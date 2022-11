AUSSTELLUNG Zürcher Feinstaub wird zu Kunst: Die Huber-Zwillinge in der Kunsthalle Wil Dem Künstlerduo Huber und Huber gelingt in der Kunsthalle Wil eine so entspannt wirkende wie aufrüttelnde Ausstellung zum Thema Umweltverschmutzung und Klimawandel. Martin Preisser 15.11.2022, 05.00 Uhr

Die Zwillingsbrüder Reto (l.) und Markus Huber in der Kunsthalle Wil: «Biotop» nennen sie ihre Installation mit abgefahrenen Autoreifen. Bild: Ralph Ribi

Auf den ersten Blick wirkt die Kunsthalle freundlich einladend. Begriffe wie Regenbogen, Wasserhyazinthen, Nebelschwaden, New Age werben auf der Einladungskarte für die Ausstellung des erfolgreichen Künstlerduos Markus und Reto Huber. Aber eine Wohlfühloase ist die Kunsthalle nicht. «Die Route wird neu berechnet» heisst die Huber-und-Huber-Aktion. Die aus dem Thurgau stammenden, heute in Zürich lebenden 47-jährigen Zwillinge thematisieren die Problematik des Autoverkehrs, die Überhitzung des Planeten, die Luftverschmutzung.

An ihren Objekten, Fotografien und Prints begeistert die ästhetische, bisweilen poetische Ausstrahlung, auch die Täuschung über die tatsächliche Machart sowie die tatsächlich eingesetzten Materialien dieser Kunst. Was so präzise durchdacht und schön drapiert ist, verliert bei näherer Beschäftigung die Harmonie. Den Brüdern gelingt eine subtile, skurrile, nie moralisierende, oft auch augenzwinkernde Übertragung des des Themas Luftverschmutzung in Kunst.

Beunruhigender schwarzer Schnee

Feinstaub spielt eine zentrale Rolle. Huber und Huber putzen Leitplanken und sammeln die giftigen Partikel ein. Und machen daraus als Referenz an die New-Age-Bewegung, die von einer besseren Welt träumte, die Farbe für ihre an Batik erinnernden Tücher. Wie eine dunkle Mondlandschaft wirkt die grossformatige Fotografie daneben: Der «Schwarze Schnee» wurde in Zürich fotografiert.

Keine edlen Materialien für die edel wirkenden Skulpturen: «Motoröl und Autolack» heisst die Arbeit. Bild: Ralph Ribi

Seit 2005 arbeiten die Brüder zusammen. «Wir ticken ähnlich und haben bei vielen Fragen über Leben oder Politik die gleichen Ideen und Ansichten», sagt Reto Huber. Schon als Kinder hatten sie ein gemeinsames Fotolabor und haben zusammen gemalt. Beide sind gelernte Köche, beide haben Kunst studiert. Heute leben sie von ihrer Kunst, haben nur kleine Brotberuf-Pensen, Reto an der Zürcher Hochschule der Künste mit einem Lehrauftrag im Bereich Bühnenbildnerei, Markus als Landschaftsarchitekt. Ihre Arbeit als Künstlerduo ist geregelt. Die beiden treffen sich zu festen Zeiten im Zürcher Atelier.

Aus alten Reifen neue Biotope

Auch Autoreifen produzieren beim Abrieb Feinstaub. Oft werden sie achtlos entsorgt. In der Kunsthalle Wil machen Huber und Huber aus alten Reifen neue Biotope. Wie geschickte Floristen haben sie tropische Pflanzen in die Reifen «installiert». Inzwischen finden sich dort bereits wieder Wasserschnecken. Ein schönes Bild dafür, wie sich die Natur ihren Platz zurückerobert. Die Ausstellung erreicht mit jeder der ganz verschieden konzipierten Arbeiten ihren roten Faden: den Hinweis auf das ambivalente Verhältnis von Natur und Zivilisation. Man erlebt interessante Kunst, die aus einer beunruhigenden Realität abgeleitet ist. Überhitzung zeigen Huber und Huber auf schillernden Prints mit hübscher Regenbogenästhetik. Die Bilder sind aber nichts anderes als Fotografien der silbrigen Decken, die man gegen Überhitzung auf das Armaturenbrett von parkenden Autos legt.

Referenz an die New-Age-Bewegung: Diese an Batik erinnernden Tücher sind mit Feinstaub eingefärbt. Bild: Ralph Ribi

Den Ausstellungstitel «Die Route wird neu berechnet» kennt man vom Navigationssystem im Auto. Die Ausstellung regt zum Nachdenken an, dass die Route neu berechnet werden muss, auf der unser Planet aus der prekären Lage zu neuen Zielen finden könnte. Vor der Kunsthalle qualmt es unter einer Motorhaube: Im Gegensatz zur Realität eine ungefährliche Kunstaktion. Die Wiler Feuerwehr und die Notrufzentrale sind informiert, damit kein falscher Alarm ausgelöst wird.

Bis 18.12., Kunsthalle Wil (Grabenstr. 33); Do + Fr: 16 bis 19 Uhr, Sa + So, 11 bis 14 Uhr; 17.11., 19 Uhr: Führung mit den Künstlern. www.kunsthallewil.ch