Das Kunsthaus Bregenz zeigt Werke von Jordan Wolfson

Wer «Achtung!» sagen will, nutzt die Farbe Rot. So auch Jordan Wolfson. Der 1980 in New York geborene Künstler zeigt im Kunsthaus Bregenz eine Auswahl seiner Werke. Rot taucht darin immer wieder auf.

Kristin Schmidt Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.00 Uhr