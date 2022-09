"Threads of Power": St.Galler Stickereien in New York zu sehen

Ausstellung Textilmuseum St.Gallen zeigt erstmals Stickereien in den USA – darunter auch ein Kleid, das Michelle Obama einst trug Zum ersten Mal seit bald 40 Jahren wird in New York eine grössere Ausstellung mit St.Galler Stickereien gezeigt. Sie geht einher mit einer Kampagne von Switzerland Tourism, die den USA zeigen soll, dass die Ostschweiz auch in anderen Bereichen «Spitze» ist. Roman Elsener, New York Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Dieses Kleid trug Michelle Obama anlässlich der ersten Amtseinführung ihres Mannes Barack Obama im Jahr 2009. Der Stoff stammt von der Forster Rohner AG St.Gallen. Bild: Da Ping Luo

Der Eröffnungstag von «Threads of Power» (Fäden der Macht), der Stickerei-Ausstellung am Bard Graduate Center in New York in Zusammenarbeit mit dem Textilmuseum St.Gallen, fällt auf einen jener Spätsommertage, an denen die Farben leuchten und die Temperatur genau richtig ist. Die Menschen auf den Strassen sind gut gelaunt und es fällt auf, wie vielfältig sie gekleidet sind.

New York ist eine Bühne, auf der sie sich bewegen und von ihrer besten Seite zeigen. Die Frau mit den pinken Hosen ist sich der Sommertrends bewusst. Der Anzug des Geschäftsmannes mit eiligem Schritt sitzt und scheint teuer. Der Junge mit der umgekehrten Baseballmütze und den Trainerhosen signalisiert ebenfalls seinen Style, so wie dies Menschen seit hunderten von Generationen tun.

Das Bard Graduate Center in New York. Bild: Da Ping Luo

Das Bard Graduate Center an der Upper West Side von New York, direkt neben dem Central Park, studiert und erforscht diese Geschichte von Kleidung, Kunsthandwerk und Design. Mit der Ausstellung wirft das Center zum ersten Mal seit bald 40 Jahren einen detaillierten Blick auf die kulturhistorische Bedeutung von Stickereien.

Frauen dominieren den Beruf

Die Ausstellung zeigt auf, wie sich im späten Mittelalter Würdenträger mit aufwendigen Stickereien auf Gemälden porträtieren liessen, um auf ihren Status aufmerksam zu machen. Sie erzählt aber auch die Geschichte eines der wenigen Berufe, in denen sich Frauen in jener Zeit einen Namen machen und einen gewissen Grad von Unabhängigkeit erreichen konnten.

Mantelets aus venezianischer Nadelspitze (17. Jahrhundert). Bild: Da Ping Luo

Ilona Kos, Kuratorin am Textilmuseum in St.Gallen, die den Aufbau der Ausstellung in New York mitgestaltet hat, weist auf den historischen Zusammenhang hin, durch den St.Gallen sich als Textilhauptstadt der Schweiz etablieren konnte. «Flachs wuchs in unserer Region immer sehr gut», sagt die gebürtige Rorschacherin bei der Führung durch die Ausstellung in New York. So habe sich schon früh das Weben von Stoffen als Weg gezeigt, wie vornehmlich Frauen in langen Wintermonaten einen Zusatzerwerb zum Einkommen der meist als Bauern tätigen männlichen Familienmitglieder leisten konnten. «Die Ostschweiz entwickelte damit eine Art Proto-Industrie – viele Familien boten Händlern Stoffe zum Export an», sagt Kos.

Der Schweizer Generalkonsul Nicolin Jaeger (rechts) mit Frau Gabriela und (von links) Michele Majer und Emma Cormack, Kuratorinnen des Bard Graduate Centers in New York. In der Mitte Ilona Kos, Kuratorin des Textilmuseums St.Gallen. Bild: Bard Graduate Center, New York

Den Platz in der Weltgeschichte als Stickerei-Hauptstadt erreichte St.Gallen aber erst mit der Erfindung der Ätzstickerei – sie bedeutet den Übergang von der handgemachten Stickerei zur industriellen Produktion von Spitzen, in Englisch «lace».

Michelle Obama und Forster Rohner

Die auf drei Etagen angelegte Ausstellung führt sachte hin zum Glanzstück der Ausstellung, dem Ensemble aus zitronengelber Filzstickerei und Seide, das Isabel Toledo 2009 entwarf, gefertigt von der St.Galler Stickereifirma Forster Rohner, für Michelle Obama an dem Tag, als sie offiziell First Lady wurde an der Seite des 44. Präsidenten der USA, Barack Obama.

Das Obama-Kleid zeigt auch, dass St.Galler Stickereien keineswegs bloss museal sind. Ihr Ruf gehört zur «Fabric of America» und ermöglicht vielen Ostschweizern bis heute die Chance, in die USA auszuwandern. Emma Cormack, Kuratorin des Bard Graduate Centers, erzählt, dass viele Textilbetriebe in der Metropolitan-Area, die New York, Connecticut und New Jersey umfasst, sich immer noch auf ihre Ostschweizer Vorfahren berufen:

«Der Name St.Gallen fällt immer wieder – nicht nur, wenn es um Haute Couture auf der Fashion Week geht.»

Silikon-Stickereien

Dass diese Tradition weiterlebt, beweisen auch eindrückliche Beispiele wie die per 3D-Druck aus Silikon angefertigten Stoffmuster des St.Galler Unternehmens Jakob Schlaepfer AG. Sie zeigen das Potenzial auf, das in der innovativen Anwendung von dekorativem Design nicht nur in der Mode, sondern auch im Alltag steckt.

Dr. Susan Weber (Gründerin und Direktorin des Bard Graduate Centers) mit Tobias Forster, Präsident des Vereins Textilmuseum St.Gallen und ehemaliger Creative Director von Forster Rohner. Bild: Bard Graduate Center, New York

Tobias Forster, ehemaliger Kreativdirektor von Forster Rohner und Präsident des Vereins Textilmuseum St.Gallen, hat die Zusammenarbeit mit dem Bard Graduate Center initiiert und an der Eröffnung in New York teilgenommen. Das Stickerei- und Spitzenbusiness sei volatiler als andere Geschäfte, bemerkt er im zur Ausstellung erschienenen Buch, der Markt aber riesig. Wer sich nicht behaupten könne, habe «entweder einen Modewandel nicht verstanden, vorhandene Chancen verpasst oder keine überzeugende Innovation angeboten».

Chance für St.Gallen

Mit fast allem hat man die Schweiz in New York seit Anfang des neuen Jahrtausends beworben: Fondue im Hot-Dog-Brötchen, Hightech aus Lausanne und Zürich, nachhaltige Skis aus Graubünden, Musik aus Bern, Trommler aus Basel – nur St.Gallen hat sich bis jetzt vornehm im Hintergrund gehalten.

Musterbücher für Spitzen. Bild: Da Ping Luo

Auch «Threads of Power» verzichtet völlig auf billige Effekthascherei mit sexy Unterwäsche oder Pop-Ikonen wie Madonna oder Lady Gaga, die gerne immer wieder in Stickereien auftreten. Das Understatement tut der Region gut. Wenn sich dann im Rahmen des Switzerland-Tourism-Programmes die Journalisten der «New York Times» durch St.Gallen bewegen, darf aber auch etwas gewagt werden.

