Konstanzer Galerie zeigt das Werk von Cornelia Simon-Bach

Ausstellung Träume und Albträume, zu Bildern geformt: Konstanzer Galerie zeigt das surreale Frühwerk von Cornelia Simon-Bach In Cornelia Simon-Bachs Bildern wimmelt es von Labyrinthen, seltsamen Wesen und mythologischen Figuren, von wilden Landschaften und symbolträchtigen Mandalas. Die Wessenberg-Galerie Konstanz widmet der 2018 verstorbenen und beinahe vergessenen Künstlerin eine Ausstellung. Rolf App Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Links: «Bild einer Lebenskrise: Eingebunden» (1978), rechts oben: Üppige Landschaft – und eine Frau im Boot (ohne Titel, ohne Jahr), rechts unten: «Mann und Frau: Mandala» (ohne Jahr). Bilder: Wessenberg-Galerie Konstanz

Sie hat sich so sehr Kinder gewünscht. Doch dann erleidet Cornelia Simon-Bach eine Fehlgeburt, die sie in eine tiefe Krise stürzt und auch von ihrem Mann entfremdet. Sie sei voller Traurigkeit, vertraut sie noch Jahre später ihrem Tagebuch an: «Ich bin voller Zärtlichkeit für dieses Wesen, das es nicht gibt und nie mehr geben kann.»

Sie fühlt sich wie gelähmt, und malt sich auch so, etwa in ihrem Bild «Eingebunden»: Wie gefesselt mit Bandagen sitzt sie da, abgeschnitten von jeder Nahrung, während rund um sie herum munter gegessen wird. Doch winkt in der Erstarrung auch Freiheit: Schon hält sie ein Ende der Bandagen in der Hand, im Hintergrund befreit eine Doppelgängerin seltsame Tiere, und am oberen Bildrand wacht ein kopfüber gemalter Engel über sie.

«Auf hinreissende Art rätselhaft»

Das alles ist perfekt und detailreich gemalt, oft unter Benutzung einer Lupe mit einem sehr feinen Pinsel, und in vielen Schichten übereinander – obschon die Schöpferin dieses seltsamen Universums keine akademische Ausbildung genossen, sondern autodidaktisch von den altniederländischen Meistern gelernt hat. Sie will, dass es wirkt, «als wäre es gar nicht von Menschenhand, eher wie die Spiegelung eines Traums».

Die 1941 in Konstanz geborene und 2018 in Wien verstorbene Cornelia Simon-Bach sei «eine hochgradig fantasiebegabte Malerin, deren Bilder auf hinreissende Art rätselhaft bleiben». Ihre Gemälde entzögen sich einer festen Einordnung, «sie enthalten naive wie surreale Elemente, sind ebenso originell wie poetisch, bisweilen auch von düsterer Abgründigkeit». Das stellt Barbara Stark fest, die Leiterin der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz, die dem Frühwerk der Vergessenen jetzt eine eindrückliche Ausstellung samt farbenfroher Monografie gewidmet hat.

Cornelia Simon-Bach (1941–2018). Das Bild stammt aus dem Jahr 1969. Bild: Wessenberg-Galerie Konstanz

Begegnungen mit dem Ursprünglichen

Ihr Titel, «In den Träumen wohnen», drückt aus, woher Cornelia Simon-Bach Inspiration bezieht: Aus jenen Träumen, die manchmal trösten und erfreuen, manchmal aber auch sehr schmerzen oder gar erschrecken können. Schon als Kind hat sie intensiv gezeichnet und Geige gespielt. 1958 kommt sie auf einer Schulreise nach Wien, wohin sie immer wieder zurückkehren wird. Prägend wird allerdings auch die Schweiz: Über Jahre hinweg zieht sie mit ihrem Mann, dem Grafiker und Schriftsteller Manfred Simon, den Sommer über als Hirtin auf eine Bündner Alp. Wo sie allerdings nicht die Idylle sucht, wie Barbara Stark erklärt, «sondern die Begegnung mit dem Ursprünglichen». In Grün- und Blautönen gehaltene Bilder zeigen von einer unheimlichen Leere erfüllte Berg- und Seenlandschaften. Auch die Sonne über dem Bodensee fasziniert sie stets aufs Neue.

Naturalistisch ist all dies nur auf den ersten Blick, denn es sind die inneren Welten, denen Cornelia Simon-Bach in ihrem beeindruckend reichen Werk nachspürt. Da wimmelt es von Labyrinthen, seltsamen Wesen und mythologischen Figuren, von wilden Landschaften und symbolträchtigen Mandalas, in denen ihre Vorliebe für Kreuzformen zum Ausdruck kommt. Und überall taucht immer wieder ihr eigenes Gesicht auf.

«In Melancholie kenn’ ich mich aus»

All dies verleiht ihrer in den frühen Jahren stärker naiv geprägten Malerei eine grosse psychische Tiefe, und auch eine gewisse Schwermut. «In Melancholie kenn’ ich mich aus», sagt die Künstlerin einmal im Gespräch. Als sie sich 1984 nach zwanzig Jahren Ehe von ihrem Mann trennt und wieder am Nullpunkt sieht, notiert sie ins Tagebuch: «Im Fallen spüren, dass man fliegen kann.» Noch einmal wandelt sich ihre Kunst; Cornelia Simon-Bach wendet sich der Abstraktion zu. Es entstehen farblich zurückhaltende, fragile Arbeiten auf Leinwand und Papier. Alles ist in steter Veränderung, das ist die Weisheit ihres Lebens.

Ausstellung «Cornelia Simon-Bach – In den Träumen wohnen», bis 8. Januar 2023, Wessenberg-Galerie Konstanz.

