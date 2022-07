AUSSTELLUNG Ukrainische Kunst in Kreuzlingen: Sie zeigt nicht den Schmerz, sondern die Reaktion auf ihn «Umso stärker schlägt mein Herz» heisst die Ausstellung ukrainischer Gegenwartskunst mit Schwerpunkt Fotografie, die vor und im Krieg entstanden ist. Die Co-Kuratorin Kateryna Voropai ist Ende Februar geflüchtet und engagiert sich in Kreuzlingen für die dortige ukrainische Community. Martin Preisser Jetzt kommentieren 13.07.2022, 17.00 Uhr

Die Kiewer Kulturjournalistin Kateryna Voropai hat die Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen mitkuratiert. Hier vor der Fotoarbeit «Terra Galicia» (2017) von Yurko Dyachyshyn. Bilder: Michel Canonica

In welcher neuen Wirklichkeit wir angekommen sind, zeigen die Täfelchen, auf denen die Namen der Kunstwerke und Kunstschaffenden angeschrieben sind: auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch. Der Krieg ist nah, auch bei uns. «Objekte sind näher, als sie scheinen», heisst eine Arbeit von Tasha Levytska, die in einem Rückspiegel Bomben kurz vor ihrem Einschlag auf der Erde zeigt. Das Wertvolle an dieser Ausstellung ist: Es ist keine effekthascherische oder plakative Schau über den Ukraine-Krieg oder reine Kriegsfotografie. Die Kuratorin Kateryna Voropai sagt:

«Wir wollen nicht einfach den Krieg zeigen, sondern die künstlerische Reaktion auf den Krieg, nicht einfach den Schmerz, sondern wie die Künstlerinnen und Künstler auf ihn reagieren.»

Die Kulturjournalistin aus Kiew ist unmittelbar bei Kriegsbeginn mit ihren Grosseltern geflüchtet, hat irgendwie noch Benzin organisiert, um in Richtung Westen zu kommen. Bleibe hat sie zunächst bei einer Zürcher Freundin gefunden. Jetzt lebt Kateryna Voropai in Kreuzlingen und ist bereits von der Stadt angestellt als Managerin für die dortige ukrainische Community. Zweihundert Ukrainerinnen und Ukrainer leben in Kreuzlingen, mehrere hundert in den umliegenden Gemeinden. Kateryna Voropai hilft mit beim Organisieren von Sprachkursen oder beim Sommerferienprogramm für die Kinder der Geflüchteten.

Im Tiefparterre des Kunstraums Kreuzlingen: «Objekte sind näher, als sie scheinen» (März 2022) von Tasha Levytska.

Sie freut sich, wie unkompliziert und unbürokratisch der Kontakt mit dem Kunstraum Kreuzlingen und seinem Kurator Richard Tisserand war. Kuratiert hat sie die Ausstellung zusammen mit Kateryna Radchenko, Gründungsdirektorin der Odesa Photo Days. Der Titel «Umso stärker schlägt mein Herz» bezieht sich auf eine Gedichtzeile von Lessja Ukrainka. Der Kunstraum steht in der Sommerpause leer und bot so Platz für diese besondere Aktion. Im Erdgeschoss finden sich Fotografien und Bilder aus der Zeit vor dem Krieg. Im Tiefparterre dann die Arbeiten, die während des Krieges entstanden sind. Teilweise haben Kunstschaffende für beide Perioden Arbeiten beigesteuert.

Bilderrahmen aus dem Hotel Bahnhof Post in Kreuzlingen

Die meisten Bilder hat Kateryna Voropai als Files geschickt bekommen. Gedruckt wurden sie dann in Deutschland, etwa in einem Labor, das von der Ukraine gänzlich nach Deutschland verlagert wurde, aber auch von Fotolabors aus dem Raum Kreuzlingen. Kleinere Arbeiten haben manche Kunstschaffende auf der Flucht mitgenommen. Die Bilderrahmen stammen zum Teil aus dem Kreuzlinger Hotel Bahnhof Post, wo viele Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit untergebracht sind.

Auch Fotografien eines spanischen Fotografen, Albert Lores, haben in die Ausstellung Eingang gefunden. Entstanden sind diese Kriegsfotografien zwischen März und Juni 2022.

Die Ausstellung gibt im Erdgeschoss einen schönen Einblick in das vielfältige Leben in der Ukraine. Bilder von Partys der Jungen, Bilder mit Alltagsgegenständen aus der Sowjetzeit, Bilder von Grossmüttern, aber auch Makrofotografien einer doppelten Flucht: Was auf diesen Fotografien von Daria Balova zu sehen ist, sind die abgestorbenen Wurzeln ihrer Zimmerpflanzen, die sie schon 2014 im Donbas-Krieg hinter sich lassen musste. Die Künstlerin ist zurückgekehrt und jetzt erneut geflohen. «Verwurzelt im Donbas» heisst diese Arbeit und dokumentiert die gnadenlose Entwurzelung so vieler Menschen in der Ukraine.

«Wir wollen zeigen, wer wir sind»

Neben Fotografien gibt es auch eine Serie von Radierungen oder kleine Comic-Folgen. Das Erdgeschoss strahlt noch eine gewisse Heiterkeit und Vielfalt aus. Im Tiefparterre des Kunstraums wird man dann unmittelbar mit der Kriegsrealität konfrontiert. Sehr beklemmend etwa mit einer Diashow des spanischen Fotografen Albert Lores, der mit einer ukrainischen Einheit unterwegs war, die aus vielen Kunstschaffenden bestand. Lores dokumentiert Details vom Krieg, die intensiv für sich sprechen.

Rund die Hälfte der Ausstellung ist Kunst jenseits des Krieges gewidmet. Viele Arbeiten strahlen auch die Sehnsucht nach einem Zuhause, nach Heimat aus, etwa die Bilder vom höchsten Berg der ukrainischen Karpaten. Kateryna Volopai sagt:

«Wir wollen mit dieser Ausstellung auch zeigen, wer wir sind. Nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, deren wichtigste Grundbedürfnisse hier organisiert werden müssen, sondern auch Menschen, die aus einer Kultur kommen und diese jetzt auch der hiesigen Bevölkerung nahebringen wollen.»

Bis 14. August. Di.–Do.: 14–20; Fr.: 15–20; Sa. + So.: 13–17 Uhr (Kunstraum Kreuzlingen, Bodanstr. 7a); jeden Donnerstag, 18 Uhr, Kuratorenführung mit Kateryna Voropai.

