighofen ist idyllisch gelegen. «Beau Séjour» haben Hubert und Elisabeth Mahler sie genannt, als sie das Haus vor sechzig Jahren für sich und ihre fünf Kinder bauen liessen. «Neben der Eingangshalle unten war mein Atelier, als ich mich als Zwanzigjähriger nach der Lehre als Glasmaler der Kunst zuwandte», sagt Philippe Mahler. Jetzt zeigt der 65-Jährige hier Gemälde, in denen er den Schaffensprozess thematisiert. So ist die weisse Leinwand, die als Bild im Bild an der Wand lehnt, nur scheinbar leer. «Es ist eine Übermalung eines Werks, das nicht gelungen war. Jeder kann sich überlegen, ob ich wirklich eine leere Leinwand gemalt habe.»

«Das Leben geht immer irgendwie weiter»

Im Januar diesen Jahres ist die Mutter von Philipp Mahler verstorben. Sie hatte nach dem Tod des Vaters 2008 lange allein im «Beau Séjour» gelebt, bevor sie ins Altersheim ging. Die Geschwister vermieteten ihr Elternhaus zunächst, um es halten zu können. «Nun ist der Mieter ausgezogen, und wir haben uns entschlossen, es zu verkaufen. Meine Frau hatte die Idee, das Gebäude nach dem Auszug des Mieters und vor der Übergabe an den Käufer als Ausstellungsort zu nutzen.» Zunächst war Philippe Mahler skeptisch. Er hingen zu viele Erinnerungen an dem Haus. «Es ist mein Zuhause, aber andererseits bekommt man so ein Haus als Ausstellungsraum nur selten.» Er nutzt nun also die Gelegenheit und stellt die Schau unter das Motto «fini – infini». «Es geht etwas zu Ende, aber gleichzeitig geht das Leben immer irgendwie weiter.»

Ein Arbeit Lebensgefäss von Philipp Mahler.

Acht Zimmer hat Philippe Mahler zur Verfügung, um über dreissig Gemälde zu präsentieren. Er hat sie thematisch geordnet. Der Salon und das Zimmer seiner Mutter sind den Ausblicken gewidmet: Bilder, welche die Sicht auf eine Bodensee-Landschaft durch ein Fenster zeigen. Philippe Mahler sagt dazu:

«Die Bilder vermitteln eine Sehnsucht nach Freiheit, wie sie wohl viele während des Lockdowns in der Pandemie verspürten. Gleichzeitig erinnern sie mich daran, dass meine Mutter im Alter das Haus kaum noch verlassen konnte.»

Bilder ersetzen die weggeräumten Möbel

Im ehemaligen Esszimmer des Hauses hängen Werke, auf denen ein Tisch prominenter Bildinhalt ist. Treppenbilder hängen naturgemäss im Treppenhaus. «In der Küche haben wir als Kinder Johannisbeeren durch ein Tuch gedrückt, um Saft herzustellen, deshalb sieht man hier nun meine Gelée-Bilder.» Dicke Ölfarbe auf dem Acrylbild zeigt die Viskosität der Flüssigkeit. In Philippe Mahlers altem Kinderzimmer hängen Bilder von Betten, als wollten sie die Möbel ersetzen, die längst weggeräumt sind. Die Abwesenheit sei ohnehin eines der grossen Themen, das sich durch sein Werk ziehe, meint er. Menschen sind jeweils nur durch Spuren vertreten, die sie in der Umgebung hinterlassen haben.

Philippe Mahlers Gelée-Bilder: Erinnerungen ans Auspressen von Johannisbeersaft in der Kindheit. Ralph Ribi

Um den verstorbenen Erbauern des Hauses Respekt zu zollen, wird während der Werkschau ein Gästebuch ausliegen, in dem Erinnerungen an Hubert und Elisabeth Mahler Platz finden. Der Vater von Philippe war ein renommierter Pianist und Lehrer am damaligen Seminar, der heutigen PMS Kreuzlingen.

Am 5. November, 17 Uhr, wird der Klarinettist Jürg Lanfranconi, ein ehemaliger Schüler Hubert Mahlers, mit seinem Bläsertrio ein Hauskonzert in der Bromstrasse geben. Am 20. November, 15 Uhr, setzt Philippe Mahlers Tochter, die Mezzosopranistin Thérèse Mahler, mit einem Konzert im Kloster St.Katharinental den Schlusspunkt unter die Ausstellung.

29. 10. bis 13. 11., jeweils am Wochenende von 14 bis 17 Uhr (Bromstrasse 22, Bottighofen)

